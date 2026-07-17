България

Агресивно куче нахапа тийнейджърка и уби домашния ѝ любимец в Нови Искър

Инцидентът е станал по време на разходка, след като кучето е излязло през компрометирана ограда и е нападнало минувачите

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  • 16-годишно момиче беше нападнато от куче от породата американско були в Нови Искър, като получи наранявания, а домашното ѝ куче почина след тежко нахапване.
  • Атаката е станала по време на разходка, след като животното избягало от двор през компрометирана ограда; съседи и таксиметров шофьор са помогнали за прекратяване на нападението.
  • Жители на квартала предупреждават за риск, тъй като наблизо има училище и твърдят, че стопанинът е бил многократно предупреждаван за опасното отглеждане на кучето.

Куче от породата американско були нахапа 16-годишно момиче и уби домашното му куче по време на разходка в Нови Искър, предава NOVA.

Това е поредният от зачестяващите инциденти с агресивни животни у нас, като след срещата с него пострадалата Божидара е приета в „Пирогов” с наранявания по ръката и крака.

Момичето решило да мине по близка улица, за да се прибере по-бързо, когато забелязало кучето в един от дворовете. „Мислех, че няма да излезе и просто тръгнах да пресичам, да се отдалеча така от самия двор”, разказва Божидара и допълва, че в момента, в който слязла от тротоара, видяла животното да идва зад нея, след като изскочило през оградата. По думите ѝ става въпрос за „някакъв питбул, були, нещо такова - тия агресивните породи по принцип”, който веднага нападнал нейното куче. „То дойде и започна да дави моето куче, а аз оттам започнах да викам и да крещя, и започнах да удрям самия питбул”, спомня си момичето, което в този момент е искало просто да се махне и не е можело да повярва на случващото се.

Агресивен питбул нападна и уби по-малко куче в София

Съседи в квартала веднага са реагирали, след като са чули силен шум и клаксон от преминаващо такси. Една от съседките, Дафина, изтичала до мястото и заварила момичето и кучето ѝ в кръв, докато нападащото животно вече било прибрано. По думите ѝ именно шофьорката на таксито е помогнала за прекратяване на атаката. Дафина веднага се опитала да спре кървенето на пострадалото животно, а присъстващите са подали сигнал на телефон 112. Тя разяснява, че собственикът е отсъствал, но на място е била свекървата на стопанката, която „съдейства, помогна да почистим рани и така нататък”.

Кучета убийци на метри от Борисовата градина

Майката на пострадалото момиче, Горянка Николова, сподели през сълзи, че семейното куче е починало. След инцидента го откарали веднага във ветеринарна клиника, където лекарите се опитали да помогнат и го свалили за операция. На следващия ден са се обадили да съобщят, че е починало. Тя допълва, че дъщеря ѝ също е с наранявания по ръката и крака. Веднага след случая собственикът се свързал с нея, за да изрази съжаление, на което тя отвърнала: „Обясних му, че това са кучета, които са убийци, че това не трябва да се гледа в къщи”.

Хората от квартала споделят, че наблизо има училище и децата постоянно минават оттам, а условията за отглеждане на такова голямо животно не са подходящи, тъй като оградата е компрометирана. Един от съседите обяснява, че въпреки липсата на официални сигнали до институциите, стопанинът е предупреждаван многократно от съседите, тъй като наоколо живеят само млади семейства с малки деца, а преди е имало и други подобни опасни ситуации.

Източник: NOVA    
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