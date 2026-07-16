България

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Мъглиж ще обяви тридневен траур

Николай Киров Николай Киров

16 юли 2026, 18:15
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Източник: БГНЕС

П очина 14-годишното момиче, което пострада тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж, предаде БНР.

При инцидента между камион и автомобил на 9 юли почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта.

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Момичето беше откарано с хеликоптер от Университетска болница в Стара Загора в "Пирогов", където след седмица борба на медицинските екипи е починало.

Заради трагично погубения млад живот община Мъглиж ще обяви тридневен траур, информира кметът Душо Гавазов. Поклонението ще се извърши утре от 11 часа в манастира "Св. Николай" край Мъглиж.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
катастрофа Мъглиж Подбалкански път
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Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

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