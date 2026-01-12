Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

С видетелство от мъж, който твърди, че е бил свидетел на операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявява, че САЩ са използвали звукови оръжия по време на мисията, за да обезвредят противниковите сили, предаде Fox News.

Прес секретарят на Белия дом Каролайн Ливит сподели интервюто с очевидеца в X, насърчавайки последователите си да прочетат изявлението. Свидетелят в интервюто твърди, че е бил охранител, служещ във военната база в Каракас, където САЩ са заловили Мадуро.

Във видеото: Опозиционен журналист: Арестът на Мадуро не е инвазия, а военна операция срещу нелегитимен режим

„Бяхме на пост, но изведнъж всички наши радарни системи изключиха без никакво обяснение“, каза свидетелят. „Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над нашите позиции. Не знаехме как да реагираме.“

US used powerful sonic weapon that brought Venezuelan soldiers to their knees during Maduro raid: witness account https://t.co/BkYPuEAwGu pic.twitter.com/cdtP3BYDaU — New York Post (@nypost) January 10, 2026

Свидетелят след това описва как наблюдава приблизително 20 американски войници, спускащи се от около осем хеликоптера над базата.

„Те бяха технологично много напреднали“, каза охранителят. „Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди.“

„Бяхме стотици, но нямахме никакъв шанс“, каза той. „Стреляха с такава прецизност и скорост; чувствах се, сякаш всеки войник изстрелваше 300 патрона в минута.“

Свидетелят след това описва как САЩ са използвали някакво звуково оръжие срещу венецуелските сили.

White House spokesperson Karoline Leavitt reposts insider account on X that alleges U.S. used sonic weapons in Maduro raidhttps://t.co/yTOd2b0xzp pic.twitter.com/4aKvbhHIHg — The Washington Times (@WashTimes) January 12, 2026

„В един момент пуснаха нещо; не знам как да го опиша“, каза той. „Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре.“

„Всички започнахме да кървим от носа“, добави той. „Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да станем след това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“

„Тези двадесет мъже, без нито една жертва, убиха стотици от нас“, твърди свидетелят. „Нямахме начин да се конкурираме с тяхната технология, с техните оръжия. Заклевам се, никога не съм виждал нещо подобно.“

Белият дом не отговори веднага на запитване на Fox News Digital дали споделянето на публикацията от Ливит представлява потвърждение за нейната достоверност. Пентагонът също не отговори веднага на въпрос дали САЩ са използвали звукови или енергийни оръжия във Венецуела.