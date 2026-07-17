Румен Радев е получил гравиран револвер на срещата на Върха на НАТО в Анкара

Румен Радев заяви, че е получил като протоколен подарък гравиран револвер по време на срещата на върха на НАТО в Анкара и за него са били издадени необходимите разрешителни за внос.

Оръжието е предоставено безвъзмездно на Музея на МВР, след като е било решено да не се съхранява като лично притежание и да се запази автентичността му.

Според Радев подаръкът не подлежи на задължително деклариране по антикорупционния закон, но по етичните правила за публични лица следва да бъде собственост на институцията и вписан в регистър.

Да, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара на ръководителите на делегациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци – един прекрасен револвер с гравирано име на всеки един от нас върху цевта. Съгласно всички митнически разпоредби бяха издадени съответните разрешителни за внос на този пистолет в България.

Това заяви от трибуната на Народното събрание премиерът Румен Радев, който е на парламентарен контрол, предаде репортер на БГНЕС.

Необичаен подарък от Ердоган: Фон дер Лайен и Антониу Коста получиха луксозни пистолети

Министър-председателят отговори на въпроса, зададен от депутата от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев относно револвер, получен като подарък на срещата на Върха на НАТО в Анкара.

Радев потвърди, че съгласно Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества са изпълнени всички разпоредби и са издадени съответните разрешителни.

Премиерът обясни, че съгласно Закона за противодействие на корупция сред лицата, заемащи публични длъжности този пистолет не попада в обхвата на имуществото, което подлежи на деклариране, но съгласно Етичен кодекс за публичните лица в изпълнителната власт такъв тип подаръци следва да бъдат собственост на съответното ведомство, в случая Министерски съвет (МС) и въведени в специален регистър.

Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

„Но се оказа, че за да бъде съхраняван в склада на МС, трябва да бъде сведен до негодност, а тъй като той е наистина към мен, с моето име, изписано върху него, моето желание беше да не се нарушава неговата функционалност, да се запази неговата автентичност, защото наистина това е уникална, красива изработка. Така че потърсихме къде може да бъде изложен – не може нито във Военноисторическия музей, нито в Националния исторически музей“, каза Радев и уточни, че единственото място, където може да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, това е музеят на МВР.

Премиерът съобщи, че пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей.