Технологии

Google чества 25 години визуално търсене... с още AI

Интернет търсачката превърна Google в една от най-големите и влиятелните компании от всякакъв тип в света, като от четвърт век тя може да "вижда" и изображения и този юбилей провокира ИТ гиганта да го отбележи с нови интелигентни функции

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 юли 2026, 09:09
Google чества 25 години визуално търсене... с още AI
Източник: GettyImages

П рез юли 2001 г. Google официално пусна Google Images, променяйки коренно начина, по който човечеството се ориентира в мрежата. Преди дебюта си търсачката беше изцяло текстово базирана, представяйки на потребителите списъци със сини хипервръзки.

Катализаторът за тази визуална революция е една от най-известните любопитни факти в интернет: емблематичната зелена рокля Versace на Дженифър Лопес на наградите Грами през 2000 г. Огромният брой хора, които трескаво търсят да видят роклята, накараха Google да осъзнае, че чисто текстовата мрежа вече не е достатъчна. Днес милиарди търсения на изображения се извършват всеки ден, което помага на потребителите да идентифицират забележителности, да откриват продукти, да намират вдъхновение, да усвояват нови умения и да проверяват информация само с няколко кликвания. Това, което започна като сравнително проста търсачка, се превърна в една от най-широко използваните услуги на Google.

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За да отбележи 25-годишнината на визуалната търсачка, Google представи мащабна структурна промяна. Тази важна актуализация превръща Google Images от статична търсачка в динамична, силно персонализирана екосистема за съдържание, задвижвана от най-новите разработки в областта на изкуствения интелект.

Всичко се променя, включително и интерфейсът. Той ще стане подобен на галерия, която ще се обновява динамично и ще е персонализирана, като ще отразява последните търсения и интереси на всеки конкретен потребител. Всеки ще може да създава и колекции със запазени търсения и изображения, които да допълва и развива по всяко време. Новият интерфейс тръгва първо в САЩ, като постепенно ще бъдат добавени и още държави.

Понякога точното изображение, което потребителят търси, не съществува в мрежата. За да преодолее това, Google интегрира генеративни възможности директно в основния интерфейс за визуално търсене.

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Задвижвана от високоефективния модел Nano Banana, актуализацията позволява на потребителите да въведат много специфично описание на това, от което се нуждаят и да видят как търсачката генерира персонализирано изображение от нулата. Тази функция ще бъде налична за всички региони, които поддържат AI режим на търсачката, но ще бъде активиран постепенно през следващите седмици.

Google казва, че платформата се е развила далеч отвъд простото показване на снимки. Напредъкът в изкуствения интелект и компютърното зрение вече позволява на търсачката да разбира какво се появява вътре в изображението, вместо да разчита единствено на околния текст или имена на файлове. Това прави визуалното търсене по-бързо и значително по-точно, отколкото е било в ранните дни на интернет.

Възходът на смартфоните също така промени коренно начина, по който хората използват Google Images. Вместо да въвеждат дълги описания, потребителите все по-често търсят с камерите си. Функции като Google Lens позволяват на потребителите да снимат обект, растение, дреха или дори меню на ресторант и незабавно да получават подходяща информация, преводи или резултати. Визуалното търсене се превърна в ежедневен инструмент за пътуващи, студенти, купувачи и любопитни потребители.

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Услугата се е превърнала и във важен инструмент за творчество и търговия. Дизайнерите използват Google Images за вдъхновение, преподавателите разчитат на него, за да илюстрират уроци, докато онлайн купувачите сравняват продукти, преди да вземат решения за покупка. Междувременно фирмите все повече оптимизират уебсайтовете си, така че изображенията да се показват на видно място в резултатите от търсенето, осъзнавайки, че визуалното откриване се е превърнало във важен източник на трафик.

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Тъй като изкуственият интелект продължава да променя онлайн търсенето, визуалното откриване вероятно ще стане още по-естествено. След 25 години Google Images се превърна от обикновен индекс на изображения в един от основните инструменти в интернет. Той не само промени начина, по който хората намират снимки, но и коренно еволюира начина, по който взаимодействат с информацията, доказвайки, че понякога едно изображение наистина струва много повече от хиляда думи.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Google изкуствен интелект търсачка интернет търсене технологии Gemini
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