Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Президентът Тръмп намеква, че държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист, може да поеме и президентския пост в Куба

12 януари 2026, 16:18
Източник: Getty

Д ържавният секретар Марко Рубио, който продължава да трупа длъжности, може скоро да поеме още една, намекна президентът Тръмп.

Главнокомандващият размишляваше, че Рубио, който някога е заемал четири големи административни поста едновременно и е бил номиниран за още, може да стане президент на Куба, където родителите му са избягали през 50-те години на миналия век по време на бруталния режим на Батиста, предаде New York Post

„Звучи ми добре“, написа Тръмп в платформата си Truth Social в неделя, 11 януари, в отговор на потребител, който се пошегува, че Рубио може да бъде лидер на Куба, след като правителството там падне.

Рубио е обект на шеги заради множеството тежки задачи, които Тръмп му възлага. В момента Рубио служи като държавен секретар, изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист. Той също така за кратко е бил администратор на Американската агенция за международно развитие (USAID) до август 2025 г.

Бившият съветник по национална сигурност Джейк Съливан публично заяви миналата година, че е „абсурдно“ да се мисли, че Рубио може да изпълнява задълженията си като държавен секретар и съветник по национална сигурност едновременно. Обширното портфолио на Рубио е породило хиляди мемета, които се шегуват, че всеки път, когато се отвори някаква длъжност, Тръмп ще я даде на своя претоварен държавен секретар.

Този списък включва всичко – от президент на Венецуела до губернатор на Минесота, генерален секретар на Гренландия и дори работата като генерален мениджър за любимия отбор на Рубио – Маями Долфинс.

Обикновено създателите на мемета използват снимка на Рубио, отдръпнал се на стола си по време на прочутия сблъсък в Овалния кабинет между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски на 28 февруари 2025 г. Рубио изглеждаше видимо неудобно от разгорещения спор, който се разигра пред камерите.

На фона на шегите, че ще получи поредна длъжност, държавният секретар, запален спортен фен, публично се оттегли миналата седмица като старши треньор и генерален мениджър на Маями Долфинс.

„Обикновено не отговарям на онлайн слухове, но чувствам нужда да го направя в този момент. Няма да бъда кандидат за в момента свободните позиции на старши треньор и генерален мениджър на Маями Долфинс“, подчерта Рубио в X. „Моят фокус трябва да остане върху глобалните събития, както и върху ценните архиви на Съединените американски щати.“

Предложението на Тръмп Рубио да поеме управлението на Куба идва в момент, когато администрацията обмисля какво да прави с карибската страна. „Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да съм загрижен. Поне малко“, каза Рубио пред репортери след успешната операция, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Държавният секретар подчерта влиянието на Куба във Венецуела и факта, че някои от охраняващите Мадуро по време на нападението са били кубинци. В неделя Тръмп отправи предупреждение към Куба, заявявайки: „НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛ ИЛИ ПАРИ, ОТИВАЩИ КЪМ КУБА“ от Венецуела и призовавайки Хавана да сключи сделка „ПРЕДИ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО.“

„Куба живя, в продължение на много години, с големи количества ПЕТРОЛ и ПАРИ от Венецуела. В замяна, Куба предоставяше „Услуги за сигурност“ на последните двама венецуелски диктатори“, написа Тръмп в Truth Social. „Венецуела вече не се нуждае от защита от главорезите и изнудвачите, които я държаха за заложник толкова много години. Венецуела сега има Съединените американски щати, най-мощната военна сила в света (с голяма разлика!), за да ги защитава, и ние ще ги защитаваме.“

Източник: New York Post    
Марко Рубио Доналд Тръмп Куба Държавен секретар Множество длъжности Мемета Венецуела Маями Долфинс Национална сигурност Американска политика
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
