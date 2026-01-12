Д ържавният глава на САЩ Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела в социалната си мрежа Трут сошъл.

Той публикува своя снимка, под която пише "Президент на Венецуела, изпълняващ длъжността от януари 2026 г.", а после "Президент на САЩ, заел длъжността на 20 януари, 2025 г.", постът завършва с: "Вицепрезидент Джей Ди Ванс".

На 3 януари, непризнатият от САЩ президент на Венецуела Николас Мадуро, беше задържан от американски специални части във венецуелската столица Каракас. След това той и съпругата му Силия Флорес бяха отведени във Вашингтон, където ги съдят за наркотрафик и тероризъм.

ЕС, САЩ и редица държави не признават Мадуро за президент, обвинявайки го, че е манипулирал изборите през 2018 г. Резултатите от вота признават само Русия, Салвадор, Куба и Китай.

Мадуро често е описван като диктатор, а доклад на Организацията на американските държави посочва множество престъпления срещу венецуелците, които са били извършени по време на режима му. В хода на управлението му, над 9000 души стават обект на извънсъдебни екзекуции, а над четири милиона венецуелци са принудени да напуснат страната.

По време на операцията за залавянето му, Мадуро беше охраняван от кубински войници, повечето от които бяха убити от специалните части на САЩ.

В същото време Тръмп няма никакви легални основания да претендира за поста президент на Венецуела.

Днес венецуелското правителство обяви освобождаването на 116 политически затворници, предаде АФП.

"Тези мерки са облагодетелствали лица, лишени от свобода поради нарушаване на конституционния ред и стабилността на страната", заяви венецуелският министър по въпросите на затворите Хулио Гарсия.

Неправителствената организация "Форо Пенал", защитаваща политически затворници, обаче е регистрирала само 24 освободени затворници, сред които двама италианци. Счита се, че в затворите във Венецуела по политически причини са задържани няколкостотин души.