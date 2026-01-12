Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Д нес, 12 януари 2026 г., официално отваря вратите си най-голямата младежка предприемаческа сцена в страната. От Фонд на фондовете и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ отново подават ръка на всички между 18 и 29 години (включително ученици от 11. и 12. клас), които имат идея, която не им дава да спят спокойно нощем.

До 24 април всеки с иновативна бизнес мисъл може да се включи в петото издание на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“. Тази година организаторите обещават още по-мащабна подкрепа: повече проекти ще получат шанс, програмата е още по-богата, а събитията – повече от всякога.

Участниците ще преминат през три месеца интензивна, напълно безплатна обучителна и менторска програма. Уебинари, уъркшопи, гейминг и нетуъркинг срещи, междинни състезания – всичко това, за да превърнат суровата идея в нещо, което може да привлече инвеститори още по време на самия конкурс. Над 60 партньора вече са на борда – от финансиращи институции и инвестиционни фондове през акселератори до нови имена като МОН, ММС, ЦРЧР, ИПА, УАСГ, УниБит, МанЕко, Байена, Sofia Talks, YES, Нет Инфо и други.

Три са категориите, в които можеш да се състезаваш:

Future Unicorns – за онези, които мечтаят за бърз растеж и международни пазари (fintech, biotech, greentech, healthtech, cybersecurity, space и т.н.);

– за онези, които мечтаят за бърз растеж и международни пазари (fintech, biotech, greentech, healthtech, cybersecurity, space и т.н.); Business Stars – за млади хора с идея или вече работещо малко/средно предприятие (магазин, фитнес, агенция, семейна фирма…), което искат да развият трайно в България или региона;

– за млади хора с идея или вече работещо малко/средно предприятие (магазин, фитнес, агенция, семейна фирма…), което искат да развият трайно в България или региона; SDG Dragons – за проекти с истинско позитивно въздействие върху обществото, градовете и планетата (климат, чиста енергия, кръгова икономика, устойчиви градове…).

Новостите тази година са няколко: сайтът вече е обновен и пълен с ресурси – https://bestyouthstartup.bg/. Оценяват се възможности за инвестиция още в рамките на конкурса, включват се чуждестранни лектори с глобален опит, а Фондът на фондовете ще обиколи университети в големите градове, за да разкаже на място за възможностите.

Конкурсната част отново се ръководи от Founder Institute Central & Eastern Europe. Пет етапа през април и май, голям финал и церемония по награждаване в началото на юни. Наградният фонд – както винаги – е богат на възможности: стажове, менторство, достъп до мрежи, контакти с институции, предметни награди и много други.

От 2022 г. насам през конкурса са минали над 750 млади хора с близо 500 идеи, а 9 от тях вече са получили реални инвестиции за растеж. Това не е просто състезание – това е трамплин, който помага на младите да повярват, че в България може да се стартира успешен бизнес.

Ако имаш идея, която те гори отвътре – сега е моментът. Регистрацията е отворена на https://bestyouthstartup.bg/.

Кой знае – може би точно твоята идея ще бъде следващият български успех, за който ще четем след няколко години.