Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

12 януари 2026, 22:45
Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран
Източник: istock/Getty Images

Р усия осъди опита на „чуждестранни сили“ да се намесват в Иран, след като САЩ заплашиха да се противопоставят на смъртоносната репресия на ислямската република срещу протестиращите, предаде АФП.

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

В телефонен разговор с иранския си колега секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу „остро осъди поредния опит на чужди сили да се намесват във вътрешните работи на Иран”, съобщиха държавните медии в първата реакция на Москва на широко разпространените безредици.

Източник: БГНЕС    
