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Феноменът „Джимоти“: Как една деформирана миеща мечка стана онлайн сензация

Запознайте се с Джимоти – необикновената миеща мечка, която се превърна в истинска вирусна сензация в Сиатъл. Въпреки необичайния си външен вид, това малко същество спечели сърцата на хиляди хора онлайн, които вече го определят като нов градски талисман

Стела Христова Стела Христова

17 юли 2026, 11:14
Феноменът „Джимоти“: Как една деформирана миеща мечка стана онлайн сензация
Източник: iStock

Ж ителите на Сиатъл са в истински възторг от честите появи на едно изключително деформирано животинче, чийто скъсен гръбнак му придава външен вид на същество от друга планета. Необикновената миеща мечка, която местните жители галено нарекоха Джимоти, бързо се превърна в истинска онлайн сензация. Ежедневно в социалните мрежи се споделят десетки видеоклипове, на които се вижда как малкият авантюрист прекосява задните дворове, катери се по балконите и изследва градските пространства на Изумрудения град, пише New York Post.

  • Слава на Джимоти и любовта на феновете

В едно от най-популярните видеа в Инстаграм, споделено от развълнувани жители на града, се вижда как животинчето се стрелка бързо през зелен двор и ловко се изкачва по каменни стълби. Щастливите автори на кадрите дори се пошегуваха, че появата на Джимоти в техния имот е била най-великият подарък за годишнината от сватбата им, завършвайки публикацията си с възгласи за прослава на новия градски любимец.

Макар животното да не е преминало през официален ветеринарен преглед, специалистите и потребителите в интернет са единодушни, че Джимоти страда от изключително рядкото вродено състояние, известно като синдром на късия гръбначен стълб. Тази генетична аномалия значително скъсява прешлените, правейки тялото компактно и специфично, но очевидно това по никакъв начин не пречи на физическата му активност и приключенски дух. Друго вирусно видео показва как пухкавият чаровник се разхожда необезпокояван по парапета на балкон, промъква се с лекота между металните стълбчета и изследва района, преди тихо да изчезне в градската растителност.

  • Новата интернет легенда

Необикновеният външен вид на Джимоти бързо го превърна в главен герой в редица популярни дискусионни форуми в Редит, посветени на странни, мистериозни и леко призрачни създания. Публикациите за него събират хиляди харесвания и коментари от потребители от целия свят, които вече го провъзгласиха за най-автентичното и олицетворяващо духа на Сиатъл животно. Феновете в интернет пространството са категорични, че този нов четириног талисман трябва да бъде пазен и защитен на всяка цена от хората в района.

Джимоти е живото доказателство, че различията могат да ни направят уникални и обичани, а не отхвърлени.

Въпреки че до момента са публикувани само няколко ясни видеоклипа с участието на симпатичното същество, популярността му расте с лавинообразни темпове. Местните жители вече са нащрек и с нетърпение очакват следващата му поява, за да уловят нови кадри от невероятното ежедневие на най-известната миеща мечка в Америка.

Редактор: Стела Христова
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