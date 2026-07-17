Почина Ем Джей Шанън, позната от „Животът на Кардашиян“

Мери Джо „Ем Джей“ Шанън, майка на Крис Дженър и баба на семейство Кардашиян-Дженър, почина на 91 години.

Шанън беше позната на публиката като чест гост в риалити предаванията на семейството, където впечатляваше със саркастичния си хумор и присъстваше в множество епизоди.

Крис Дженър отдаде почит на майка си, като я описа като сърцето на семейството и човек, който я е научил да цени близките си.

Мери Джо „Ем Джей“ Шанън, баба на семейство Кардашиян-Дженър и чест гост в тяхното американско риалити шоу, почина на 91-годишна възраст, съобщи Ройтерс.

Шанън беше майка на Крис Дженър и баба на Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян, както и на Кендъл и Кайли Дженър.

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Крис Дженър съобщи за смъртта на майка си чрез публикация в Инстаграм. „Няма думи, които някога биха могли да опишат какво означаваше тя за мен и болката от това да кажа сбогом“, написа Дженър. „Майка ми беше сърцето на нашето семейство.“

Дженър каза, че майка ѝ я е научила страстно да обича семейството си, да бъде добра, да подкрепя хората, които обича, и никога да не приема за даденост времето, прекарано заедно.

Шанън беше чест гост в предаването „Животът на Кардашиян“ (Keeping Up with the Kardashians), което се излъчваше по телевизионния канал E! от 2007 до 2021 г. Риалити шоуто, което донесе световна слава на семейство Кардашиян, се фокусираше върху личния живот на Дженър, нейния партньор, децата ѝ и техните взаимоотношения.

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Шанън, която бе преборила рака и е родена в Арканзас, беше известна на зрителите със своя саркастичен хумор.

Според платформата IMDb Шанън се появява в 12 епизода на „Животът на Кардашиян“ и в три на последващия риалити сериал на Hulu – „Семейство Кардашиян“ (The Kardashians), отбелязва Ройтерс.