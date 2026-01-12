Любопитно

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Видео от „Златните глобуси“ 2026 показва Леонардо ди Каприо по-емоционален и забавен от всякога, докато разговаряше с колега по време на рекламната пауза, което изненада феновете и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

12 януари 2026
Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“
Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?
Любов и блясък: Звездните двойки, които покориха „Златен глобус“ 2026
Страст, класа и огнено червено - Амал и Джордж Клуни на наградите "Златен глобус"
Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)
Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси
Шаламе надделя над Ди Каприо и Клуни в една от най-оспорваните категории на Златните глобуси

Н ова страна на Леонардо ди Каприо беше разкрита по време на бляскавата церемония за раздаването на наградите "Златен глобус" 2026, пише PEOPLE.

Във видео, споделено от репортера на „Ню Йорк Таймс“ Кайл Бюканън от наградната вечер в неделя, Ди Каприо изглеждаше развълнуван, докато общуваше с друга звезда по време на рекламната пауза.

В клипа 51-годишният актьор установява зрителен контакт с човек наблизо, посочва го и след това сякаш беззвучно казва: „Гледах те как реагираш на K-pop и ти беше нещо като: ‘Това… кой е?’“

Той избухва в смях, докато разговаря с колегата си, който не се появява във видеото, но е ясно, че Ди Каприо се забавлява истински – и е много по-изразителен, отколкото феновете са свикнали да го виждат.

Звездата от „Битка след битка“ се смее и пляска с ръце във видеото и макар да не е ясно с кого говори, възможно е това да е бил някой от колегите му от филма, който е седял срещу него на същата маса.

Ентусиазмът на Ди Каприо в клипа не остана незабелязан от феновете. „Това ме накара да рева, боже мой, това е най-анимираният клип, който съм го виждал“, написа един потребител. „Той трябва да участва в комедиен филм възможно най-скоро“, написа друг човек.

В други моменти Ди Каприо беше заснет да изразява шок по време на разговор с Кейт Хъдсън и да се смее искрено с Джулия Робъртс. Актьорът беше номиниран за наградата за най-добър актьор във филм за главната си роля в блокбъстъра на Пол Томас Андерсън, но отличието отиде при Тимоти Шаламе.

„Битка след битка“ водеше по брой номинации с общо девет, включително за най-добър филм – мюзикъл или комедия, и отличия за звездния си актьорски състав: Чейс Инфинити, Шон Пен, Бенисио дел Торо и Теяна Тейлър, която спечели наградата за най-добра поддържаща женска роля във филм. Възможно е Ди Каприо да е разговарял именно с 35-годишната Тейлър от другата страна на масата, тъй като двамата поддържат много близки отношения.

