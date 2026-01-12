България

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Вандалският акт бе извършен на 11 януари

12 януари 2026, 16:19
54-годишен мъж Ш.А. е задържан за вандалския акт срещу българското посолство в Скопие, предаде БГНЕС.

"Веднага след получаване на сигнала са предприети мерки и дейности за установяване на извършителя и изясняване на случая. В 12:40 ч. на ул. „Кирил и Методий“ в Скопие, полицаи са лишили от свобода Ш.А., тъй като е повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие", заявиха от македонското МВР.

Вандалският акт бе извършен на 11 януари. През последните години българите в Северна Македония са подложени на различни издевателства. Последният случай е от преди месец, когато беше нападнат журналистът с българско самосъзнание Владо Перев. 

Източник: БГНЕС    
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Племенницата на Тръмп се ожени за най-добрата си приятелка

Любопитно Преди 1 час

Мери Тръмп, отчуждената племенница на президента Доналд Тръмп, разкри за първи път публично, че се е оженила през октомври

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Свят Преди 1 час

Президентът Тръмп намеква, че държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист, може да поеме и президентския пост в Куба

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 3 часа

Роклята на актрисата бе украсена с флорална бродерия, която деликатно покриваше гърдите ѝ, част от торса и бедрата ѝ – и почти нищо повече

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Любопитно Преди 3 часа

Чревната микробиота и „вторият мозък“ в корема влияят на настроението, стреса и дори начина, по който мислим

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Свят Преди 3 часа

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

България Преди 3 часа

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Свят Преди 3 часа

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Любопитно Преди 3 часа

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Свят Преди 3 часа

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Любопитно Преди 3 часа

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Свят Преди 3 часа

Момчетата са родени свързани в тазобедрената става и са починали след тежки усложнения, въпреки усилията на лекарите

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Свят Преди 3 часа

Сред жертвите е и полицейският началник Ишак Ахмад

Пожар с две жертви в Габрово

Пожар с две жертви в Габрово

България Преди 4 часа

Прокуратурата проверява за убийство

Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж във Финския залив

Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж във Финския залив

Свят Преди 4 часа

По данни на полицията плавателният съд ще напусне териториалните води на Финландия още днес

,

Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?

Любопитно Преди 4 часа

Първите хора, които стъпили в Гренландия, не са нито американци, нито датчани, тъй като нито една от тези две държави не е съществувала по това време

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Любопитно Преди 4 часа

Снегът е много повече от просто бяло одеяло и транспортен хаос! От сини сенки в дълбоките преспи и розови водорасли с аромат на плодове, до мита за уникалните снежинки и магията, която топли иглутата – подгответе се за факти, които ще ви изумят!

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Edna.bg

Хайди Клум отново без горнище на плажа

Edna.bg

Звезда на Уест Хем отказа да играе, иска да си ходи

Gong.bg

Официално: Гаджев и Сърмов се завърнаха в Левски

Gong.bg

Българка, осъдена за източване на социални средства във Великобритания, отново получава помощи

Nova.bg

Какво следва при провал на трите мандата

Nova.bg