17 юли: Сълзите на Царевец – денят, в който мракът се спусна над столицата

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15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“

В навечерието на 17 юли времето сякаш спира за всеки българин, който носи в сърцето си паметта за славното ни минало. На тази дата през далечната 1393 г. една от най-ярките перли на средновековна Европа – Търновград, пада под ударите на османските завоеватели.

Зад гърба си градът оставя векове на величие, културен възход и държавност, за да потъне в пепелта на една петвековна нощ.

Самотният страж на вярата

През пролетта на 1393 г. Търновград е град под напрежение. Величествените крепости Царевец и Трапезица, опасани от дивните завои на река Янтра, изглеждат непревземаеми, но отвъд стените им се усеща тежкият дъх на приближаващата катастрофа.

Цар Иван Шишман не е в столицата – той се намира в укрепения Никопол на Дунав, опитвайки се да организира последна отчаяна съпротива. Цялата тежест на отбраната, цялата духовна и физическа отговорност за съдбата на хилядите граждани пада върху плещите на един изключителен човек – Патриарх Евтимий.

Евтимий Търновски не е просто духовен глава; той е символът на българското оцеляване. В тези съдбовни дни той заменя перото и книгата с молитвата и непоколебимата вяра.

Когато ордите на султан Баязид I Светкавицата обграждат града, патриархът се превръща в истинския водач на обсадените. Неговите думи вдъхват смелост на гладуващите защитници, а присъствието му по зъберите на крепостта вдъхва надежда там, където човешките сили отдавна са се изчерпали.

Три месеца между глада и желязото

Обсадата на Търново е брутална и изтощителна. Баязид I, известен със своята безпощадност и бързина на бойното поле, концентрира огромни сили около българската столица. Османските лагери опасват хълмовете, прекъсвайки всякакви пътища за снабдяване с храна и вода. Месеци наред защитниците на Царевец устояват на постоянните щурмове, стенобойните машини и запалителните стрели.

Гладът обаче се оказва по-страшен враг от желязото на султана. В пределите на крепостта припасите бързо привършват, а надеждата за помощ отвън угасва с всеки изминал ден.

Въпреки това нито един българин не помисля за капитулация. Търновград се бори с достойнството на империя, която знае стойността на своята свобода и култура. Всяка педя земя по стръмните скали на Царевец е напоена с кръв и сълзи, а стените на Патриаршеската църква ехтят от денонощните молитви за спасение.

Денят на голямата трагедия

На 17 юли 1393 г., след близо тримесечна героична отбрана, Търновград пада. Историческите извори и легендите до днес спорят как точно врагът е преминал непристъпните порти. Някои предания шепнат за предателство на чужденец, докато сухите факти говорят за пълно физическо изтощение на бранителите, които просто не са имали повече сили да държат мечовете си.

Когато османските войски нахлуват в града, гледката е апокалиптична. Величествените дворци са ограбени и опожарени, а църквите, съхранявали десетилетия наред безценни ръкописи и реликви на Търновската книжовна школа, са превърнати в пепелища.

Баязид I нарежда брутална саморазправа с елита на града. Новият управител събира 110 от най-видните боляри и първенци на Търново под предлог за преговори, след което те са безмилостно екзекутирани пред очите на ужасеното население. Този акт има една-единствена цел – да обезглави българската нация, да пречупи волята ѝ за съпротива веднъж завинаги.

Сбогуването с пастира

Един от най-въздействащите и разплакващи моменти в българската история е сбогуването на Патриарх Евтимий с неговото паство. Султанът решава да не убива веднага духовния лидер, за да избегне бунтове, а го осъжда на заточение в Бачковския манастир. Григорий Цамблак ни е оставил потресаващо описание на този момент. Хиляди търновци излизат да изпратят своя обичан пастир, плачейки и притискайки се към одеждите му.

„На кого ни оставяш, добри пастирю?“ – питали през сълзи хората. А Евтимий, вдигайки благославяща ръка към небето, отговорил с думи, които отекват през вековете: „На Светата Троица ви оставям – и сега, и вовеки“.

Падането на Търново през 1393 г. е залезът на една велика цивилизация, която в продължение на два века е била културен и духовен фар за целия славянски свят.

Кървавият залез на една династия в мазето на ужасите

Има дати в световната история, които не просто затварят една страница, а я откъсват с писък и я хвърлят в огъня. За Русия и за целия свят тази дата е нощта на 16 срещу 17 юли 1918 г.

В тишината на уралския град Екатеринбург, в мазето на една реквизирана къща, се разиграва трагедия, която ще остави незаличимо петно върху целия двадесети век. Безмилостното избиване на цар Николай II, съпругата му Александра, петте им деца и техните верни спътници бележи раждането на един нов, безмилостен режим, изграден върху терор и кръв.

Къщата със специално предназначение

През пролетта на 1918 г. съдбата на депортираното семейство Романови изглежда все по-мрачна. След принудителната абдикация на Николай през февруари 1917 г. и последвалия Октомврийски преврат на болшевиките, бившият самодържец на Всерусийската империя вече не е заплаха, а заложник.

Преместени в Екатеринбург, в конфискувания дом на военния инженер Ипатиев, наречен зловещо от новата власт „Къща със специално предназначение“, те прекарват последните си месеци под денонощен контрол.

Животът в Ипатиевата къща е умишлено лишен от всякакъв блясък. Прозорците са боядисани в бяло, за да не виждат затворниците външния свят, а дворът е ограден с висока двойна ограда. Пазачите – първоначално местни фабрични работници, а по-късно дисциплинирани агенти на ЧК (извънредната комисия за борба с контрареволюцията) – се държат грубо и цинично.

В тази враждебна среда обаче семейството показва невероятно духовно уединение и достойнство. Николай цепи дърва за огрев, Александра чете Библията, а четирите красиви княгини – Олга, Татяна, Мария и Анастасия – шият, пеят и се грижат за болния си малък брат, престолонаследника Алексей, чиято хемофилия го държи прикован към леглото или инвалидната количка.

Среднощният капан и присъдата без съд

В средата на юли 1918 г. ситуацията около Екатеринбург става критична за болшевиките. Към града бързо напредват отрядите на Чехословашкия корпус и Сибирската армия, решени да свалят съветската власт.

Страхът, че Романови могат да бъдат освободени и да се превърнат в знаме на антиболшевишката съпротива, кара ръководството в Москва, в лицето на Владимир Ленин и Яков Свердлов, да вземе крайното и най-жестоко решение. На уралските болшевики е дадена зелена светлина за елиминирането на семейството.

Организацията на екзекуцията е поверена на коменданта на къщата Яков Юровски, верен кадър на ЧК. В полунощ на 17 юли той събужда личния лекар на фамилията д-р Евгений Боткин и му нарежда да облече семейството с мотив, че в града има безредици и те трябва да бъдат преместени на по-безопасно място в сутерена.

Без да подозират нищо, Николай, Александра, децата им и четиримата им най-верни слуги, които отказват да ги изоставят до самия край, слизат по стръмните стълби към полуподземната стая. Помещението е празно, а за болната царица и крехкия Алексей са донесени два стола.

Секундите на ужаса

Когато всички се събират в малката стая с размери едва четири на пет метра, Юровски въвежда въоръжения отряд от чекисти. Той пристъпва напред и бързо прочита предварително подготвената резолюция на Уралския съвет, в която се казва, че предвид факта, че техните съмишленици продължават атаката срещу Съветска Русия, те са осъдени на смърт. Учуденият Николай успява само да попита „Какво?“ и да се обърне към семейството си, преди Юровски да стреля от упор в гърдите му.

Това е сигналът за масова, хаотична стрелба. Стаята бързо се изпълва с барутен дим и прах от мазилката, което прави видимостта почти нулева. Куршумите рикошират в каменните стени, ранявайки самите палачи.

Ужасът достига своя връх, когато се оказва, че младите княгини не умират веднага – те са зашили в корсетите си скъпоценни камъни и диаманти, които действат като своеобразна броня срещу куршумите. Чекистите ги довършват с щикове и приклади в писъци и кръв. За броени минути единадесет човешки живота са угасени по най-варварския начин, оставяйки пода на сутерена покрит кръв.

Заличаването на следите и вечната памет

За болшевиките убийството е само първата част от задачата – втората е пълното заличаване на телата, за да не се превърне гробът им в място за поклонничество. Труповете са натоварени на камион и изкарани извън града в гората край село Коптяки. Там, в местността Ганина яма, палачите събличат телата, изгарят дрехите и се опитват да унищожат останките със сярна киселина и огън, след което ги хвърлят в изоставена минна шахта. Тъй като мястото се оказва твърде ненадеждно, по-късно телата са извадени и заровени набързо под пътя в Поросенков лог.

В продължение на десетилетия съветската власт крие истината, признавайки официално само екзекуцията на царя и твърдейки, че семейството му е евакуирано на сигурно място. Но лъжата има кратък живот пред лицето на историята. Днес, след откриването на останките, ДНК анализите и официалното им погребване в Петропавловския събор в Санкт Петербург, Романови най-накрая намериха своя покой.

Призраци в слънчогледовите ниви: Трагедията на полет MH17

17 юли се очертава като един от най-черните дни в календара на човечеството. На този ден угасна Търновград през 1393 г., на този ден бе заличена царската династия на Русия през 1918 г. И пак на този ден, но в модерната ни история – през 2014 г., писъкът на 298 невинни души разцепи небето над Източна Украйна.

Свалянето на пътническия Боинг 777 на Малайзийските авиолинии (полет MH17) се превърна в една от най-жестоките трагедии на XXI в. – момент, в който геополитическите амбиции и военният цинизъм буквално свалиха цивилни граждани от небето, оставяйки след себе си почернени семейства в четирите края на света и поле, покрито с тлеещи отломки и слънчогледи.

Пътят към ваканцията, който свърши в облаците

Летният следобед на 17 юли 2014 г. започва напълно обикновено на летище Скипхол в Амстердам. Стотици пасажери се подготвят за дългия полет до Куала Лумпур.

На борда се качват цели семейства, отиващи на заслужена лятна почивка, деца, завръщащи се у дома студенти и група от някои от най-светлите умове в борбата срещу СПИН, пътуващи за световна конференция в Мелбърн. Общо 283-ма пътници и 15-членен екипаж изпълват огромния самолет. Всички те са представители на 17 нации, като най-много – 196 души – са граждани на Нидерландия.

В 12:13 ч. местно време Боингът се отделя от пистата и се устремява на изток. Полетът протича спокойно, машината се носи на безопасна височина от над 10 000 метра.

Докато самолетът прелита над размирната тогава Донецка област в Източна Украйна, където от месеци се водят боеве между украинската армия и проруските сепаратисти, никой в пилотската кабина не подозира, че долу, в нивите на Донбас, е разположено оръжие от ново, чудовищно поколение.

Повечето авиолинии продължават да използват този въздушен коридор, вярвайки, че цивилната авиация на такава височина е напълно защитена от локалните наземни сблъсъци. Това се оказва фатална грешка.

Секундите, които взривиха мира

Часовникът показва точно 16:20 ч. украинско време. В района на град Снежное, контролиран от проруските сили, е позициониран самоходен зенитно-ракетен комплекс „Бук“, докаран тайно от територията на Руската федерация. Операторите на машината засичат цел на радара.

В условията на хаос и липса на професионална координация, те вземат огромния пътнически самолет за украински военен транспортен самолет Ан-26. Изстреляна е ракета 9М38.

Срещата между ракетата и самолета е мигновена и опустошителна. Бойната глава се взривява на броени метри от лявата страна на пилотската кабина на Боинга. Хиляди високоскоростни метални осколки пробиват фюзелажа, убивайки екипажа на място и предизвиквайки незабавна декомпресия.

Огромната машина се разпада още във въздуха на височина от 10 километра. Пътниците, по-голямата част от които губят съзнание за секунди поради липсата на кислород, падат към земята заедно с горящите отломки.

Тъжният залез сред донецките степи

Гледката, която се разкрива пред жителите на малкото украинско село Грабово, е като от средновековен апокалипсис. Части от самолета, куфари, детски играчки и тела на загинали падат от небето директно в дворовете на хората и сред огромните слънчогледови полета. Овъглените останки на Боинга тлеят с часове, а миризмата на керосин и смърт изпълва топлия летен въздух.

Първите дни след катастрофата се превръщат в истински международен скандал. Районът е отцепен от въоръжени сепаратисти, които ограничават достъпа на спасителните екипи и международните наблюдатели.

Светът наблюдава с погнуса и гняв как мародери ровят из личните вещи на загиналите, а телата на жертвите стоят дни наред под палещото юлско слънце, преди да бъдат натоварени на хладилни вагони. За Нидерландия и Малайзия тази трагедия се превръща в национален траур и лична болка за всяко семейство, принудено да чака седмици наред, за да получи останките на своите близки за достойно погребение.

Трънливият път към правосъдието

Разследването на катастрофата на MH17 се превърна в едно от най-детайлните и сложни технически и криминални проучвания в историята на авиацията. Създаденият Международен съвместен следствен екип (JIT), воден от Нидерландия, извърши титанична работа. Учените и следователите не просто сглобиха наново части от самолета в хангара, но и анализираха милиони публикации в социалните мрежи, сателитни снимки, телефонни разговори и свидетелски показания.

Истината излезе наяве с хирургична точност. Беше доказано, че ракетната установка „Бук“ е принадлежала на 53-та зенитно-ракетна бригада на руските въоръжени сили, базирана в Курск. Тя е била прехвърлена в Украйна сутринта на 17 юли, изстреляла е фаталната ракета и веднага след това е била върната обратно в Русия с една липсваща ракета.

През ноември 2022 г. съдът в Хага произнесе своята историческа присъда. Трима души – руските граждани Игор Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубински, както и украинският сепаратист Леонид Харченко – бяха признати за виновни за свалянето на самолета и убийството на 298 души и осъдени на доживотен затвор в тяхно отсъствие. Макар и символично, тъй като осъдените остават укрити, това решение беше триумф на правосъдието над лъжата и държавния отказ от отговорност.

Още събития на 17 юли:

813 г. – Обсада на Константинопол: Българската войска, предвождана от Хан Крум, обсажда столицата на Византия Константинопол.

1279 г. – Войските на Ивайло разбиват в Котленския проход 10-хилядна византийска армия на император Михаил VIII Палеолог.

1917 г. – С указ на краля на Великобритания Джордж V фамилията на кралската династия Сакс-Кобург-Гота е заменена на Уиндзор.

1945 г. – Втора световна война: Край Берлин започва Потсдамската конференция на трите главни антихитлеристки сили – Великобритания, САЩ и СССР, с участието на Чърчил, Хари Труман и Сталин.

1955 г. – В Анахайм, САЩ, Уолт Дисни отрива първият увеселителен парк Дисниленд.

1975 г. – Експериментален полет Аполо-Союз: Американският кораб Аполо и съветският космически кораб Союз осъществяват в орбита около Земята скачване на космически апарати на две нации за първи път в историята.

1990 г. – Правителството на БСП взема решение тялото на Георги Димитров да се извади от мавзолея и да се погребе; решението е изпълнено същата нощ.

Родени:

1920 г. – роден е Хуан Антонио Самаранч, испански президент на МОК

1935 г. – роден е Доналд Съдърланд, канадски актьор

1947 г. – Камила, британска кралица

1952 г. – роден е Дейвид Хаселхоф, американски актьор

1954 г. – родена е Ангела Меркел, канцлер на Германия

Починали: