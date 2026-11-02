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Младоженци се биха с истински мечове под звуците на "Карибски пирати"

Влюбени от Ню Йорк организираха грандиозно влизане под музиката от "Карибски пирати", превръщайки празника си в епично фентъзи приключение

2 ноември 2026, 12:30
Младоженци се биха с истински мечове под звуците на "Карибски пирати"
Източник: iStock

З абравете за традиционния валс и хвърлянето на букета - една необикновена двойка от Ню Йорк реши да превърне сватбения си ден в истински екшън филм.

Когато Сиера (34 г.) и Джеймс Камписи (36 г.) от Ню Йорк започват да планират своята сватба, те са категорични в едно: тържеството трябва да отразява техния характер и да бъде изключително забавно. И двамата са запалени почитатели на популярната ролева игра Dungeons & Dragons („Подземия и дракони“) и фентъзи жанра, затова решават да изоставят традиционните клишета и да подготвят неочаквана изненада за своите гости, съобщава People.

Вместо стандартен първи танц, младоженците правят грандиозно влизане в ресторанта, въоръжени с истински метални мечове и професионално хореографиран дуел.

Подготовка за истинска битка

Младоженците подхождат абсолютно сериозно към идеята си. Три месеца преди сватбата те наемат професионален каскадьор и хореограф по сценичен бой.

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„Знаехме, че ако ще правим подобно нещо, трябва да го направим както трябва. Не можеш просто да импровизираш и да се надаваш на най-доброто. Използвахме метални мечове за сценичен бой. Ако някой те удари с такъв, наистина боли. Затова трябваше да бъдем изключително прецизни в движенията си“, разказва Сиера. 

След поредица от тренировки с инструктор и десетки часове упражнения у дома, двамата са готови за шоуто.

Дуел под звуците на „Карибски пирати“

Първоначално младоженците планирали дуелът да бъде част от първия им танц, но впоследствие решили да не развалят романтичния момент. Затова превръщат битката в грандиозно влизане в тържествената зала.

Джеймс влиза първи под съпровода на песента „Marry You“ на Бруно Марс. В момента, в който звучи рефренът, той посочва към вратата, откъдето трябва да се появи булката. В същия момент обаче музиката рязко се сменя с емблематичната тема от филма „Карибски пирати“, а Сиера нахлува в залата с изваден меч.

Единствено диджеят и персоналът на ресторанта са знаели за подготвеното шоу. Гостите - близки приятели и роднини - остават във възторг от изненадата.

Тържество, пълно с магия

Фентъзи тематиката присъства във всеки детайл от сватбата:

  • Фенери вместо букети: Шайферките (шаферките) носят красиви стъклени фенери с цветя вътре вместо традиционните букети.
  • Разрязване на тортата: Вместо със стандартен сватбен нож, младоженците разрязват тортата с гравиран кама-кинжал, върху който е изписана датата на сватбата им.
  • Скритата игра: От години двойката играе тайна игра на скриване на монети на най-странни места. По време на обетите си Сиера изненадва Джеймс с последната монета, скрита в бутониерата на сакото му, с което обявява „победата“ си в играта.

Въпреки всички епични елементи и бойни сцени, младоженецът споделя, че най-любимият му момент са били тихите минути след шоуто: „Знаех, че дуелът ще бъде феноменален. Но след всичко това, просто да я погледна и да осъзная, че вече е моя съпруга - това наистина ми спря дъха".

Източник: People    
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