Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?

Проучване на Бюрото за преброяване на населението разкрива основните промени в трудовия пазар на САЩ от 60-те години на миналия век, като показва възхода на технологичните и свързаните с услугите професии и спада на секретарските позиции и традиционните роли

12 януари 2026, 16:31
Кои професии се развиха (и залязоха) най-бързо по време на трудовия ви живот?
Източник: iStock

П роучване, базирано на информация от текущото население на Бюрото за преброяване на населението, предадено от Washington Post, идентифицира професиите, които са се разраснали и залязли най-много през годините.

Първоначалното изследване е разглеждало професии през последните 170 години, но по препоръка на Майкъл Къшман от окръг Колумбия, фокусът е бил изместен към промените в трудовия живот на хората. За целта е използвано Проучването на текущото население – ежемесечно изследване на пазара на труда в САЩ, с акцент върху мартенската му добавка, която предоставя подробни данни от края на 60-те години на миналия век. Това дава възможност да се анализира трудовият живот на всеки, навлязъл на пазара на труда до 1969 г., като се измерва промяната чрез отчитане на размера на всяка професия, скоростта на растеж/спад и нейното представяне спрямо други професии.

Основни резултати по поколения:

   Най-възрастните поколения (края на "Тихото поколение" и началото на "бейби бума"): Най-бързо растящата професия през техния 40-годишен трудов живот е била аналитик на компютърни системи – предшественик на днешния разработчик на приложения, която е най-бързо растящата професия за повечето милениали.
   "Бейби бум" поколението: Много от тях са видели най-голям растеж в професията представител за обслужване на клиенти.
   Средната част на "Поколение X": Техните работни години са били дефинирани от строителния работник, което отразява както жилищния бум през 2000-те, така и дългото възстановяване на индустрията след кризата.

Най-бързо намаляващите професии:

   Секретарките и административните асистенти показват устойчив спад през всички поколения. Спадът при секретарките, започнал с появата на персоналния компютър в началото на 80-те години, е една от определящите тенденции на пазара на труда. Тази тенденция засяга предимно жени, тъй като дори днес 93% от административните асистенти са жени, а преди хилядолетието процентът е бил близо 100%.

Анализ по пол:

   За жените: Най-бързо намаляващата професия остава секретар. За жените от поколението на "бейби бумърите", най-бързо развиващите се професии са сходни с общата тенденция, доминирани от обслужването на клиенти. За много жени от "Поколение X" и милениалите, най-бързо развиващата се професия е била помощник за лични грижи.
   За мъжете: Компютърно свързаните кариери се появяват много по-често. Дори днес 78% от разработчиците на приложения са мъже. Същото се отнася и за строителните и производствени професии – 96% от строителните работници все още са мъже.
       По-възрастните мъже от "бейби бума" са работили през ерата, когато най-бързо намаляващата професия е била фермер – очаквано предвид дългогодишния упадък на някога доминиращата професия.
       За младите мъже от "бейби бума" и "Поколение X", най-бързо намаляващата професия е била надзорник в търговията на дребно, което е част от по-широкото изчезване на ниско ниво на мениджмънт.

Анализ по пол и образование:

  • Мъже с висше образование: Насочили са се към високотехнологични и свързани с образованието професии, като относително са се отдалечили от традиционни роли като адвокати и лекари, тъй като тези професии са станали по-достъпни за по-разнообразна публика.
  • Мъже с бакалавърска степен: Насочили са се към технологиите и сестринството, където броят им е нараснал бързо, макар и да остава сравнително малък.
  • Мъже с висше образование, но без четиригодишна степен: Поели са основната тежест от загубата на ниско ниво мениджърски и надзорни работни места, като вместо това са намерили работа в строителството или в нископлатени работни места в сферата на услугите.
  • Мъже без средно образование: Също са видели най-много възможности в строителството, дори докато са губили работа като фабрични майстори и други мениджъри на ниско ниво.
  • Мъже без средно образование (без завършен гимназиален курс): Тези работници са загубили най-много, когато се е отдалечило селското стопанство, и вместо това са намерили възможности предимно в огромния и трудоемък строителен сектор на Америка.
  • Жени с висше образование: Насочили са се към здравеопазването, мениджмънта и финансовите професии. Тези жени, заедно с техните връстнички с четиригодишни степени, изглежда са изоставили работата като преподаватели в началното и средното образование, което до голяма степен се дължи на разширяването на техните хоризонти и нарастващите им възможности.
  • Жени, завършили средно образование, които не са получили четиригодишна степен: Загубата на секретарски работни места е засегнала предимно тази група. Жените от нея, независимо дали са посещавали колеж изобщо, са се насочили към работни места като служители за обслужване на клиенти или помощници за лични грижи.
  • Най-малко образовани жени (без завършен гимназиален курс): Те никога не са имали голям дял от секретарските работни места. Вместо това, техният трудов живот често е бил дефиниран от намаляващата заетост като фабрични шивачки и работници в детски градини, и увеличаване на работата като касиери или в сферата на храненето.
Източник: Washington Post    
