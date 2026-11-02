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Америка пред урните: междинните избори като ключово изпитание за Тръмп

Социологическите проучвания сочат, че републиканците най-вероятно ще загубят мнозинството си в двете камари на Конгреса

Русалин Венев Русалин Венев

2 ноември 2026, 12:49
Америка пред урните: междинните избори като ключово изпитание за Тръмп
Източник: iStock

Н а 3 ноември американците ще гласуват на междинни избори, чийто зaлог надхвърля разпределението на местата в Конгреса. Две години след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, вотът ще покаже доколко обществото подкрепя неговото управление и дали ще бъде запазен курсът, по който САЩ се движат в момента. Повечето прогнози сочат, че републиканците най-вероятно няма да успеят да запазят мнозинството си в Сената и Камарата на представителите. Икономическото недоволство и международните кризи се преплитат, превръщайки изборите едновременно във вътрешнополитическа равносметка и важен сигнал към съюзниците и опонентите на Вашингтон. 

Ожесточена битка

Вотът се очаква с огромен интерес, тъй като ще бъде подновен целият състав на Камарата на представителите – 435 места с двугодишен мандат, както и 35 от общо 100-те сенатори. Паралелно се провеждат губернаторски, щатски и местни избори. В Сената републиканците разполагат с мнозинство от 53 места срещу 47 за демократическия лагер, включващ двама независими. Следователно, за да променят настоящата ситуация, представителите на опозицията трябва да добавят четирима сенатори към състава си (ако и двете партии имат по 50 места, решаващ става гласът на вицепрезидента Джей Ди Ванс). Последните социологически проучвания показват, че като фаворит за спечелването на вота за Камарата на представителите се очертава Демократическата партия. Според изследване на „Ройтерс/Ипсос“, проведено между 22 и 26 октомври, тя се радва на подкрепа от 53% срещу 44% за републиканците. Други социологически агенции отбелязват, че разпределението между двете партии ще бъде 222 срещу 195 в полза на демократите, като 18 места са оспорвани и към момента е на практика невъзможно да се прогнозира кой ще ги получи.

Що се отнася до Сената, бъдещият му състав е обект на още по-разгорещени дебати. Сред щатите, в които надпреварата е най-оспорвана и резултатите могат да се окажат от ключово значение, са Мейн, Мичиган, Охайо и Тексас. Една от потенциалните изненади е Северна Каролина, където демократите имат предимство за заемано досега от републиканците място. Според изследване на „Инсайд елекшънс“, публикувано на 29 октомври, опозицията ще добави към лагера си между четири и шест сенаторски места. Експертите са единодушни, че разликите са много малки и няма как да се правят категорични заключения. Национална преднина от няколко пункта може да доведе до убедително мнозинство в едната камара и минимална загуба в другата. Особено важни ще бъдат гласовете на онези избиратели, които все още не са решили кого да подкрепят.

Изборите като референдум за управлението на Тръмп

Междинните избори по традиция дават възможност на американците да поставят оценка на действащия президент. Това се отнася с особено голяма сила за тазгодишния вот. Дори и да искат, републиканските кандидати няма как да се дистанцират от Тръмп и политиката, която той води. Демократите на свой ред се стремят да се възползват от растящото недоволство от управлението на държавния глава. По данни на „Ройтерс/Ипсос“, едва 32% от жителите на САЩ одобряват работата на Тръмп, а 25% споделят мнението, че той е способен да стабилизира икономиката на страната. Основният проблем, пред който са изправени републиканците е, че избирателите оценяват дадено управление на базата на собствените си доходи и ежедневните проблеми, с които се сблъскват. Обясненията за наследени трудности не звучат особено убедително, когато в продължение на две години една партия контролира както Белия дом, така и Конгреса.

Въпреки че междинните избори са своеобразен референдум за начина, по който Тръмп управлява САЩ, не бива да се забравя, че американците гласуват за конкретни кандидати и решенията, които те предлагат на някои регионални проблеми. Ако Демократическата партия получи мнозинство дори само в Камарата на представителите, то това ще ѝ позволи да блокира законодателни инициативи, да поставя условия при преговорите за бюджета и да организира разследвания и публични изслушвания. Контролът върху Сената пък би дал допълнително влияние върху утвърждаването на висшите назначения. Политическите последици биха били повече от сериозни. Тежка загуба на републиканците би намалила драстично тяхната подкрепа за Тръмп, тъй като ще постави под въпрос способността му да осигурява бъдещи победи на партията. Ако се случи обратното и формацията запази мнозинството си в Сената и Камарата на представителите, това ще бъде ясен сигнал, че избирателите са доволни от посоката, в която се движат САЩ. Третият сценарий – този за разделен между двете партии Конгрес, пък ще затрудни значително вземането на важни политически решения.

В сянката на продължаващите конфликти

Един от въпросите, които предизвикват най-голям интерес, е дали резултатите от вота ще доведат до промяна във външната политика на Вашингтон. Експертите отбелязват, че това едва ли ще се случи, тъй като дори и демократите да постигнат убедителна победа, Тръмп ще запази широките си правомощия в дипломацията и военното командване. По отношение на Украйна, евентуална промяна на мнозинството би улеснила отпускането на средства за Киев и би засилила натиска върху Москва. По данни на Съвета за външни отношения на САЩ, след завръщането на Тръмп в Белия дом няма ново одобрено финансиране за Украйна, макар доставките по вече действащите програми да продължават. Победа на демократите няма да гарантира нито бързо приемане на нови планове за помощ на Киев, нито безпроблемното им изпълнение: президентското вето, необходимостта от съгласие между камарите и решенията на администрацията остават съществени препятствия. Въпреки това, в анализ на „Ройтерс“ се посочва, че възстановяването на подкрепата за Киев и отмяната на облекченията за руския енергиен сектор са сред най-вероятните приоритети на демократите в новия Конгрес.

По отношение на Иран, от особено голяма важност за демократите са ограничаването на разходите и изискването на по-ясна законодателна рамка за продължаване на военните действия. Не бива да се забравя една важна подробност – конфликтът в голяма степен размива границата между вътрешната и външната политика. Редица социологически проучвания сочат, че много американци свързват ударите по Ислямската република с поскъпването на живота. Експертът Елиът Ейбрамс отбеляза пред Съвета за външни отношения, че контролът върху финансирането може да се окаже най-същественият инструмент за оказване на натиск върху Тръмп. Оттук следват различни възможности: започването на трудни преговори, налагането на ограничения върху определени операции или продължителен спор за военните правомощия. Нито един от тези сценарии няма да доведе до автоматично прекратяване на войната. В същото време, от гледна точка на Украйна, ЕС и държавите от Близкия изток, резултатите от междинните избори ще бъдат важен сигнал за устойчивостта на американския курс. Те могат да увеличат политическата цена на президентските решения и да затруднят изпълнението им. Дали, обаче, това ще доведе до съществена промяна във външната политика на САЩ зависи от готовността на евентуалното мнозинство на демократите да превърне обещанията си в работещи ограничения.

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Редактор: Русалин Венев
междинни избори в САЩ Доналд Тръмп Конгрес на САЩ Републиканска партия Демократическа партия Сенат Камара на представителите външна политика Украйна Иран
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