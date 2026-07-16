Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

П очина 14-годишното момиче, което пострада тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж, предаде БНР.

При инцидента между камион и автомобил на 9 юли почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта.

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

Момичето беше откарано с хеликоптер от Университетска болница в Стара Загора в "Пирогов", където след седмица борба на медицинските екипи е починало.

Заради трагично погубения млад живот община Мъглиж ще обяви тридневен траур, информира кметът Душо Гавазов. Поклонението ще се извърши утре от 11 часа в манастира "Св. Николай" край Мъглиж.