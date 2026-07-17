Речта на Тръмп за изборите: Тревожно предупреждение за плановете му за 2026 г.

Р ечта на президента Доналд Тръмп в праймтайма от Белия дом в четвъртък вечерта не произведе огромна новина. Но изказванията за потенциалните уязвимости в американската избирателна система може да бъде нещо, към което да погледнем назад в бъдеще като към значим момент – особено като предварителен преглед на това как Тръмп може да се опита да подкопае изборите през 2026 г., пише Си Ен Ен (CNN).

Ето някои основни изводи от речта.

Малко по отношение на нови доказателства

Подобно на неговото обръщение в праймтайма относно войната с Иран през април, това в четвъртък беше реч, която вероятно можеше да бъде просто дневна пресконференция.

Голямото разкритие на Тръмп беше поредица от наскоро разсекретени документи, за които той твърдеше, че са били укрити както от него, така и от американския народ и които показват, че американската избирателна система е „катастрофално далеч“ от необходимия стандарт.

Но ранен преглед на документите от страна на CNN установи, че те до голяма степен обсъждат вече известни потенциални уязвимости в американската избирателна система и въпроси, които са били включени в оценка на разузнавателната общност на САЩ от 2021 г.

Голяма част от това, което наскоро беше публикувано, изглежда не е било щателно проверено. Действително, в речта си в един момент Тръмп загатна за „необработени разузнавателни данни“. Може би показателно е, че преди да заяви за това огромно прикриване, първото голямо предполагаемо доказателство, което той цитира, беше, че Китай уж се е сдобил със стотици милиони досиета на американски избиратели.

Но споменатата оценка от 2021 г. загатваше за това. Тя установи, че Китай „вероятно също е продължил дългогодишните си усилия за събиране на информация за американските гласоподаватели и общественото мнение; политическите партии, кандидатите и техните щабове; и висши държавни служители“.

Тя оценява, че Китай е правел това поне от 2008 г., за да разбере как може да повлияе на политиката на САЩ. Но също така оценява, че Китай всъщност не се е намесил в изборите през 2020 г.

В един момент Тръмп също така загатна, че Китай, към 2019 г., е „подкопавал вътрешното доверие“ в него. Но това не е намеса в изборите. Всъщност той не загатна за доказателства, че нещо действително е променило гласове или резултатите от изборите.

А след речта консервативният журналист Джон Соломон, който работи с Белия дом по публикуването на документите, призна, че разузнавателната общност разполага с „нула доказателства, че чужда сила е променила глас през 2020, 2022 или 2024 г.“ – доста поразително признание на фона на дългогодишните твърдения на Тръмп.

Голямо предупреждение за Тръмп и изборите през 2026 г.

Но това не означава, че речта не е била значима. Тя е такава – като потенциално изявление за намерения. Имайки предвид историята на Тръмп с фалшиви твърдения, че изборите, които не се развиват в негова полза, са манипулирани – и насилието, което последва на 6 януари 2021 г. – неговото решение да изнесе тази реч по-малко от четири месеца преди избори, които изглеждат наистина трудни за Републиканската партия, би трябвало да изпрати тръпки по гърба на американското политическо общество.

Тръмп не представи предварителен преглед на груби опити от страна на федералното правителство да се намеси по-активно в администрацията на изборите в страната – неща като преобръщане на процедурите за гласуване или разполагане на войски в избирателните секции – от каквито се опасяваха някои от неговите критици.

Но той изглежда предвеща друг епизод на твърдения, че изборите са били откраднати. „Взети заедно, тези разкрития показват една избирателна система, толкова счупена и толкова уязвима, че никой не може да я защити. Тя е незащитима“, твърди Тръмп.

Той дори хиперболизира, казвайки, че американските избори са „по-лоши от всяка страна от Третия свят“. Той заяви, че федералното правителство ще „работи в тясно сътрудничество (с щатите) за смекчаване на всякакви вреди и ние предприемаме бързи действия, за да гарантираме, че чувствителните данни за избирателите са по-добре защитени“.

И Тръмп даде да се разбере, че е щастлив да нарече следващите избори манипулирани – особено ако Конгресът не приеме изборното законодателство, което той изисква, а именно „Закона за спасяване на Америка“ (SAVE America Act).

„Но най-важното е, че справянето с тази криза на сигурността на изборите изисква Конгресът да приеме Закона за спасяване на Америка“, каза Тръмп. Той направи пауза за ефект, като дори звучеше донякъде ядосан.

След това добави: „Колко лесно е да се направи това? Освен ако не искате да мамите. Единствената причина да не го направите е, че искате да мамите, защото вашите политики са толкова лоши и вашите кандидати са толкова жалки, че не можете да бъдете избрани по друг начин“.

Изглежда обаче, че няма шанс „Законът за спасяване на Америка“ да бъде приет. И някои видни членове на собствената партия на Тръмп го призоваха да приеме този факт. Ако и когато Конгресът не го приеме, не е трудно да си представим какво би могъл да каже Тръмп след изборите през 2026 г., ако републиканците загубят.

Всички 24 губернатори от Демократическата партия излязоха с изявление след речта, в което твърдят, че Тръмп е имал намерение да „заплашва и заглушава избирателите“.

„Дълбоко тревожно е, че президентът Тръмп продължава да се опитва да подкопава свободните и честни избори. Никакви лъжи и теории на конспирацията не могат да променят факта, че изборите в нашата страна многократно са се доказвали като безопасни и сигурни“, казаха губернаторите демократи.

Не много преразглеждане на 2020 г.

Въпреки че някои очакваха Тръмп да използва речта, за да продължи да преразглежда загубата си на изборите през 2020 г., той не се спря на това толкова, колкото мнозина прогнозираха. Разбира се, казвайки, че избирателната система е крайно неадекватна, подхранва твърденията на Тръмп за изборите преди шест години, но той не загатна за много конкретни детайли от тази надпревара.

В допълнение към обвиненията срещу Китай, Тръмп се позова на досиета на ФБР, цитиращи потенциални измами с регистрацията на гласоподаватели в Мичиган през 2020 г. Но този въпрос е известен от години. Тръмп обаче внуши, че това е било прикрито, и каза, че ще накара директора на ФБР Каш Пател да го проучи.

Само за напомняне: назначените от самия Тръмп служители от първия му мандат, включително бившият главен прокурор Уилям Бар, заявиха, че твърденията му за откраднатите избори през 2020 г. са били фалшиви. А съдилищата, които разглеждаха исковете за измами от Тръмп и неговите съюзници в месеците след тези избори, установиха, че практически нито един от тях няма основание.

В четвъртък Тръмп се подигра на правителствените служители, които определиха 2020 г. като „най-сигурните избори“ в американската история, и заяви, че членовете на „дълбоката държава“ прикриват това, което наистина се е случило. Но той не повтори честото си фалшиво твърдение, че всъщност той е спечелил.

Типичните фалшиви твърдения на Тръмп

Тръмп постави телевизионните оператори пред труден избор в четвъртък вечерта: дали да му предоставят ефирно време в праймтайма за реч, в чието съдържание не са сигурни – и по тема, за която Тръмп е добре известен, че лъже.

Някои, включително CNN, решиха да не излъчват речта по телевизията. (Президенти от Демократическата партия като Барак Обама и Джо Байдън също са имали речи в праймтайма, които не са били предавани от някои станции.) Говорителят на Белия дом Стивън Чунг заяви, че телевизионните оператори, които не са излъчили речта, са „страхливци“, които „не искат да чуете истината“.

Но броени моменти след началото на речта си, Тръмп направи фалшиви твърдения за това, че е наследил най-лошата инфлация от 48 години насам и че администрацията на Байдън е пуснала в страната повече от 11 000 убийци – нито едно от които не е вярно.

Речта на Тръмп беше и изключително политическа, за което свидетелства честото му твърдение, че опонентите на „Закона за спасяване на Америка“ просто искат да мамят.

Тръмп вероятно е говорил пред вече убедени привърженици

Предстои да разберем какво точно ще бъде въздействието на речта на Тръмп. Това е въпрос, който вълнува предимно част от неговото ядро от поддръжници и сравнително малко други хора. Проучване на Reuters-Ipsos през април показа, че едва 31% от американците казват, че изборите през 2020 г. са били откраднати от Тръмп, в сравнение с 64%, които не са съгласни с това.

Когато става въпрос за по-широкия въпрос дали американците са склонни да вярват, че има измами с гласоподаватели, Тръмп има малко повече почва за работа. Същото проучване показа, че американците са по-равномерно разделени по въпроса дали е имало „голям брой фалшиви бюлетини, подадени от неграждани“, с което 46% са съгласни.

Тръмп и някои републиканци превърнаха това в голяма част от стремежа си за приемане на „Закона за спасяване на Америка“, но има оскъдни доказателства, че гласуването на лица без гражданство действително е проблем.

Някои в консервативното движение страстно настояват за това законодателство. Но изглежда, че това не е основна тема на интерес за американския народ като цяло.