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Мощна буря връхлетя Гърция: Наводнения и извънредни предупреждения в Родос, Самос и Волос

В отговор на критичната обстановка властите активираха националната система за предупреждение и поставиха службите за гражданска защита в състояние на пълна готовност

2 ноември 2026, 12:03
Мощна буря връхлетя Гърция: Наводнения и извънредни предупреждения в Родос, Самос и Волос
Източник: EPA/БГНЕС

М ощната буря "Агнета" връхлетя Гърция, причинявайки сериозни материални щети, наводнения и прекъсвания в редица райони на страната. В отговор на критичната обстановка властите активираха националната система за предупреждение и поставиха службите за гражданска защита в състояние на пълна готовност.

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Преминаването на атмосферния фронт доведе до преливане на реки и наводняване на пътища, жилищни сгради и инфраструктура, което наложи спешна мобилизация на ресурси. Ситуацията е най-тежка на островите в Егейско море и в централните части на страната, където обилните валежи продължават.

Мащаб на бедствието: Родос и други острови под вода

Остров Родос се оказа един от най-тежко засегнатите региони. В 03:30 ч. сутринта в понеделник жителите и посетителите на острова получиха извънредно предупреждение чрез националната система 112, с което бяха призовани да ограничат придвижванията си до минимум и да следват стриктно указанията на властите. Обилните валежи блокираха много хора в домовете им, като някои от тях бяха принудени да търсят спасение по по-високите етажи и терасите на сградите.

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Кадри от острова показват изключително тежката обстановка в районите на Архангелос и Афантоу. Улиците са превърнати в реки, а множество автомобили са останали изцяло под вода. Инфраструктурата в тези населени места е сериозно засегната, което допълнително усложнява работата на спасителните екипи.

Влошеното време създаде сериозни проблеми и на други острови, сред които Самос, Калимнос, Лемнос и Кимолос. Град Волос също е сред засегнатите от проливните дъждове, което показва широкия обхват на метеорологичното явление.

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Реакцията на властите и метеорологичната прогноза

В отговор на усложняващата се обстановка, Националната метеорологична служба на Гърция актуализира извънредното си предупреждение за силни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението остава в сила за понеделник (02.11) и вторник (03.11), като се очаква интензивните валежи да засегнат предимно западните, северните и източните части на страната.

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На места са възможни и градушки. Службите за пожарна безопасност, общините и структурите на Гражданска защита са в състояние на пълна готовност за реакция при нови инциденти. Координираните действия на институциите са насочени към ограничаване на щетите и оказване на помощ на пострадалото население.

Източник: "Фокус"    
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