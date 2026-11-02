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Край на грешните преводи? От 1 декември банката ще проверява на кого пращате парите

Новата безплатна услуга „Проверка на получателя“ ще сравнява името с IBAN-а още преди да потвърдите плащането. Ето какво трябва да направите със запазените „Мама“ и „Наем“

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 ноември 2026, 11:47
Край на грешните преводи? От 1 декември банката ще проверява на кого пращате парите
Източник: istock

Банките в България започват поетапно да въвеждат от 1 декември 2026 г. услугата „Проверка на получателя“ (Verification of Payee – VoP) при изпращане на пари. До 1 януари 2027 г. тя ще се предоставя от всички банки и други доставчици на платежни услуги в страната, съобщиха от Асоциацията на банките в България (АББ).

Услугата проверява дали името на човека или организацията, към които изпращате пари, съответства на титуляря на посочения IBAN. Проверката се прави преди потвърждаването на превода. Така клиентите получават допълнителна защита срещу плащания по погрешна сметка и срещу измами, при които името на получателя или IBAN-ът са подменени.

Безплатно и без отделно заявяване

Проверката е без допълнителна такса. Тя се прилага при обикновени и незабавни кредитни преводи в евро – през мобилно или интернет банкиране, както и в банков клон.

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Клиентите ще продължат да въвеждат името и IBAN-а на получателя както досега. Проверката е част от процеса по нареждане на превода и не трябва да се заявява отделно. Обикновено отнема няколко секунди.

Въвеждането ѝ е в съответствие с европейските изисквания за по-сигурни плащания по Регламент (ЕС) 2024/886, посочват от АББ.

Четирите възможни отговора

Преди да потвърдите плащането, ще получите един от четири резултата:

  • Пълно съвпадение – въведеното име съответства на титуляря на сметката.
  • Частично съвпадение – имената са сходни, но не съвпадат напълно. Ще видите името, свързано със сметката, за да проверите и коригирате данните.
  • Няма съвпадение – въведеното име не съответства на името, свързано с посочения IBAN.
  • Проверката не може да бъде извършена – например заради временен технически проблем или защото банката на получателя още не е въвела услугата.

Решението остава ваше

При несъответствие или невъзможност за проверка клиентът трябва внимателно да провери данните. При съмнение може да се свърже с получателя чрез познат и надежден канал.

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Решението дали да продължите остава изцяло ваше, уточняват от АББ. Ако обаче пренебрегнете предупреждение за несъответствие, рискувате парите да отидат при друг получател.

Какво да направите още сега

АББ препоръчва клиентите предварително да прегледат имената на получателите, запазени в електронното или мобилното им банкиране. Вместо прякори, съкращения или описания като „Мама“ и „Наем“ трябва да се използва пълното име на човека, както е по документ за самоличност, или официалното наименование на фирмата, свързана със сметката.

Същото важи, когато вие давате данните си, за да получите превод. Гражданите и фирмите трябва да посочват точния IBAN и името, на което е открита сметката.

Повече информация и отговори на най-често задаваните въпроси има на сайта на АББ.

Редактор: Маргарита Костадинова
Проверка на получателя Банкови преводи Сигурност на плащанията Защита срещу измами IBAN Банки в България Асоциация на банките в България Мобилно банкиране Интернет банкиране Verification of Payee
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