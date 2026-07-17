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Ерлинг Холанд отпразнува рождения ден на любимата си в Сицилия

Голмайсторът замина на романтично пътешествие до живописния италиански град Таормина, за да отпразнува 22-рия рожден ден на своята дългогодишна приятелка Изабел Хаугсенг Йохансен

Стела Христова Стела Христова

17 юли 2026, 08:46
Ерлинг Холанд отпразнува рождения ден на любимата си в Сицилия
Голмайсторът замина на романтично пътешествие до град Таормина, за да отпразнува 22-рия рожден ден на своята любима Изабел Хаугсенг Йохансен   
Източник: Getty Images

Г оловата машина на Манчестър Сити Ерлинг Холанд бързо намери начин да забрави разочарованието от отпадането на Норвегия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол от Англия. Вместо да се поддава на мрачни мисли за пропуснатите шансове на терена, нападателят реши да се възползва максимално от лятната си почивка, като замени футболния екип с блясъка на сицилианското крайбрежие.

Голмайсторът замина на романтично пътешествие до живописния италиански град Таормина, за да отпразнува 22-рия рожден ден на своята дългогодишна приятелка Изабел Хаугсенг Йохансен, пише HOLA!

  • Модно вдъхновение под сицилианското слънце

Двойката се превърна в истинска атракция по време на престижно модно събитие в Сицилия, демонстрирайки забележителни дизайнерски тоалети, които идеално пасваха на романтичната атмосфера на острова. Холанд изненада модните критици с изключително изчистен и елегантен изцяло бял ансамбъл. Той заложи на стилен блейзър с двойно закопчаване, съчетан с класическа риза и небрежно падащи панталони в кремав нюанс. Норвежкият гигант завърши визията си с големи слънчеви очила, коса, прибрана в емблематичния за него спретнат кок, и смели сини обувки с интересна текстура, които добавиха доза бунтарски характер към иначе монохромния му тоалет.

Въпреки стилния външен вид на футболиста, голямата звезда на вечерта несъмнено бе рожденичката Изабел. Младата дама блестеше в изящна сребърна прозрачна рокля с дълбоко деколте, украсена със сложни детайли от блестящи мъниста по цялата си дължина. Тя беше съчетала празничния си тоалет с деликатни черни обувки на висок ток с каишка около глезена и малка сребърна чанта, а тъмната ѝ коса бе прибрана в елегантна висока опашка. Двойката изглеждаше изключително влюбена и спокойна, като фотографите уловиха нежните им жестове, разходките им ръка за ръка по тесните улички на Таормина и романтичните целувки по време на празничната вечеря в компанията на най-близките им приятели.

  • Миещата мечка, която взриви социалните мрежи

Ваканцията в Сицилия започна само няколко дни след като Ерлинг Холанд предизвика истински фурор при пристигането си на летището в Норвегия. Нападателят смая чакащите го фенове и фотографи, появявайки се с чанта на популярен италиански бранд през рамо и... истинска препарирана миеща мечка под мишница. Първоначално много от привържениците му помислиха, че кадрите в интернет са компютърно генерирани или са дело на изкуствен интелект, но необичайният сувенир се оказа напълно автентичен.

Уникалната колекционерска вещ, която феновете бързо кръстиха „Уиски Ракън“, е била закупена от известен каубойски магазин в Далас по време на престоя на футболиста в Съединените щати за Световното първенство. Ръчно изработената препарирана фигура е струвала на футболиста около седемстотин и петдесет долара, но очевидно е донесла огромно забавление на звездата, който не се притеснява да показва ексцентричната си страна извън зеления терен.

Редактор: Стела Христова
Ерлинг Холанд Ваканция в Сицилия Изабел Хаугсенг Йохансен Таормина Мода Романтична почивка Футбол Рожден ден Миеща мечка
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