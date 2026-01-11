България

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°

11 януари 2026, 20:21
Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците
Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово
Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден
166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София
Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"
Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

Задържаха мъж за фалшиви евро в Монтанско

П редупреждения за студено време и за понеделник е в сила за цяла Северна България. Освен на север от Стара планина, много студено ще бъде в Софийска област, София-град, Кюстендил и Перник.

А в Русе, заради ниските температури ще бъде неучебен ден в училищата, но детските градини ще работят, пише NOVA.

Източник: НИМХ/БАН

На места в източната половина от страната все още ще има валежи от сняг, но до сутринта навсякъде ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, в София – около минус 10°. Облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Източник: НИМХ/БАН
  • Планините

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.

Черноморието

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. 

Студено време Метеорологично предупреждение Температури Северна България София Русе Сняг Вятър Планини Черноморие
Последвайте ни
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Победители и

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

carmarket.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 23 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 22 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 22 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 23 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Ведомството го определя като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Свят Преди 3 часа

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Свят Преди 4 часа

Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада"

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

България Преди 4 часа

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Свят Преди 5 часа

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Свят Преди 5 часа

Джан Яман бе задържан с още 6 души

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 5 часа

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Свят Преди 5 часа

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

България Преди 6 часа

Участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

България Преди 6 часа

Движението в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

<p>Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия</p>

Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия

Свят Преди 7 часа

От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари

<p>София се дави в боклук: Трифонов обвини кмета Терзиев в &quot;некадърност&quot;</p>

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

България Преди 7 часа

Лидерът на ИТН обвинява кмета Васил Терзиев за кризата с отпадъците, хаоса в движението и лошото почистване на снега

<p>Експлозия&nbsp;след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима</p>

Газова бутилка избухна след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима

Свят Преди 7 часа

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината

<p>Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област</p>

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Свят Преди 7 часа

Министерството допълни, че руските войски са нанесли удари по украинско оръжейно предприятие и енергийни съоръжения

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Свят Преди 8 часа

Ограниченията върху интернет достъпа бяха въведени в четвъртък вечерта в цял Иран

<p>ДСБ с настояване за 100% машинно гласуване</p>

"Демократи за силна България" с настояване за 100% машинно гласуване

България Преди 8 часа

ДСБ предупреждава за най-трудната година за страната от десетилетия и вижда три взаимно усилващи се риска – геополитически, корупционен и икономически

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

„Онлайн коментарите понякога са много груби“: Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалността ѝ

Edna.bg

„Чувствам се късметлийка, но и малко натъжена“: Изповедта на Сара Джесика Паркър

Edna.bg

Убийствен Байерн унизи Волфсбург, направи разликата с Дортмунд двуцифрена и гледа към нова титла

Gong.bg

Георги Миланов се завърна в игра с асистенция

Gong.bg

Шофьор събори пътен знак в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg