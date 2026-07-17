Сигнал за изчезнали младежи край Троян - ПСС не започна издирване, след като те се прибраха сами

Условията за туризъм в планините са добри до обяд, но следобед се очакват превалявания, а във високите части на Стара планина има мъгла.

Планинската спасителна служба предупреждава за променливо време, въпреки слънчевите условия и слабия вятър сутринта.

Двама 18-годишни туристи, обявени за издирване край село Чифлик, са се прибрали сами, преди спасителните екипи да започнат акция.

Добри са условията за туризъм в планините до обяд, но в следобедните часове се очакват превалявания, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Внимание, туристи! Планинската служба с предупреждение

Времето е слънчево, на има и слаб вятър. Във високите части на Стара планина има и мъгла.

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През изминалото денонощие в Планинската спасителна служба е постъпил сигнал за двама 18-годишни младежи, които са излезли на разходка в 16:00 ч. в района на с. Чифлик, община Троян. В 22:00 ч. е постъпило обаждане в службата за случая, но преди екипите да започнат акция по издирване, в 22:30 ч. са получили информация, че младежите вече са се прибрали.