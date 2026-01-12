Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Г ерманската армия е разтърсена от случаи на широкоразпространен сексуален тормоз и крайнодесен екстремизъм в елитно подразделение от парашутисти на фона на подетата инициатива, целяща набиране на хиляди нови попълнения във въоръжените сили, предаде "Ройтерс".

Обширни материали, публикувани в "Шпигел" и "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" през последните дни за обвинения в сексуално посегателство, използване на нацистки поздрави и злоупотреба с наркотици поставят под напрежение ръководството на германските въоръжени сили тъкмо преди началото на нови инициативи за набиране на младежи за военна служба.

Германската армия потвърди случаите на сексуален тормоз, за които миналата година жени военнослужещи в 26-ти парашутен полк са съобщили на омбудсмана на долната камара на германския парламент по въпросите на Бундесвера.

Според материали на в. "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" жените военнослужещи са твърдяли, че са били подлагани на обидни и унизителни коментари от сексуален характер, като са допълнили, че има много случаи, в които войници използват нацистка терминология и изрази.

Говорител на Бундесвера посочи, че проведените задълбочени разследвания са идентифицирали 55 заподозрени, от които 19 ще бъдат уволнени от армията, а досиетата на 16 други са били предадени на прокуратурата и са били образувани дисциплинарни процедури. Той уточни, че са били предприети редица мерки, целящи да подобрят командните структури, да укрепят превенцията и устойчивостта, както и да повишат ценностите на армията.

"Нашето желание и цел е да защитим вътрешните структури на армията и да предложим на всички военнослужещи сигурна среда в рамките на солидна общност от ценности", допълни говорителят.

Този случай на сексуален тормоз идва в момент, в който властите започват да регистрират 18-годишни младежи като част от поредицата мерки за увеличаване на състава на въоръжените сили от близо 182 000 военнослужещи до 255 000 или 270 000 души с около 200 000 резервисти.

Военната служба няма да е задължителна, стига да бъдат изпълнени целите за набиране на кадри, като германското правителство сега предлага редица стимули, включително по-високо заплащане и възможности за обучение, за да повиши интереса на младежите към армията.

През годините германската армия е била изправена пред подобни скандали, единият от които почти доведе до разформироване на нейните специални сили, но тогавашният министър на отбраната реши, че усилията за изкореняване на десния екстремизъм в подразделението са достатъчни, за да се гарантира оцеляването му, отбелязва "Ройтерс".