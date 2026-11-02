Представители на РИК-Бургас катастрофираха на AM „Тракия“, докато пътували за София

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П редставители на Районната избирателна комисия в Бургас са претърпели пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“, докато пътували към София след втория тур на президентските избори.

При обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят изборите

За катастрофата съобщи председателят на РИК - Бургас Георги Михов пред NOVA. По думите му всички пътуващи са добре и няма пострадали. След произшествието представителите на комисията преустановили пътуването си. Те очакват да им бъде изпратен друг автомобил, с който да продължат към столицата.

Катастрофата станала след приключването на президентския балотаж, на който победиха Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

При обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двамата получават 57,566% от гласовете, или подкрепата на 1 093 852 избиратели.

Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев събират 39,483% от вота, което се равнява на 750 251 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, или 2,951% от гласувалите. Данните са на Централната избирателна комисия към 09:15 ч. на 2 ноември.

Според окончателните данни от паралелното преброяване на социологическата агенция „Тренд“ избирателната активност на втория тур е достигнала 27,5%. За сравнение, на първия тур Йотова и Вълчев получиха 34,759% от гласовете, а Гюров и Кандев - 31,952%.