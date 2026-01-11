Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

М инистерството на вътрешната сигурност на САЩ изпраща още стотици служители на реда в Минесота ден след като десетки хиляди души преминаха в шествие през Минеаполис, за да протестират срещу застрелването на жена от агент на имиграционните власти, каза днес министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум, цитирана от Ройтерс.

🚨Sanctuary Death Trap: Minnesota Police Org Torches Department Leadership’s Handling of ICE



The Minnesota Fraternal Order of Police issued a statement saying that they stand with ICE.



Additionally, the Minnesota Police and Peace Officers Association is fed up with the… pic.twitter.com/VGUmbcjoW5 — Tony Seruga (@TonySeruga) January 11, 2026

Подкрепленията ще бъдат разположени днес и утре, за да подсилят сигурността на служителите на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Граничната служба, които вече са в Минесота, каза Ноум в ефира на Фокс Нюз. Около 2000 федерални служители вече са изпратени в района Минеаполис и Сейнт Пол в операция, която министерството определи като най-голямата в историята му.

Този уикенд в цялата страна бяха планирани над 1000 прояви в знак на протест срещу усилията на федералното правителство за депортиране на нелегални имигранти и срещу извършеното в сряда убийството на 37-годишната Рене Гуд.

Властите в Минесота определиха стрелбата като неоправдана, като се позоваха на видео на случаен минувач, за което казват, че показва как автомобилът на Гуд се отклонява от агента в момента, в който той стреля.

Ноум и други американски представители поддържат тезата, че агентът е действал при самозащита, тъй като Гуд – доброволка в организация, която следи и документира операции на ICE в Минеаполис – е потеглила напред в посока към агента, който след това е стрелял по нея, след като друг агент се е приближил до шофьорската врата и ѝ е казал да излезе от колата.

В друго свое днешно участие, в Си Ен Ен, Ноум каза, че други видеозаписи показват как Гуд е протестирала срещу агенти на ICE на други места по-рано в сряда сутринта, но не уточни дали и кога те ще бъдат публично оповестени.