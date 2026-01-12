Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

М ери Тръмп, отчуждената племенница на президента Доналд Тръмп, разкри за първи път публично, че се е оженила през октомври, като церемонията, която тя каза, е била с „малка група от някои от нашето семейство и най-близки приятели“, съобщава Newsweek.

„Омъжена съм не само за любовта на живота си, но и за най-добрата си приятелка“, каза психологът и автор, която е гей, в последната си публикация в Substack "Читател, ожених се за нея" в неделя вечерта. Тя не назова новата си съпруга.

От Newsweek уточняват, че са направили опит да се свържат с Мери Тръмп чрез онлайн формуляр за контакт извън обичайното работно време в понеделник.

Какво трябва да знаете

В публикацията си в Substack, Мери Тръмп каза: „Тъй като се отворих за възможността, която ми беше предложена преди почти година, другите ми взаимоотношения се задълбочиха по нови и неочаквани начини“, каза тя. „Щастлива съм по начин, който никога не бих смела да си представя“.

Тя сподели черно-бяла снимка на две жени, показани от кръста до подбедрицата, стоящи една до друга, държащи се за ръце и облечени в два елегантни тоалета.

Човекът отляво носи елегантна, прилепнала черна рокля с минималистичен силует и верижка, наподобяваща перла, която се спуска вертикално отпред и се пресича на талията. Жената отдясно беше показана с чаша за шампанско и облечена във вталена рокля от текстурирана, шарена материя и брокатена визия.

Мери Тръмп е виден критик на чичо си, автор на бестселъра от 2020 г. „Твърде много и никога не е достатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света“, който разказва за възхода му до Белия дом.

Баща ѝ, Фред Тръмп, е най-големият брат на президента Тръмп. Той губи благоволението на баща им, бизнесмена в областта на недвижимите имоти Фред Тръмп-старши, и става пилот на авиокомпания. Фред Тръмп умира през 1981 г.

Тя добавя: „Разбира се, историята е още нещо – включително причината да не съм говорила публично за брака си преди това – и времената продължават да бъдат трудни. Първите единадесет дни на 2026 г. представляват ескалация на ужасите, които преживяхме като страна от 20 януари 2025 г. насам, което е едновременно шокиращо и предвидимо“.

Друга снимка показва 24 стола, разположени на поляна, скрита от високи редове жив плет.

Какво казват хората

В съобщението си Мери Тръмп каза в своя Substack: „Има човешки импулс в тъмни времена да се отвърнем от светлината, особено когато тъмнината нахлува по начин, който изглежда неизбежен. За щастие, съществува и обратният импулс; въпреки нарастващата атака на умишлената жестокост, загубените позиции и атаките срещу самото ни разбиране за това кои сме през последната година, по-добрите ни инстинкти надделяват – инстинктите ни не само да съществуваме и оцеляваме, но и да процъфтяваме“.

Обсъждайки какво е било да си гей член на семейство Тръмп, Мери Тръмп каза пред списание Boston Spirit през 2002 г.: „Никога не съм им го признала“ и го е обсъдила едва когато е била на трийсет години, а дотогава „те просто са знаели“.

Миналия декември директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг отхвърли критиките на Мери Тръмп към президента Тръмп, казвайки пред Newsweek: „Мери Тръмп е закоравяла неудачница, която няма представа за нищо“.