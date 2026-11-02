Опасната илюзия: Защо алкохолът в студа всъщност ви замразява

Ш ироко разпространеното вярване, че алкохолът помага за сгряване в студено време, е физиологична илюзия. В действителност консумацията на алкохол води до по-бърза загуба на телесна топлина и може да бъде опасна.

Горещ пунш, греяно вино или чаша уиски са традиционни средства, към които мнозина прибягват за справяне със студа. Въпреки че тези напитки могат да създадат моментно усещане за уют и топлина, научните факти разкриват една по-различна и потенциално рискована реалност.

Усещането за затопляне след консумация на алкохол е само възприятие, а не реален физиологичен процес. „Съществува усещане за топлина, но в действителност то не се случва“, обяснява Уинстън Морган, професор по токсикология в Университета на Източен Лондон, в коментар, цитиран от The Guardian. Този ефект се дължи на начина, по който алкохолът влияе на системата за терморегулация на тялото.

Основната ни телесна температура се контролира от хипоталамуса – област в мозъка, която регулира реакцията ни към температурни промени. Когато ни е твърде горещо, кръвоносните съдове близо до повърхността на кожата се разширяват в процес, известен като вазодилатация. Това позволява на повече топла кръв да достигне до кожата, където топлината се отдава в околната среда. Обратно, когато ни е студено, съдовете се свиват, за да се намали кръвопотокът към кожата и да се запази вътрешната топлина.

Алкохолът нарушава този защитен механизъм. Той предизвиква вазодилатация, принуждавайки кръвоносните съдове да се разширят, дори когато навън е студено. Притокът на топла кръв към повърхността на кожата създава измамното усещане за затопляне. В същото време обаче тялото губи ценна вътрешна топлина много по-бързо, тъй като тя се отдава в студения въздух.

В крайна сметка, докато човек се чувства приятно топло, неговата вътрешна телесна температура всъщност се понижава. Тази заблуда може да бъде изключително рискована в студени условия, тъй като намалява способността на организма да се предпази от хипотермия и създава фалшиво чувство за сигурност.