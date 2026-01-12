Свят

Франция започна кампания за доброволна военна служба

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

12 януари 2026, 19:04
Франция започна кампания за доброволна военна служба
Източник: AP/БТА

Ф ранция започна днес кампанията си по набиране на млади хора за доброволна военна служба, чието създаване бе обявено от френския президент Еманюел Макрон. Кампанията бе представена като начин за засилване на връзката между въоръжените сили и гражданите, както и като начин за справянето с увеличаващите се заплахи, предаде "Франс прес".

Тридесет години след края на задължителната военна служба във Франция, обявяването на доброволната военна служба от президента Макрон през ноември миналата година "е част от дългосрочната еволюция към по-хибриден модел на армията", посочва министърът на въоръжените сили и по въпросите на ветераните Катрин Вотрен.

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души, от които 1800 в сухопътните сили, 600 във военновъздушните и космическите и 600 във военноморските сили. Техният брой се очаква да нарасне през 2027 г. до 4000, до 2030 г. да се увеличи до 10 000 души, а до 2035 г. - до амбициозните 42 500 души.

Младежите от двата пола на възраст от 18 до 25 години могат да кандидатстват до април тази година, за да бъдат мобилизирани през септември или ноември за период от десет месеца. Те ще могат да отбият военната си служба изцяло в континентална Франция или в някоя от отвъдморските ѝ територии.

Това означава, че новобранците няма да бъдат изпращани в чужбина, особено в случай на "сблъсък" с руската армия, какъвто според ръководителят на генералния щаб на френските сили Фабиен Мандон може да има до няколко години.

"Да избереш военната служба означава да участваш в защитата на сънародниците си, на страната си в една среда, която по мнението на всички, стана несигурна", посочи Мандон по време на рядка по рода си пресконференция заедно с министърката Катрин Вотрен и ръководителите на генералните щабове на трите рода въоръжени сили (сухопътни, военновъздушни и военноморски сили).

След като преминат през едномесечно начално обучение, новобранците ще се присъединят към военни части, където ще "способстват за укрепването на отбранителните способности на нашата страна", допълни Мандон.

Германия ще набира по 40 000 младежи за армията си годишно

"Те ще бъдат обучавани да реагират в неблагоприятни ситуации, да действат като една организирана, сплотена и солидарна група, където всеки, независимо от социалния си произход, личния си опит, мнението си, религията си, израства, облечен в една и съща униформа според принципите на равенството, братството и справедливостта, и където заслугите се възнаграждават", подчерта той.

Младият доброволец ще бъде избран според физическата си годност, мотивацията си и "в съответствие с нуждите на армията", посочи министърката Катрин Вотрен. Той ще получава близо 800 евро брутна заплата на месец и ще бъде подслонен по време на службата си.

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Предвижданите общи разходи за доброволната военна служба, които покриват заплатата, оборудването, униформите и настаняването, са на стойност от 2,3 млрд. евро за периода между 2026 и 2030 г.

След края на десетмесечната военна служба младежите ще могат да продължат висшето си образование, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия, отбелязва АФП.  

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Доброволна военна служба Франция Еманюел Макрон
Последвайте ни
Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Обявиха грипна епидемия във Варна от сряда

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

VW и Toyota доминират от десетилетия, сега идва времето на Китай

carmarket.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 1 ден
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 21 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 22 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 23 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Свят Преди 33 минути

Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 3 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

България Преди 4 часа

Вандалският акт бе извършен на 11 януари

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Шега или стратегия: Тръмп предложи Марко Рубио за президент на Куба

Свят Преди 4 часа

Президентът Тръмп намеква, че държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност и изпълняващ длъжността национален архивист, може да поеме и президентския пост в Куба

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

В Русия: Свалихме украински изтребител F-16

Свят Преди 4 часа

Украйна отрече свалянето на самолета

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Любопитно Преди 4 часа

Видео от „Златните глобуси“ 2026 показва Леонардо ди Каприо по-емоционален и забавен от всякога, докато разговаряше с колега по време на рекламната пауза, което изненада феновете и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Европейската комисия обмисля действия срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Той подчерта, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 5 часа

Роклята на актрисата бе украсена с флорална бродерия, която деликатно покриваше гърдите ѝ, част от торса и бедрата ѝ – и почти нищо повече

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Учени са открили "втори мозък" в червата, какво означава това

Любопитно Преди 5 часа

Чревната микробиота и „вторият мозък“ в корема влияят на настроението, стреса и дори начина, по който мислим

<p>САЩ са използвали звуково оръжие&nbsp;при ареста на Мадуро</p>

Доклад, споделен от Ливит: САЩ са използвали звуково оръжие във Венецуела при ареста на Мадуро

Свят Преди 5 часа

Свидетел разказва, че САЩ са използвали мощни звукови оръжия, за да обезвредят венецуелски сили по време на залавянето на Мадуро

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Свят Преди 6 часа

Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

Мъж нападна и опита да души приятелката си на автобусна спирка в София

България Преди 6 часа

Жената е пострадала леко, а мъжът е задържан за 72 часа заради домашно насилие

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Русия превзе Новобойковское в Запорожка област

Свят Преди 6 часа

Руските средства за ПВО са свалили през последното денонощие пет управляеми авиобомби и 52 дрона

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Кайли Дженър заслепи „Златен глобус “ с над 100 карата диаманти

Любопитно Преди 6 часа

Кайли Дженър блесна на „Златен глобус 2026“ с металическа златна рокля и над 100 карата диаманти, докато Тимоти Шаламе премина по червения килим сам в черен костюм, номиниран за „Върховният Марти“

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Тийнейджър рани двама в училище в Киев

Свят Преди 6 часа

В телефона му „е намерена кореспонденция с неизвестни лица – вероятно представители на руските специални служби“

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Любопитно Преди 6 часа

Уникалният формат „Вече играеш... Стоичков“ бе проследен от близо една трета от всички телевизионни зрители

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Телевизионният кастинг за ролята на Христо Стоичков е най-гледаното предаване в неделната вечер

Edna.bg

Хайди Клум отново без горнище на плажа

Edna.bg

Официално: Реал Мадрид и Алонсо се разделиха

Gong.bg

Лапорта: Бях изненадан от поведението на Мбапе

Gong.bg

Заради заледени тротоари: Десетки сигнали за инциденти само в София

Nova.bg

Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди

Nova.bg