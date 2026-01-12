Свят

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване

12 януари 2026, 14:30
Източник: БТА

Ш вейцарски съд разпореди задържаният съсобственик на бар "Констеласион" в ски курорта Кран Монтана, където новогодишен пожар отне живота на 40 души, да остане в ареста, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на телевизия Ес Ер Еф.

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване, след като прокуратурата на кантон Вале разпореди задържането му след дълъг разпит на него и съпругата му Джесика.

Адът в новогодишната нощ: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Очакваше се решение дали има основания за по-нататъшно задържане на Морети, уточнява Ройтерс.

„Огнено шампанско“ подпалило бара в Швейцария

Семейство Морети изрази съжалението си за случилото се в бара и заяви, че ще сътрудничи изцяло на разследването.

