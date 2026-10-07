Растящо напрежение и политическа безизходица – накъде ще поеме Косово

П рез последните няколко седмици ситуацията в Косово стана обект на много коментари. Страната се намира в политическа криза, а общественото недоволство расте. Местните жители се притесняват, че ако институциите в Прищина и международната общност не вземат мерки, ескалиращото напрежение може да излезе извън контрол. Какво всъщност се случва в Косово? Какви са причините за настоящите проблеми? И какво сочат прогнозите на експертите?

Former Kosovo president Hashim Thaçi and three other former Kosovo Liberation Army leaders were convicted today of war crimes including murder, torture and arbitrary detention. https://t.co/RHTGfF0w8s — Rapporteur (@rapporteur_news) September 16, 2026

Протести и политически хаос

Една от основните причини за настоящата ситуация е решението на Специалния трибунал за Косово в Хага да осъди на 25 години затвор бившия президент на страната Хашим Тачи. Срещу него бяха повдигнати редица обвинения за извършени военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Сходни присъди получиха и трима бивши ръководители на Армията за освобождение на Косово – Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, сражавали се срещу сръбските сили във войната от 1998 – 1999 г. Решенията са взети на първа инстанция и предстои тяхното обжалване. Въпреки това, те станаха повод за организирането на масови демонстрации в Косово, където Тачи, Красничи, Весели и Селими са считани за национални герои и символи на освобождението от сръбското управление.

На този фон, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен посети Прищина преди по-малко от седмица. Още при кацането на европейската делегация, в столицата на Косово избухнаха протести заради решението на трибунала в Хага. Участниците в тях блокираха пътища и издигнаха лозунги като „ЕС, предадохте ни“ и „Днес Тачи, утре Зеленски“. По време на срещата си с косовския премиер Албин Курти, фон дер Лайен защити независимостта на международната институция и подчерта, че присъдите се отнасят за действията на четиримата подсъдими и нямат връзка с историческата съпротива на косовския народ.

Успоредно с протестите, балканската страна е в плен и на тежка институционална криза. На 13 септември Курти беше преизбран за премиер с 62 гласа в 120-местния парламент, но съставянето на правителство не разреши продължаващите спорове за президентския пост. Държавен глава все още не е избран, а политическата безизходица означава, че в Косово най-вероятно ще бъдат свикани поредни предсрочни избори. Това със сигурност не е добра новина на Прищина. Фон дер Лайен призова институциите да направят всичко по силите си, за да намерят изход от кризата и да продължат прилагането на необходимите реформи – задължителни предпоставки за европейското бъдеще на Косово. Курти на свой ред поиска официална подкрепа за придвижване на кандидатурата на страната му за членство в ЕС. Към настоящия момент, обаче, Прищина е все още много далеч от изпълняването на критериите за присъединяване към Евросъюза, коментират експерти.

Protesters clash with police over Kosovo war crimes court law https://t.co/DnEBFk2V2Z https://t.co/DnEBFk2V2Z — Reuters (@Reuters) October 6, 2026

Влиянието на Русия

Причините за настоящата криза се простират далеч отвъд присъдите, издадени от трибунала в Хага. Най-важният нерешен въпрос остава статутът на Косово. Страната обяви своята независимост през 2008 г., но Сърбия категорично отказва да я признае. В северните общини този спор се проявява чрез конкуренция за институционален контрол и несигурност за бъдещето на сръбското население. От гледна точка на Прищина, закриването на някои организации, финансирани от Белград, означава утвърждаване на държавния суверенитет. За местните сърби, обаче, подобни действия ограничават достъпа до редица услуги, както и връзките им с тяхната родина. Постоянна пречка пред преговорите между Косово и Сърбия е въпросът за сигурността. Показателно е случилото се в село Банска, намиращо се в Северно Косово, през септември 2023 г. Тогава група от около 30 въоръжени сърби атакува косовската полиция, при което бяха убити един служител на реда и трима от нападателите. И до ден днешен Прищина определя инцидента за атентат, зад който стои Белград – твърдение, което сръбските власти категорично отхвърлят.

Каква е ролята на Русия във всички тези събития? Това е един от най-често задаваните въпроси, на който е трудно да се даде еднозначен отговор. Всеизвестен факт е, че Москва подкрепя сръбската позиция срещу независимостта на Косово, а нейното право на вето в Съвета за сигурност на ООН представлява непреодолимо препятствие пред официалното признаване на статута на балканската държава. В същото време, в публикуван наскоро анализ на Германския съвет за външна политика се подчертава, че руското влияние в района е отслабнало след избухването на войната в Украйна, но Кремъл продължава да използва определени инструменти за възпрепятстване на евроатлантическата интеграция на Косово. Сред тях е разпространяването на пропагандни послания, целящи да подхранват недоверието към НАТО и ЕС. В доклад на Косовския център за изследвания на сигурността пък се акцентира върху сходствата между руските и китайските интереси на Балканите. В него се подчертава още, че няма данни Москва и Пекин да са планирали съвместни действия.

The North Atlantic Council met with partner countries that have helped safeguard peace in Kosovo, for a discussion with @NATO_KFOR Commander, and repeated the Alliance will keep working to keep Kosovo and the Western Balkans safe and stable ↓ https://t.co/Ge3JSBP4gK — NATO (@NATO) September 17, 2026

Перспективите пред Косово

Бъдещето на Косово е повод за много притеснения, но експертите са единодушни, че към момента няма непосредствена опасност от избухване на въоръжен конфликт. За да бъде гарантирана стабилността на региона, Белград трябва да прояви желание за воденето на конструктивен диалог и да проведе независимо разследване на нападението в Банска. От Прищина пък се очаква да гарантира правата на сръбското малцинство и да избягва вземането на едностранни решения, които задълбочават недоверието. Международното военно присъствие също е обект на разгорещени дебати. Бъдещето на американското участие в КФОР поражда известни опасения на фона обсъжданото преразпределение на силите на САЩ в Европа. Експерти предупреждават, че ако в някакъв момент Вашингтон реши да се оттегли от Косово, последиците могат да се окажат катастрофални. През септември републиканецът Кийт Селф, който е председател на подкомисията за Европа в Камарата на представителите, предупреди, че подобен ход би представлявал непосредствена заплаха за мира между Прищина и Белград.

Въз основа на всичко това, пред Косово могат да бъдат очертани три основни перспективи. При запазване на международните гаранции, но без политическа стабилност, страната вероятно ще продължи да преминава през повтарящи се кризи, ограничени договорености и периодични ескалации на напрежението. Съществува и по-благоприятен сценарий, при който са налице работещи институции, консенсус между Прищина и Белград по най-важните теми, както и гаранции, че правата на сръбската общност ще бъдат защитени. Най-много рискове крие третата опция пред Косово – провал на опитите за диалог, изблици на насилие и липса на адекватни действия от страна на международната общност. В краткосрочен план, основният тест пред Косово е дали партиите ще намерят изход от политическата криза, без да превърнат общественото недоволство в трайна конфронтация със западните партньори. Още по-важно е дали Прищина и Белград ще успеят да нормализират отношенията си по начин, който ще намали етническото напрежение и ще гарантира стабилността на района. От отговора на този въпрос в голяма степен зависи бъдещето и на двете страни.

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