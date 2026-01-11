Свят

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Този уикенд в цялата страна бяха планирани над 1000 прояви в знак на протест срещу усилията на федералното правителство за депортиране на нелегални имигранти и срещу извършеното в сряда убийството на 37-годишната Рене Гуд.

11 януари 2026, 22:19
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Източник: БТА/АР

М инистерството на вътрешната сигурност на САЩ изпраща още стотици служители на реда в Минесота ден след като десетки хиляди души преминаха в шествие през Минеаполис, за да протестират срещу застрелването на жена от агент на имиграционните власти, каза днес министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум, цитирана от Ройтерс.

Подкрепленията ще бъдат разположени днес и утре, за да подсилят сигурността на служителите на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Граничната служба, които вече са в Минесота, каза Ноум в ефира на Фокс Нюз. Около 2000 федерални служители вече са изпратени в района Минеаполис и Сейнт Пол в операция, която министерството определи като най-голямата в историята му.

Този уикенд в цялата страна бяха планирани над 1000 прояви в знак на протест срещу усилията на федералното правителство за депортиране на нелегални имигранти и срещу извършеното в сряда убийството на 37-годишната Рене Гуд.

Властите в Минесота определиха стрелбата като неоправдана, като се позоваха на видео на случаен минувач, за което казват, че показва как автомобилът на Гуд се отклонява от агента в момента, в който той стреля.

Ноум и други американски представители поддържат тезата, че агентът е действал при самозащита, тъй като Гуд – доброволка в организация, която следи и документира операции на ICE в Минеаполис – е потеглила напред в посока към агента, който след това е стрелял по нея, след като друг агент се е приближил до шофьорската врата и ѝ е казал да излезе от колата.

В друго свое днешно участие, в Си Ен Ен, Ноум каза, че други видеозаписи показват как Гуд е протестирала срещу агенти на ICE на други места по-рано в сряда сутринта, но не уточни дали и кога те ще бъдат публично оповестени.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Министерство на вътрешната сигурност Минесота Протести ICE Рене Гуд Стрелба Федерални служители Депортиране Минеаполис Самозащита
Последвайте ни
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Победители и

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 1 ден
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 1 ден
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 1 ден
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Свят Преди 1 час

Живакът на термометрите на аерогарата тази сутрин падна до -37 градуса по Целзий след няколко поредни дни на крайно мразовито време

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Свят Преди 2 часа

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

България Преди 4 часа

Инцидентът между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Свят Преди 5 часа

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Свят Преди 5 часа

Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Свят Преди 6 часа

Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми бомби и 50 ракети от различни видове

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Свят Преди 6 часа

Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада"

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

България Преди 6 часа

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Свят Преди 6 часа

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Свят Преди 7 часа

Джан Яман бе задържан с още 6 души

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 7 часа

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Свят Преди 7 часа

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

България Преди 8 часа

Участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

България Преди 8 часа

Движението в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

България Преди 8 часа

Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците

<p>Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия</p>

Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия

Свят Преди 9 часа

От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

„Онлайн коментарите понякога са много груби“: Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалността ѝ

Edna.bg

„Чувствам се късметлийка, но и малко натъжена“: Изповедта на Сара Джесика Паркър

Edna.bg

Убийствен Байерн унизи Волфсбург, направи разликата с Дортмунд двуцифрена и гледа към нова титла

Gong.bg

Георги Миланов се завърна в игра с асистенция

Gong.bg

ЕС обяви кога ще подпише търговското споразумение с Меркосур

Nova.bg

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg