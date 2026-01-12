Р уски държавни медии и военни източници обявиха, че изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Украйна, е бил свален по време на бойни действия, предава "Фокус".

Руски военен командир заяви, че зенитно-ракетен комплекс С-300 е поразил самолета с две ракети. По думите му операцията е доказателство, че западните бойни самолети "са уязвими". Украйна отрече свалянето на изтребителя.

Битка на титани: Су-34 е свален от F-16

Центърът за противодействие на дезинформацията към украинския Съвет за национална сигурност и отбрана определи съобщенията като дезинформация и напомни, че подобни твърдения са били разпространявани и опровергавани и преди.

Изтребители F-16 Fighting Falcon се доставят на Украйна от западни партньори от август 2024 г. Те се използват главно за задачи по противовъздушна отбрана, включително прехващане на ракети и дронове, а не за атаки срещу руските сили на фронта. От въвеждането им в експлоатация изтребителите се превърнаха във важен елемент от украинската въздушна отбрана, допълвайки системите от съветската епоха.

Киев се подигра с руската пропаганда

Украинските пилоти отчитат значителен принос на F-16 при защитата срещу масирани руски въздушни атаки.

Западните партньори на Киев продължават внимателно да следят представянето на F-16, тъй като то влияе върху решенията за бъдеща военна помощ и обучение.