Дипломатически взрив: Китайско AI видео представи филипинците като маймуни

Филипините осъдиха китайския вестник „Чайна дейли“ за AI-генерирано видео, представящо филипинците като маймуни, като го определиха като расистко, обидно и дехуманизиращо.

Манила поиска видеото да бъде премахнато и обвини материала в разпространяване на пропаганда и омраза, свързана със спора за Южнокитайско море и арбитражното решение от 2016 г.

Случаят допълнително изостря напрежението между Филипините и Китай, чиито отношения вече са обтегнати заради морски спорове, сблъсъци и взаимни обвинения.

Филипините остро осъдиха държавния китайски вестник "Чайна дейли" за публикуването на генерирано от изкуствен интелект видео, което представя филипинците като маймуни. Манила определи изображенията като "расистки" и подчерта, че те са "обидни, тревожни и неприемливи", като зае категорична позиция срещу дехуманизираща пропаганда, предаде Ройтерс.

Манила настоява видеото, публикувано на Фейсбук страницата на вестника 10 юли, да бъде премахнато. Китайското посолство във Филипините не е отговорило на исканията за коментар.

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Видеото показва маймуна, облечена в традиционни филипински дрехи, която е насочвана от ръце, символизиращи САЩ и Япония, какво да пее. След като маймуната е наречена "глупава", тя изважда лист с текст "арбитражното решение за Южнокитайско море", преди да бъде хвърлена в морето и обстреляна с водно оръдие от кораб.

Министърът на отбраната на Филипините Гилберто Теодоро определи материала като "достойна за съжаление пропаганда" и "позор за всяка държава, която твърди, че упражнява отговорно регионално лидерство". Според него случилото се показва "слабостта на едно правителство, което прибягва до расизъм, заплахи и фабрикувана омраза, защото напълно е провалило защитата на своите нелепи претенции чрез разум, доказателства или закон".

"Тази подигравка със законното арбитражно решение от 2016 г. и възхвалата на насилие срещу филипинския народ и войници разкриват моралния и интелектуален банкрут на китайската пропагандна машина", добави Теодоро снощи.

Видеото на в. "Чайна дейли" беше публикувано на 10 юли — в деня, когато Филипините отбелязаха 10-годишнината от ключовото арбитражно решение, което обезсилва широките претенции на Китай в Южнокитайско море. Пекин отхвърля решението.

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"Последната поредица от шизофренично поведение на Китайската комунистическа партия е твърде очевидна, за да бъде пренебрегната. Този нов акт на дехуманизация допълнително показва, че те не са нито сигурен и уверен актьор, нито надежден съсед", добави Теодоро.

Отношенията между Филипините и Китай са силно напрегнати заради конфликти в Южнокитайско море — включително многократни сблъсъци в морето, агресивни маневри на китайски кораби, санкции на Пекин срещу Теодоро и поставянето на плаваща бариера от страна на Китай, която беше премахната след протест на Филипините, припомня Ройтерс.