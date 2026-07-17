Ерлинг Холанд отпразнува рождения ден на любимата си в Сицилия

Г оловата машина на Манчестър Сити Ерлинг Холанд бързо намери начин да забрави разочарованието от отпадането на Норвегия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол от Англия. Вместо да се поддава на мрачни мисли за пропуснатите шансове на терена, нападателят реши да се възползва максимално от лятната си почивка, като замени футболния екип с блясъка на сицилианското крайбрежие.

Erling Haaland continua la sua vacanza a Taormina.



Il bomber norvegese è stato seguito da fan e turisti tra le vie della città, tra selfie, sorrisi e telefoni puntati per immortalare ogni momento.



La sua presenza in Sicilia continua ad attirare curiosità e attenzione, dopo la… pic.twitter.com/6OCBVPYxjS — La Sicilia (@lasicilia) July 16, 2026

Голмайсторът замина на романтично пътешествие до живописния италиански град Таормина, за да отпразнува 22-рия рожден ден на своята дългогодишна приятелка Изабел Хаугсенг Йохансен, пише HOLA!

Erling Haaland and girlfriend kiss at Dolce & Gabbana fashion show after stunning World Cup run https://t.co/QZYJsZGWtJ pic.twitter.com/eyXuFvo68z — New York Post (@nypost) July 15, 2026

Модно вдъхновение под сицилианското слънце

Двойката се превърна в истинска атракция по време на престижно модно събитие в Сицилия, демонстрирайки забележителни дизайнерски тоалети, които идеално пасваха на романтичната атмосфера на острова. Холанд изненада модните критици с изключително изчистен и елегантен изцяло бял ансамбъл. Той заложи на стилен блейзър с двойно закопчаване, съчетан с класическа риза и небрежно падащи панталони в кремав нюанс. Норвежкият гигант завърши визията си с големи слънчеви очила, коса, прибрана в емблематичния за него спретнат кок, и смели сини обувки с интересна текстура, които добавиха доза бунтарски характер към иначе монохромния му тоалет.

Въпреки стилния външен вид на футболиста, голямата звезда на вечерта несъмнено бе рожденичката Изабел. Младата дама блестеше в изящна сребърна прозрачна рокля с дълбоко деколте, украсена със сложни детайли от блестящи мъниста по цялата си дължина. Тя беше съчетала празничния си тоалет с деликатни черни обувки на висок ток с каишка около глезена и малка сребърна чанта, а тъмната ѝ коса бе прибрана в елегантна висока опашка. Двойката изглеждаше изключително влюбена и спокойна, като фотографите уловиха нежните им жестове, разходките им ръка за ръка по тесните улички на Таормина и романтичните целувки по време на празничната вечеря в компанията на най-близките им приятели.

🔴🇳🇴 Erling Haaland se presentó en el desfile de Dolce & Gabbana Alta Sartoria en Sicilia, Italia.

Parecía impecable con su pareja Isabel a su lado.

La estrella noruega ha sido embajador de la marca durante mucho tiempo. pic.twitter.com/Td98lJ2Zke — Liliana Franco (@lilianaf523) July 15, 2026

Миещата мечка, която взриви социалните мрежи

Ваканцията в Сицилия започна само няколко дни след като Ерлинг Холанд предизвика истински фурор при пристигането си на летището в Норвегия. Нападателят смая чакащите го фенове и фотографи, появявайки се с чанта на популярен италиански бранд през рамо и... истинска препарирана миеща мечка под мишница. Първоначално много от привържениците му помислиха, че кадрите в интернет са компютърно генерирани или са дело на изкуствен интелект, но необичайният сувенир се оказа напълно автентичен.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Уникалната колекционерска вещ, която феновете бързо кръстиха „Уиски Ракън“, е била закупена от известен каубойски магазин в Далас по време на престоя на футболиста в Съединените щати за Световното първенство. Ръчно изработената препарирана фигура е струвала на футболиста около седемстотин и петдесет долара, но очевидно е донесла огромно забавление на звездата, който не се притеснява да показва ексцентричната си страна извън зеления терен.