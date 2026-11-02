България

Червен код: НИМХ предупреждава за опасни порои, цяла България е в капана на лошото време във вторник

Най-високото ниво на опасност - червен код за обилни валежи обяви НИМХ за вторник, 3 ноември. Предупреждението от трета степен е в сила за пет области в страната: Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 ноември 2026, 12:36
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Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

Н ай-високото ниво на опасност – червен код за обилни валежи обяви НИМХ за вторник, 3 ноември. Предупреждението от трета степен е в сила за пет области в страната: Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян.

В тези области се очакват валежи от дъжд със сумарни количества за денонощието над 65 mm, както и силен вятър.

Опасно ще е времето в цяла България, като няма област, в която да не е издадено предупреждение. Само в четири области то е от първа степен – жълт код. Той е в сила за Видин, София-град, Перник и Кюстендил.

В останалите области на страната предупреждението е от втора степен – оранжев код, който е в сила за опбластите Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, София-област, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен.

Предупрежденията за опасно време важат в цялата страна, показва картата на НИМХ
Предупрежденията за опасно време важат в цялата страна, показва картата на НИМХ Източник: НИМХ
  • Какво означават кодовете на НИМХ

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При червен код за дъжд: Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогнозни температури на НИМС за вторник, 3 ноември
Прогнозни температури на НИМС за вторник, 3 ноември Източник: НИМХ
  • Прогнозата за вторник, 3 ноември

Във вторник ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°. Утре ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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