Шпионаж и засада: МИТ публикува снимка на свой агент, работил в България между 1931 и 1950 г.

Турската разузнавателна служба МИТ за първи път публикува снимка на своя агент Ариф Неджип Каскатъ, работил в България между 1931 и 1950 г.

Каскатъ е роден в Разград през 1901 г., владеел е български език, бил е журналист и е познат сред турската общност в България с прякора „Бай Христо“.

Според МИТ той е бил убит през 1950 г. при засада край българо-турската граница, докато се опитвал да премине към Одрин, след предполагаемо предателство от двоен агент.

Турската Национална разузнавателна служба (МИТ) публикува за пръв път във фотоархива си снимка на своя таен агент Ариф Неджип Каскатъ, работил в България в периода 1931 – 1950 г., предаде Анадолската агенция.

Наред със снимката МИТ публикува и кратка автобиография за Каскатъ, в която се посочва, че той е роден в Разград през 1901 г. и е изпълнявал важни задачи за турското разузнаване в България в периода 1931 – 1950 г.

„Каскатъ, който е бил кореспондент на много истанбулски вестници за Тракия, владеел е много добре български език и е бил известен сред турските си сънародници в България с прякора „Бай Христо“, е бил познат със своя силен характер и патриотизъм през периода, в който е изпълнявал служебните си задължения. Заради български таен агент, за когото се смята, че е работил двойно, през юни 1950 година, докато се е опитвал да премине от българската граница към Одрин, Каскатъ е бил убит при засада на автомобила му“, се посочва още в бележката към снимката, която МИТ публикува.

След публикуването на снимката във фотоархива на МИТ в социалните мрежи също се появиха кратки видеа, разказващи за дейността на Каскатъ като таен агент в България.