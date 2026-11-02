Гаф за Хелоуин: Джей Ди Ванс се облече като Дъмбълдор и отнесе вълна от подигравки

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се превърна в обект на подигравки и остри критики в социалните мрежи, след като за Хелоуин реши да облече костюма на Албус Дъмбълдор - известния директор на училището за магии „Хогуъртс“ от поредицата за Хари Потър.

В разпространено видео Ванс позира с детето си, облечено като елфа Доби, и казва: „Здравейте, хора, тук е вицепрезидентът Дъмбълдор заедно с малкия елф Доби! Пожелавам ви весел Хелоуин! Забавлявайте се, бъдете внимателни и яжте много бонбони!“

Иронията на избора

Костюмът на Ванс веднага предизвика лавина от реакции, тъй като героите от света на Дъмбълдор имат известна предистория, с която политикът очевидно не е бил запознат. Авторката на книгите Дж. К. Роулинг отдавна официално потвърди, че персонажът на Албус Дъмбълдор е хомосексуален.

Happy Halloween everyone! https://t.co/RkEgQiT9xM — JD Vance (@JDVance) October 31, 2026

Това прави избора на Ванс изключително ироничен на фона на скорошните му публични подмятания по адрес на демократа Джеймс Таларико (кандидат за Сената в Тексас).

Преди броени седмици, по време на предизборен митинг в Тексас, вицепрезидентът отговори на мъж от публиката с думите: „И аз ви обичам, господине... Но да уточня - в напълно платоничен смисъл. Все пак аз съм вицепрезидентът, а не Джеймс Таларико".

С това Ванс намекна за сексуалната ориентация на опозиционния си съперник, което бе част от поредицата атаки срещу Таларико, водещ в проучванията срещу републиканеца Кен Пакстън.

„Неумела шега“ или пълна неинформираност?

JD Vance is mercilessly torn apart for 'embarrassing' Halloween costume: 'This dude will never president' https://t.co/cgPKoaDxPT — Daily Mail (@DailyMail) November 1, 2026

Реакциите на журналисти и политически анализатори в САЩ не закъсняха:

Майкъл Вайс (разследващ журналист) : „Да правиш груби подмятания за сексуалността на Таларико, а след това да се облечеш като гей магьосник - напълно в негов стил“.

Ед Красенщайн (популярен политически блогър): „Ако Дъмбълдор беше истински, той щеше да презира Джей Ди Ванс“.

Бен Мейселас (съосновател на MeidasTouch): „Решението на Ванс да бъде точно Дъмбълдор определено е... странен избор“.

Гафът на вицепрезидента се превърна в една от най-обсъжданите теми след празника.