Свят

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Европейският съюз даде зелена светлина в петък на този търговски договор въпреки опозицията на няколко страни, включително Франция

11 януари 2026, 22:59
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Източник: iStock/Getty Images

П редседателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще подпише на 17 януари, събота, споразумението за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур, обяви днес Брюксел. Европейският съюз даде зелена светлина в петък на този търговски договор въпреки опозицията на няколко страни, включително Франция, отбеляза АФП.

Проверки на камиони, излизащи от пристанището в Хавър, акция по магистрала в северната част на Франция – френските земеделци продължават натиска срещу споразумението между ЕС Меркосур.

Френски земеделци блокираха с трактори ЕП в Страсбург

В различни европейски страни бяха организирани протести срещу договора между ЕС, Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, който би създал една от най-големите зони за свободна търговия в света – с над 700 милиона потребители.

В северозападния град Хавър около 150 земеделци с трактори събраха тази вечер на кръстовище с кръгово движение, откъдето контролират входа на пристанището. Те запалиха голям огън заради студа, установява кореспондент на АФП. Хавър е сред основните пристанища на Франция и е първото в страната по трафик на контейнери.

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Тези земеделски активисти възнамеряват да проверяват всички камиони, които влизат или излизат, и да блокират хранителни продукти, които не отговарят на стандартите, наложени на френските и европейските производители.

В северната част на Франция „Координасион рюрал“ – вторият по големина земеделски синдикат в страната – подготвя тази вечер мащабна акция по магистрала A1. Други магистрали вече са блокирани, включително A64 южно от югозападния град Тулуза, където има барикада от месец.

Франция, както и Унгария, Полша, Ирландия и Австрия, се противопоставя на това споразумение, определено като „от друга епоха“, по което се преговаря от 1999 г.

Според критиците му този договор ще нанесе удар по европейското земеделие заради по-евтините продукти, внасяни от Латинска Америка, при които може да не са спазени европейските стандарти заради недостатъчен контрол.

Като премахва голяма част от митата, споразумението насърчава европейския износ на автомобили, машини, вина, зехтин и млечни продукти и улеснява влизането в Европа на говеждо, птиче месо, захар, ориз, мед и соя.

Ратифицирането на договора с Меркосур все още зависи от гласуване в Европейския парламент, което се очертава оспорвано, вероятно през февруари или март. Голям протест на земеделци е планиран пред сградата му в Страсбург на 20 януари.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
ЕС-Меркосур Свободна търговия Земеделски протести Франция Европейско земеделие Търговски договор Урсула фон дер Лайен Европейски парламент Внос на храни Меркосур
Последвайте ни
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Победители и

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

carmarket.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 1 ден
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 1 ден
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 1 ден
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

МВР на Северна Македония: Издирваме извършителя на нападението срещу българското посолство

Свят Преди 33 минути

Полицията ще работи по установяване на мотивите за вандалския акт

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Свят Преди 58 минути

Този уикенд в цялата страна бяха планирани над 1000 прояви в знак на протест срещу усилията на федералното правителство за депортиране на нелегални имигранти и срещу извършеното в сряда убийството на 37-годишната Рене Гуд.

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Свят Преди 2 часа

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

Ведомството го определя като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

България Преди 4 часа

Терзиев се извини на столичани за създадените неудобства и призна, че не е приятно гражданите да виждат подобни гледки пред домовете си

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

България Преди 5 часа

Инцидентът между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Свят Преди 5 часа

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Свят Преди 6 часа

Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Свят Преди 6 часа

Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми бомби и 50 ракети от различни видове

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Свят Преди 6 часа

Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада"

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

България Преди 7 часа

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Свят Преди 7 часа

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Свят Преди 7 часа

Джан Яман бе задържан с още 6 души

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 7 часа

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Свят Преди 7 часа

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

България Преди 8 часа

Участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

„Онлайн коментарите понякога са много груби“: Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалността ѝ

Edna.bg

„Чувствам се късметлийка, но и малко натъжена“: Изповедта на Сара Джесика Паркър

Edna.bg

Убийствен Байерн унизи Волфсбург, направи разликата с Дортмунд двуцифрена и гледа към нова титла

Gong.bg

Георги Миланов се завърна в игра с асистенция

Gong.bg

ЕС обяви кога ще подпише търговското споразумение с Меркосур

Nova.bg

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg