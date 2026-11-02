Премиерът на Белгия подаде оставка след провал на бюджетните преговори

Б елгийският премиер Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип. Причината - провал на поредните преговори за бюджета догодина през изминалата нощ. Управляващата коалиция не може да постигне съгласие как да преодолее бюджетния дефицит – с нови данъци или с ограничаване на разходите.

В съобщение от двореца се посочва, че оставката все още не е приета и кралят ще приеме отново Де Вевер в петък.

Държавният глава започва консултации с политическите сили от управляващата коалиция в сряда. Кралят призовава за проява на отговорност и постигане на съгласие на фона на геополитическата и икономическата криза.

Медиите поясняват, че фламандските социалисти настояват бюджетният недостиг да бъде преодолян с въвеждането на допълнителни данъци, а център-дясното "Реформаторско движение" предпочита намаляване на социалните плащания. Белгия се стреми да спести до 2029 г. 10 милиарда евро бюджетни задължения.

Заради намерението за съкращаване на социалните разходи в Белгия тази и миналата година се състояха десетина национални стачки с блокиране на цялата страна многократно.

Правителството се опитва да договори пълноценен бюджет за 2027 г. до края на декември и преговорите продължават от няколко месеца.