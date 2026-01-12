Свят

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Свидетел разказва, че САЩ са използвали мощни звукови оръжия, за да обезвредят венецуелски сили по време на залавянето на Мадуро

12 януари 2026, 14:37
Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд

Милиардерът Бил Екман дари $10 000 за служителя на ICE, застрелял Рене Гуд
След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата

След смъртта на родителите му в самолетна катастрофа: Максим Наумов се класира за Олимпиадата
Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки
Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни
МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство
Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)
Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции
Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

С видетелство от мъж, който твърди, че е бил свидетел на операцията на САЩ по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявява, че САЩ са използвали звукови оръжия по време на мисията, за да обезвредят противниковите сили, предаде Fox News

Прес секретарят на Белия дом Каролайн Ливит сподели интервюто с очевидеца в X, насърчавайки последователите си да прочетат изявлението. Свидетелят в интервюто твърди, че е бил охранител, служещ във военната база в Каракас, където САЩ са заловили Мадуро.

  • Във видеото: Опозиционен журналист: Арестът на Мадуро не е инвазия, а военна операция срещу нелегитимен режим

„Бяхме на пост, но изведнъж всички наши радарни системи изключиха без никакво обяснение“, каза свидетелят. „Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над нашите позиции. Не знаехме как да реагираме.“

Свидетелят след това описва как наблюдава приблизително 20 американски войници, спускащи се от около осем хеликоптера над базата.

„Те бяха технологично много напреднали“, каза охранителят. „Не приличаха на нищо, срещу което сме се борили преди.“

„Бяхме стотици, но нямахме никакъв шанс“, каза той. „Стреляха с такава прецизност и скорост; чувствах се, сякаш всеки войник изстрелваше 300 патрона в минута.“

Свидетелят след това описва как САЩ са използвали някакво звуково оръжие срещу венецуелските сили.

„В един момент пуснаха нещо; не знам как да го опиша“, каза той. „Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре.“

„Всички започнахме да кървим от носа“, добави той. „Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да станем след това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

„Тези двадесет мъже, без нито една жертва, убиха стотици от нас“, твърди свидетелят. „Нямахме начин да се конкурираме с тяхната технология, с техните оръжия. Заклевам се, никога не съм виждал нещо подобно.“

Белият дом не отговори веднага на запитване на Fox News Digital дали споделянето на публикацията от Ливит представлява потвърждение за нейната достоверност. Пентагонът също не отговори веднага на въпрос дали САЩ са използвали звукови или енергийни оръжия във Венецуела.

Източник: Fox News    
Николас Мадуро Венецуела Операция на САЩ Звукови оръжия Разказ на очевидец Военна база Каракас Напреднала технология Каролайн Ливит Дронове Военна акция
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 19 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 16 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 17 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 18 часа

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Свят Преди 30 минути

Тръмп няма никакви легални основания да претендира за поста

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Любопитно Преди 45 минути

Чревната микробиота и „вторият мозък“ в корема влияят на настроението, стреса и дори начина, по който мислим

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Любопитно Преди 1 час

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Свят Преди 1 час

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Любопитно Преди 1 час

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Сиамски близнаци починаха след опит за разделяне след раждането

Свят Преди 1 час

Момчетата са родени свързани в тазобедрената става и са починали след тежки усложнения, въпреки усилията на лекарите

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Крайпътна бомба уби шестима полицаи в Пакистан

Свят Преди 1 час

Сред жертвите е и полицейският началник Ишак Ахмад

<p>Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж&nbsp;</p>

Финландската полиция освободи кораб, разследван за саботаж във Финския залив

Свят Преди 1 час

По данни на полицията плавателният съд ще напусне териториалните води на Финландия още днес

,

Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?

Любопитно Преди 1 час

Първите хора, които стъпили в Гренландия, не са нито американци, нито датчани, тъй като нито една от тези две държави не е съществувала по това време

<p>От син до червен сняг: 7 удивителни факта, които ще ви изумят</p>

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Любопитно Преди 1 час

Снегът е много повече от просто бяло одеяло и транспортен хаос! От сини сенки в дълбоките преспи и розови водорасли с аромат на плодове, до мита за уникалните снежинки и магията, която топли иглутата – подгответе се за факти, които ще ви изумят!

Разследват отравяне на четири черни лешояда у нас

Разследват отравяне на четири черни лешояда у нас

България Преди 2 часа

Птиците са били откривани поетапно

.

Опасност от „черен лед“ по проходите: Експерт с важни съвети за шофьорите

България Преди 2 часа

Минусови температури и силен вятър създават риск от заледяване, въпреки почистените пътища

Шимпанзето гений Ай почина в Япония

Шимпанзето гений Ай почина в Япония

Свят Преди 2 часа

Освен че владееше китайските йероглифи и азбуката, Ай можеше да разпознава и арабските цифри от нула до девет и 11 цвята

МВнР на РСМ осъди нападението над българското посолство в Скопие

МВнР на РСМ осъди нападението над българското посолство в Скопие

Свят Преди 2 часа

<p>Мистериозна смърт на руски депутат в Кипър&nbsp;</p>

Руски дипломат е намерен мъртъв в Кипър при подозрителни обстоятелства

Свят Преди 2 часа

Аутопсията на тялото предстои в сряда

Любов и блясък: Звездните двойки, които покориха „Златен глобус“ 2026

Любов и блясък: Звездните двойки, които покориха „Златен глобус“ 2026

Любопитно Преди 2 часа

Вижте най-сладките двойки, пристигнали на червения килим на наградите „Златен глобус“

Всичко от днес

