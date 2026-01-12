Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Р уското разузнаване открито застана на страната на Сръбската православна църква (СПЦ) и публично атакува Вселенския патриарх Вартоломей поради намерението му да даде автокефалия на Черногорската православна църква, предаде БГНЕС.

„Дейността на Константинополския патриарх не е изолиран случай, а се вписва в по-широк спектър от действия, които вече са наблюдавани в Украйна и балтийските държави. Агресивните апетити на Константинополския антихрист не се ограничават само до Украйна и балтийските държави. Неговото предателство постепенно се разпространява и в страните от Източна Европа. За да нанесе удар по особено упоритата Сръбска православна църква, той възнамерява да предостави автокефалия на непризнатата „Черногорска православна църква“, се казва в позиция на руската Служба за външно разузнаване.

Те обвиниха белградските власти, че с помощта на църквата искат да създадат 'сръбска автономна област' в Черна Гора

Според руското разузнаване „в някои църковни среди подобни действия се възприемат като разкъсване на живото тяло на Църквата“, а последствията, твърди Москва, могат да бъдат дълготрайни за единството на православието. Руската служба смята, че действията на Константинополския патриарх се сравняват с действията на „лъжепророците“ от Евангелието и посланието, че действията и намеренията се разпознават „по плодовете им“.

Черна гора е изправена пред заплаха от дестабилизация след ултиматум на проруската и просръбска партия на Милан Кнежевич. Демократическата народна партия постави условията за по-нататъшното си участие в изпълнителната власт на страната - конституционни промени, които да позволят сръбският език да бъде признат за официален, паралелно с това изменения в Закона за гражданството, както и в Закона за държавните символи, с цел трибагреникът да бъде законово утвърден като национален флаг.

Черна Гора обвини Русия в опит за преврат

През 2016 г. в Черна гора беше направен опит за държавен преврат, целящ да отклони Подгорица от пътя към НАТО и Европейския съюз. Двама руски граждани – Едуард Шишмаков и Владимир Попов, осем сръбски граждани, както и сръбските лидери Милан Кнежевич и Андрия Мандич са подготвяли насилствена смяна на правителството с активното подпомагане от страна на Сръбската православна църква (СПЦ), според Специалната прокуратура. Целта е била премиерът Мило Джуканович да бъде свален от власт и убит.