Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

П редставете си, че попаднете в район, който разполага с голямо находище на природен газ, земеделски площи, идеални за отглеждането на различни култури, както и изобилстващо от риба крайбрежие. На всичкото отгоре, въпросната територия има и огромен потенциал за производство на слънчева енергия. Вероятно ще предположите, че това е някоя малка, но заможна държава, която умело се възползва от своите ресурси. Истината, обаче, е друга. В случая става въпрос за ивицата Газа – регион, разкъсван от нестихващи сражения, населението на който живее в крайна бедност. Всички тези природни дадености биха могли да помогнат за неговото възстановяване, но достъпът до тях е ограничен заради постоянните конфликти, разрушената инфраструктура и споровете около управлението на ресурсите. По тази причина, богатствата на Газа могат да се окажат както възможност за едно по-самостоятелно бъдеще, така и поредна причина за ескалация на напрежението.

Находището „Газа Марин“

От дълги години темата за газовото находище „Газа Марин“ е обект на всевъзможни коментари и разпалени спорове. То е открито през 2000 г. от компанията „Бритиш Газ“ на приблизително 30 км. от бреговете на Газа. Оценките за размера му варират. По данни на ООН, там има около 30 – 40 млрд. куб. м. висококачествен природен газ. В сравнение с находището „Левиатан“ в израелски води (то разполага с между 450 и 600 млрд. куб. м. природен газ), „Газа Марин“ е сравнително малко. За палестинската икономика, обаче, значението му може да бъде огромно. Експерти коментират, че ако се управлява правилно, добивът би могъл да задоволява значителна част от вътрешното потребление, да снабдява електроцентрали и да осигурява приходи от продажби в продължение на години.

Разработването на находището се отлага повече от четвърт век. Сред причините за това са нестихващият израелско-палестински конфликт, разделението между управляващата Западния бряг Палестинска автономия и движението „Хамас“, което все още има голямо влияние в Газа, притесненията на Тел Авив, че приходите могат да бъдат използвани за финансиране на терористични групировки, както и съмненията дали проектът е икономически изгоден. През юни 2023 г. израелското правителство даде предварително одобрение за разработване на находището с участието на Египет и Палестинската автономия. Важно е да се отбележи, че Тел Авив обвърза напредъка с гаранции за своите интереси в областта на сигурността. Избухналата на 7 октомври 2023 г. война на практика осуети всички планове за разработването на „Газа Марин“. Някои експерти смятат, че близо до ивицата Газа има и други, още по-големи находища на природен газ и нефт, но доказателства в подкрепа на тези твърдения все още няма.

WATCH: A fish farm established in the Mediterranean Sea off Gaza last year has begun to produce sea bream for the local market as well as for export to the occupied West Bank, bringing a boost to diets and much-needed cash to the economy https://t.co/oHNysAOzz2 pic.twitter.com/VbTMBSgNFC — Reuters (@Reuters) September 24, 2022

Предизвикателствата пред риболова

Бреговете на Газа са с обща дължина от около 40 км. Те представляват не само географска граница, но и естествен икономически ресурс. Преди началото на войната, риболовът осигуряваше храна и доходи на хиляди семейства. Освен самите рибари, на тази дейност разчитаха и много търговци, работници в пристанища, производители на лодки и мрежи, както и ресторанти. Ситуацията днес е коренно различна, основната причина за което са наложените от Тел Авив ограничения за достъп до акваторията на Средиземно море. Разстоянието, на което палестинските лодки могат да се отдалечават от брега, беше променяно многократно през последните години. Това възпрепятства достигането до по-богати на риба райони и прави сектора непредвидим.

В резултат на конфликта, започнал през 2023 г., бяха унищожени голям брой плавателни съдове, складове, пристанищни съоръжения и крайбрежна инфраструктура. Замърсяването с отпадъчни води, горива, строителни отпадъци и потенциално опасни вещества създава огромни опасности за морските екосистеми. Според ООН, няма как да бъде направена точна оценка на ситуацията без системно вземане на проби, но съществуват сериозни основания да се предполага, че крайбрежието е изправено пред екологична катастрофа. В бъдеще, риболовът може сравнително бързо да създаде голям брой работни места. Това е напълно възможен сценарий, но осъществяването му зависи от постигането на няколко цели – като възстановяването на пристанищата, осигуряването на безопасен достъп до крайбрежните зони, както и тяхното разминиране и почистване.

Gaza seed bank helps farmers cultivate the little land they have left https://t.co/ESwEFuhFfo https://t.co/ESwEFuhFfo — Reuters (@Reuters) September 3, 2026

Неизползван потенциал

Газа разполага и с други природни ресурси, които биха могли да помогнат за нейното възстановяване. Сред тях е слънчевата енергия. Преди войната, фотоволтаични системи вече се използваха от домакинства, болници, предприятия и водни съоръжения като защита срещу продължителните прекъсвания на електроснабдяването. Предимството на соларната енергия е, че в район като Газа подобни инсталации на практика са по-достъпни и устойчиви от такива, която зависят от една електроцентрала или електропровод. В резултат на сраженията, обаче, много от съществуващите панели и акумулатори бяха унищожени, като повреденото оборудване създава значителен екологичен риск, ако бъде изхвърлено или рециклирано неправилно.

Въпреки малката площ на Газа и нейната висока гъстота на населението, земеделието също може да разкрие много възможности за развитие на региона. То е не само потенциален източник на приходи, но и осигурява храна в условията на стриктни ограничения върху вноса и запазва традиционния поминък на множество семейства. Горещият климат и песъчливо-глинестите почви позволяват отглеждането на маслини, цитруси, фурми, смокини, грозде, ягоди и различни зеленчуци. Никак не е изненадващо, че този потенциал е тежко засегнат от войната. По оценки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие, близо 99% от земеделските площи са понесли тежки щети или са недостъпни. В резултат на преминаването на тежка техника и унищожаването на растителността, доскоро плодородната почва в някои райони е станала твърде плътна и не може да попива вода. Това увеличава риска от наводнения и ерозия. Учени подчертават, че бъдещето на земеделието няма да зависи единствено от разчистването на засегнатите от конфликта територии. Необходимо е да се проведат изследвания за наличие на токсични вещества, тежки метали и остатъци от боеприпаси.

Един от най-сериозните проблеми, пред които е изправена Газа, е острият недостиг на прясна питейна вода. Нейната наличност е крайно оскъдна и се оценява на около 1 – 2 л. на човек дневно. Освен това, над 90% от подпочвените води са силно замърсени, което създава опасност от разпространението на заразни болести. Хуманитарни организации предупреждават, че кризата става все по-тежка и международната общност трябва да вземе спешни мерки за справянето с нея. Възстановяването няма да е лесен процес и ще изисква комбинация от обезсоляване на морска вода, повторно използване на пречистени отпадъчни води и ограничаване на неконтролираното изпомпване на подземните запаси. Според анализатори, природният газ би могъл да изиграе важна роля. Ако част от него бъде използвана за производство на електричество, това би помогнало изключително много за функционирането на обезсоляващи и пречиствателни съоръжения. По този начин, находището „Газа Марин“ би се превърнало не само в източник на приходи, но и във важен инструмент за справяне с водната криза.

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