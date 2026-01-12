Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Д ържавният секретар Марко Рубио, който продължава да трупа длъжности, може скоро да поеме още една, намекна президентът Тръмп.

Главнокомандващият размишляваше, че Рубио, който някога е заемал четири големи административни поста едновременно и е бил номиниран за още, може да стане президент на Куба, където родителите му са избягали през 50-те години на миналия век по време на бруталния режим на Батиста, предаде New York Post.

„Звучи ми добре“, написа Тръмп в платформата си Truth Social в неделя, 11 януари, в отговор на потребител, който се пошегува, че Рубио може да бъде лидер на Куба, след като правителството там падне.

Рубио е обект на шеги заради множеството тежки задачи, които Тръмп му възлага. В момента Рубио служи като държавен секретар, изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист. Той също така за кратко е бил администратор на Американската агенция за международно развитие (USAID) до август 2025 г.

Бившият съветник по национална сигурност Джейк Съливан публично заяви миналата година, че е „абсурдно“ да се мисли, че Рубио може да изпълнява задълженията си като държавен секретар и съветник по национална сигурност едновременно. Обширното портфолио на Рубио е породило хиляди мемета, които се шегуват, че всеки път, когато се отвори някаква длъжност, Тръмп ще я даде на своя претоварен държавен секретар.

Този списък включва всичко – от президент на Венецуела до губернатор на Минесота, генерален секретар на Гренландия и дори работата като генерален мениджър за любимия отбор на Рубио – Маями Долфинс.

Trump suggests Marco Rubio could soon get another job — president of Cuba https://t.co/nuVcvSaMnT pic.twitter.com/Qpt4po7ogB — New York Post (@nypost) January 11, 2026

Обикновено създателите на мемета използват снимка на Рубио, отдръпнал се на стола си по време на прочутия сблъсък в Овалния кабинет между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски на 28 февруари 2025 г. Рубио изглеждаше видимо неудобно от разгорещения спор, който се разигра пред камерите.

Trump suggests Marco Rubio could soon get another job — president of Cubahttps://t.co/utOttcoBTg — Bo Snerdley (@BoSnerdley) January 11, 2026

На фона на шегите, че ще получи поредна длъжност, държавният секретар, запален спортен фен, публично се оттегли миналата седмица като старши треньор и генерален мениджър на Маями Долфинс.

„Обикновено не отговарям на онлайн слухове, но чувствам нужда да го направя в този момент. Няма да бъда кандидат за в момента свободните позиции на старши треньор и генерален мениджър на Маями Долфинс“, подчерта Рубио в X. „Моят фокус трябва да остане върху глобалните събития, както и върху ценните архиви на Съединените американски щати.“

JUST IN: Trump says Marco Rubio as president of Cuba “sounds good” to him pic.twitter.com/EE3wJyEolo — worm.wtf (@wormdotwtf) January 11, 2026

Предложението на Тръмп Рубио да поеме управлението на Куба идва в момент, когато администрацията обмисля какво да прави с карибската страна. „Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да съм загрижен. Поне малко“, каза Рубио пред репортери след успешната операция, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Държавният секретар подчерта влиянието на Куба във Венецуела и факта, че някои от охраняващите Мадуро по време на нападението са били кубинци. В неделя Тръмп отправи предупреждение към Куба, заявявайки: „НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛ ИЛИ ПАРИ, ОТИВАЩИ КЪМ КУБА“ от Венецуела и призовавайки Хавана да сключи сделка „ПРЕДИ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО.“

„Куба живя, в продължение на много години, с големи количества ПЕТРОЛ и ПАРИ от Венецуела. В замяна, Куба предоставяше „Услуги за сигурност“ на последните двама венецуелски диктатори“, написа Тръмп в Truth Social. „Венецуела вече не се нуждае от защита от главорезите и изнудвачите, които я държаха за заложник толкова много години. Венецуела сега има Съединените американски щати, най-мощната военна сила в света (с голяма разлика!), за да ги защитава, и ние ще ги защитаваме.“