Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Д женифър Лорънс остави без думи всички на червения килим на наградите „Златен глобус 2026“, появявайки се в прозрачна рокля с флорален десен, която разкриваше голяма част от тялото ѝ, предава Page Six.

Роклята на актрисата, подписана от Givenchy, бе украсена с флорална бродерия, която деликатно покриваше гърдите ѝ, част от торса и бедрата ѝ – и почти нищо повече. Допълнителна флорална бродерия украсяваше подгъва на роклята, придавайки финес на смелия избор.

Jennifer Lawrence bares it all in see-through floral dress on Golden Globes 2026 red carpet https://t.co/lI4dI4O3sI pic.twitter.com/sMdHVXFto2 — Page Six (@PageSix) January 12, 2026

Роклята покриваше дупето ѝ, но въпреки това оставяше видима значителна част от тялото ѝ, докато актрисата се изкачваше по стълбите. Лорънс допълни визията със съответстващ шал със същата флорална бродерия, увит около лактите ѝ.

Носителката на „Оскар“ остави русата си коса разпусната и допълни стила си с бретон. Що се отнася до бижутата, тя се спря на зашеметяващо диамантено колие, което привлече всички погледи.

35-годишната актриса е номинирана за наградата за най-добра женска роля в драматичен филм за ролята си във филма „Die My Love“ с Робърт Патинсън.

Тенденцията за прозрачни рокли няма признаци да спре през 2026 г.

През септември Дакота Джонсън предизвика фурор с почти изцяло прозрачна рокля на Gucci по време на вечерята „Грижа за жените“ на фондация Kering. В интервю за Vogue Germany Джонсън отвърна на критиците, които нарекоха роклята твърде секси, като каза: „Наистина не ме интересува“.

„Понякога този тип рокли ми стоят добре. Но има и такива, които изобщо не изглеждаха добре“, добави тя.

„Всичко зависи от формата, завършека, цвета и всичко останало. Така че, ако намеря красива рокля, в която се чувствам комфортно, разбира се, че искам да я нося!“