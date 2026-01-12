Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

54-годишен мъж Ш.А. е задържан за вандалския акт срещу българското посолство в Скопие, предаде БГНЕС.

"Веднага след получаване на сигнала са предприети мерки и дейности за установяване на извършителя и изясняване на случая. В 12:40 ч. на ул. „Кирил и Методий“ в Скопие, полицаи са лишили от свобода Ш.А., тъй като е повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие", заявиха от македонското МВР.

Вандалският акт бе извършен на 11 януари. През последните години българите в Северна Македония са подложени на различни издевателства. Последният случай е от преди месец, когато беше нападнат журналистът с българско самосъзнание Владо Перев.