Франция започна кампания за доброволна военна служба

Ф ранция започна днес кампанията си по набиране на млади хора за доброволна военна служба, чието създаване бе обявено от френския президент Еманюел Макрон. Кампанията бе представена като начин за засилване на връзката между въоръжените сили и гражданите, както и като начин за справянето с увеличаващите се заплахи, предаде "Франс прес".

Тридесет години след края на задължителната военна служба във Франция, обявяването на доброволната военна служба от президента Макрон през ноември миналата година "е част от дългосрочната еволюция към по-хибриден модел на армията", посочва министърът на въоръжените сили и по въпросите на ветераните Катрин Вотрен.

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души, от които 1800 в сухопътните сили, 600 във военновъздушните и космическите и 600 във военноморските сили. Техният брой се очаква да нарасне през 2027 г. до 4000, до 2030 г. да се увеличи до 10 000 души, а до 2035 г. - до амбициозните 42 500 души.

Младежите от двата пола на възраст от 18 до 25 години могат да кандидатстват до април тази година, за да бъдат мобилизирани през септември или ноември за период от десет месеца. Те ще могат да отбият военната си служба изцяло в континентална Франция или в някоя от отвъдморските ѝ територии.

Това означава, че новобранците няма да бъдат изпращани в чужбина, особено в случай на "сблъсък" с руската армия, какъвто според ръководителят на генералния щаб на френските сили Фабиен Мандон може да има до няколко години.

"Да избереш военната служба означава да участваш в защитата на сънародниците си, на страната си в една среда, която по мнението на всички, стана несигурна", посочи Мандон по време на рядка по рода си пресконференция заедно с министърката Катрин Вотрен и ръководителите на генералните щабове на трите рода въоръжени сили (сухопътни, военновъздушни и военноморски сили).

След като преминат през едномесечно начално обучение, новобранците ще се присъединят към военни части, където ще "способстват за укрепването на отбранителните способности на нашата страна", допълни Мандон.

"Те ще бъдат обучавани да реагират в неблагоприятни ситуации, да действат като една организирана, сплотена и солидарна група, където всеки, независимо от социалния си произход, личния си опит, мнението си, религията си, израства, облечен в една и съща униформа според принципите на равенството, братството и справедливостта, и където заслугите се възнаграждават", подчерта той.

Младият доброволец ще бъде избран според физическата си годност, мотивацията си и "в съответствие с нуждите на армията", посочи министърката Катрин Вотрен. Той ще получава близо 800 евро брутна заплата на месец и ще бъде подслонен по време на службата си.

Предвижданите общи разходи за доброволната военна служба, които покриват заплатата, оборудването, униформите и настаняването, са на стойност от 2,3 млрд. евро за периода между 2026 и 2030 г.

След края на десетмесечната военна служба младежите ще могат да продължат висшето си образование, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия, отбелязва АФП.