Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

"Обмисляме по-нататъшни и по-строги санкции срещу Иран, напълно неприемливо е мирни демонстранти да бъдат задържани и избивани", заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция.

Той подчерта, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС. Говорителят добави, че иранският народ трябва да определи кой да го представлява, в отговор на въпрос дали ЕС е в контакт с наследника на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави.

ЕС ще санкционира ирански съдии, издавали смъртни присъди на протестиращи

"Изразяваме съпричастие с изключително смелите граждани на Иран, те имат нашата пълна подкрепа, протестите са за свобода и осъждаме употребата на сила срещу демонстрантите", каза говорителят.

Той посочи, че няма да коментира хипотетични сценарии, по отношение възможността за военна намеса на САЩ в Иран, заявена от президента Доналд Тръмп.

"Готови сме да предложим по-тежки санкции срещу Иран, това решение ще има нужда от единодушна подкрепа в Съвета на ЕС. Призоваваме властта в Техеран да чуе иранските граждани, които настояват за промяна", поясни говорителят.

Убийствата трябва да спрат - Мецола към иранските протестиращи

За утре е насрочена извънредна среща за Иран на Съвета по политиката за сигурност. Съветът се състои от посланиците на страните от ЕС в Брюксел и заседава под председателството на европейската дипломатическа служба.