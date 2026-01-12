Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Р егионалната здравна инспекция във Варна обяви грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

"Както и очаквахме - има повишение на заболеваемостта. Болните са 4600 от грип и респираторни заболявания, в сравнение с миналата година - били са 4100. С най-висок брой заболели - в епидемична ситуация е единствено Варна", коментира Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, цитирана от NOVA.

Хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

В предепидемична ситуация са Бургас, Силистра, Добрич, Перник, София-област и Смолян.

Средната заболеваемост е 132 положителни проби на база 10 хиляди души. Пикът за страната се очаква до края на месеца, а пред лекарските кабинети вече има опашки от хора с грипни симптоми.

"Може би над 50% от пробите излизат положителни за грип А. Не винаги обаче тестът се позитивира, ако е даден в първите дни на симптомите, затова се нуждае от повтаряне", констатира Гергана Николова, общопрактикуващ лекар