Свят

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Той подчерта, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС

12 януари 2026, 15:20
Европейската комисия обмисля действия срещу Иран
Източник: iStock/Getty Images

"Обмисляме по-нататъшни и по-строги санкции срещу Иран, напълно неприемливо е мирни демонстранти да бъдат задържани и избивани", заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция.

Той подчерта, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС. Говорителят добави, че иранският народ трябва да определи кой да го представлява, в отговор на въпрос дали ЕС е в контакт с наследника на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави.

ЕС ще санкционира ирански съдии, издавали смъртни присъди на протестиращи

"Изразяваме съпричастие с изключително смелите граждани на Иран, те имат нашата пълна подкрепа, протестите са за свобода и осъждаме употребата на сила срещу демонстрантите", каза говорителят.

Той посочи, че няма да коментира хипотетични сценарии, по отношение възможността за военна намеса на САЩ в Иран, заявена от президента Доналд Тръмп.

"Готови сме да предложим по-тежки санкции срещу Иран, това решение ще има нужда от единодушна подкрепа в Съвета на ЕС. Призоваваме властта в Техеран да чуе иранските граждани, които настояват за промяна", поясни говорителят.

Убийствата трябва да спрат - Мецола към иранските протестиращи

За утре е насрочена извънредна среща за Иран на Съвета по политиката за сигурност. Съветът се състои от посланиците на страните от ЕС в Брюксел и заседава под председателството на европейската дипломатическа служба.

Източник: БТА, Николай Желязков    
ЕС Иран Санкции Протести
Последвайте ни
Пожар с две жертви в Габрово

Пожар с две жертви в Габрово

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

carmarket.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 19 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 17 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 18 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 19 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

Свят Преди 14 минути

Украйна отрече свалянето на самолета

Предлагат грипна епидемия във Варна от сряда

Предлагат грипна епидемия във Варна от сряда

България Преди 48 минути

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

България Преди 1 час

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Свят Преди 2 часа

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Любопитно Преди 2 часа

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Свят Преди 2 часа

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Любопитно Преди 2 часа

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Свят Преди 2 часа

Момчетата са родени свързани в тазобедрената става и са починали след тежки усложнения, въпреки усилията на лекарите

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите е и полицейският началник Ишак Ахмад

<p>Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж&nbsp;</p>

Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж във Финския залив

Свят Преди 2 часа

По данни на полицията плавателният съд ще напусне териториалните води на Финландия още днес

,

Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?

Любопитно Преди 2 часа

Първите хора, които стъпили в Гренландия, не са нито американци, нито датчани, тъй като нито една от тези две държави не е съществувала по това време

Разследват отравяне на четири черни лешояда у нас

Разследват отравяне на четири черни лешояда у нас

България Преди 2 часа

Птиците са били откривани поетапно

.

Опасност от „черен лед“ по проходите: Експерт с важни съвети за шофьорите

България Преди 3 часа

Минусови температури и силен вятър създават риск от заледяване, въпреки почистените пътища

Шимпанзето гений Ай почина в Япония

Шимпанзето гений Ай почина в Япония

Свят Преди 3 часа

Освен че владееше китайските йероглифи и азбуката, Ай можеше да разпознава и арабските цифри от нула до девет и 11 цвята

МВнР на РСМ осъди нападението над българското посолство в Скопие

МВнР на РСМ осъди нападението над българското посолство в Скопие

Свят Преди 3 часа

<p>Мистериозна смърт на руски депутат в Кипър&nbsp;</p>

Руски дипломат е намерен мъртъв в Кипър при подозрителни обстоятелства

Свят Преди 3 часа

Аутопсията на тялото предстои в сряда

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Хайди Клум отново без горнище на плажа

Edna.bg

Бляскава нощ и големи емоции: Кои са победителите от „Златните глобуси“ 2026

Edna.bg

Насар разкри пред Gong.bg новата си голяма цел и заяви: Нямам търпение да пишем история на "Армията"

Gong.bg

МОК обяви дали ще отстрани САЩ от Олимпиадата заради Венецуела

Gong.bg

Обявяват грипна епидемия във Варна, 6 области са в предепидемична обстановка

Nova.bg

Доналд Тръмп се представи като президент на Венецуела в Truth Social (СНИМКА)

Nova.bg