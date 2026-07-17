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Забравете предразсъдъците: Вехти ли са дрехите втора ръка или това е новият лукс?

Бързата мода води до огромно потребление на вода, химикали и енергия, докато повторната употреба ограничава вредния отпечатък

17 юли 2026, 09:27
Забравете предразсъдъците: Вехти ли са дрехите втора ръка или това е новият лукс?
Илюстративна снимка на жена пред гардероб.   
Източник: iStock

Д рехите втора употреба не ни правят да изглеждаме вехти и неподдържани, пише Елза Тодорова за DarikNews.bg. Те са тук, за да ни дадат благородната възможност да удължим живота им. Също така, те ни дават възможност ненаситната ни потребност да запълваме вътрешни празноти с пазаруване да добие по-дълбок смисъл. А именно – грижа за планетата!

Няма да е преувеличено да кажа, че 80% от дрехите в гардероба ми са втора употреба – от съответните магазини, от размяна, преподаряване и т.н. Не допринасям с нищо за процъфтяването на бързата мода, потресена от следните факти:

  • Всяка година милиони тонове текстил попадат на сметищата, вместо да останат в употреба.
  • За производството на един килограм памук – достатъчен за чифт дънки и тениска – са необходими около 10 000 литра вода.
  • Модната индустрия е сред най-големите източници на въглеродни емисии в света.
  • Производството на нови дрехи изисква огромни количества химикали, багрила и пестициди.
  • Изкуствените материи отделят микропластмаса при пране и се разграждат изключително бавно.
  • Около 20% от глобалното замърсяване на водите се дължи на боядисването и довършителната обработка на текстил.
  • Свръхпроизводството изчерпва природните ресурси и води до все повече текстилни отпадъци.

Все повече анализи поставят текстилната индустрия сред секторите с най-сериозно въздействие върху околната среда. Всяка година по света се произвеждат между 80 и 150 милиарда нови дрехи – мащаб, който вече се определя като глобален проблем, породен от свръхпроизводството и свръхпотреблението.

Само в България всеки човек изхвърля средно около 15 килограма текстил годишно. Това означава приблизително 97 500 тона отпадъци за една година – дрехи, които в голямата си част биха могли да получат втори живот чрез повторна употреба, даряване или рециклиране.

По данни на представители на сектора за дрехи втора употреба текстилната индустрия е сред водещите замърсители на околната среда. Производството на дрехи е един от най-големите потребители на първични ресурси и вода, заема водещо място по използване на земя и е значителен източник на въглеродни емисии. Зад всяка нова дреха стоят добив на суровини, транспорт, химическа обработка и огромен разход на енергия.

Особено тежък отпечатък оставя производството на памук. Освен че изисква огромни количества вода, отглеждането му често е свързано с употребата на пестициди и препарати, които замърсяват почвите и водните басейни. Следващите етапи – боядисване и обработка на текстила – допълнително натоварват природата с химикали, като според международни оценки именно тези процеси са причина за около една пета от световното замърсяване на водите. Въпреки това е за предпочитане да взимате памучни дрехи, които могат да бъдат рециклирани, за разлика от синтетичните материи.

Не по-малък проблем представляват синтетичните материи. При всяко пране те отделят микроскопични пластмасови частици, които достигат до реките, моретата и хранителната верига. След като бъдат изхвърлени, подобни тъкани се разграждат изключително бавно и продължават да замърсяват околната среда десетилетия наред.

В основата на този проблем стои т.нар. бърза мода – модел на производство, при който дрехите се изработват евтино, в огромни количества и с кратък живот. Ниската цена стимулира непрекъснатото купуване, а ниското качество кара потребителите бързо да заменят старите покупки с нови. Така се създава порочен кръг на свръхконсумация, който изисква още повече ресурси и генерира още повече отпадъци.

На този фон дрехите втора употреба се превръщат в една от най-достъпните форми на устойчиво потребление. Всяка дреха, която получава втори шанс, означава една дреха по-малко за производство, по-малко изразходвана вода, по-малко химикали и по-малко въглеродни емисии. Според данни от бранша удължаването на живота на една дреха само с девет месеца може да намали нейния въглероден, воден и отпадъчен отпечатък с между 20 и 30 процента.

Разбира се, пазаруването втора употреба не е универсално решение. Ако продължаваме да купуваме прекомерно, независимо дали дрехите са нови или употребявани, ефектът върху природата остава ограничен. Истинската промяна идва с промяната в навиците – да купуваме по-малко, да избираме по-качествени изделия, да поправяме, разменяме, даряваме и рециклираме.

Все повече магазини за дрехи втора употреба променят и обществените нагласи. Днешните пространства все по-често предлагат подбрани, добре поддържани и стилно представени дрехи, които по нищо не отстъпват на тези в традиционните бутици. Така постепенно отпада и стигмата, че дрехите с предишен собственик са компромис. Напротив – те се превръщат в осъзнат избор.

Защото устойчивата мода не означава да се лишим от удоволствието да се обличаме красиво. Означава да правим избор, който щади природата, намалява разхищението и дава втори живот на вещи, които все още имат какво да предложат. Понякога най-екологичната дреха не е новата, а тази, която вече съществува.

Илюстративна снимка на мъж в магазин за дрехи.
Илюстративна снимка на мъж в магазин за дрехи. Източник: iStock/Getty Images
  • Как да се грижиш за дрехите втора употреба

Една дреха втора употреба може да изглежда като нова години наред, ако се поддържа правилно. Освен че пестим пари, така удължаваме живота на дрехите и намаляваме ненужното потребление. Ето за какво да следите: 

Огледайте внимателно преди покупка. Проверете за петна, разшити шевове, липсващи копчета или повредени ципове. Малките несъвършенства лесно се поправят, но е важно материята да е запазена.

Изперете дрехата задължително преди първото носене. Винаги следвайте указанията на етикета и използвайте подходящ препарат. Ако искате да освежите тъканта и да премахнете миризми, може да добавите малко оцет или сода бикарбонат към прането.

Съхранявайте дрехите правилно. Деликатните материи е добре да стоят на подходящи закачалки, а плетивата да се сгъват, за да не се разтягат. Пазте дрехите на сухо и проветриво място, далеч от влага.

Не изхвърляйте заради дребен дефект. Липсващо копче, разпран шев или повреден цип често могат да бъдат поправени за минути и да дадат още дълъг живот на любимата ти находка.

Дайте им нов облик. Ако някоя дреха вече ви е омръзнала, можете да я освежите с текстилна боя, нови копчета, бродерия или апликации. Така ще получите уникална дреха, каквато няма никой друг.

И не забравяйте, че грижата за дрехите втора употреба е малък жест с голям ефект – не само към гардероба и бюджета, но най-вече към природата.  

Източник: АПТДВУ, Rewear, „За Земята”    
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