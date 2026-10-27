Свят

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

В Израел се провеждат парламентарни избори, които могат да сложат край на управлението на премиера Бенямин Нетаняху

Русалин Венев Русалин Венев

27 октомври 2026, 11:56
До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София
Зеленски нарече масираната руска атака тази нощ

Зеленски нарече масираната руска атака тази нощ "сериозна ескалация"
Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие
Кюстендилският съд решава за екстрадицията на

Кюстендилският съд решава за екстрадицията на "прокурорския син" в Гърция
Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки
След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро

След изборната загуба: Искат паспортите на Флавио Болсонаро
Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София

Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София
Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?

Сърбия след Вучич: Кой ще бъде премиер и кога ще бъде сформирано правителството?

В Израел се провеждат първите парламентарни избори след шокиращото нападение на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Те ще покажат дали жителите на страната все още подкрепят премиера Бенямин Нетаняху, след като последните няколко години бяха белязани от въоръжени конфликти, вътрешно противопоставяне и растяща международна изолация. Социологическите проучвания сочат, че опозицията има реален шанс да спечели вота, но съставянето на правителство се очертава да бъде изключително сложна задача. Що се отнася до Газа и Иран, смяната на властта в Тел Авив би могла да отвори пространство за дипломация, но без да промени основните цели на израелската политика.

  • Коалиционен лабиринт

Последните социологически изследвания очертават своеобразен парадокс: Нетаняху може да загуби изборите, но без противниците му да получат достатъчно подкрепа, за да го отстранят от власт. Основният му съперник е бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, чиято партия „Яшар“ се радва на растяща подкрепа. Проучване на „Канал 12“ ѝ отрежда 23 места в Кнесета срещу 21 за формацията на Нетаняху „Ликуд“, а това на „Канал 13“ – 22 срещу 19. По-важният въпрос, обаче, е друг – каква подкрепа ще съберат поддръжниците и опонентите на настоящото правителство. Социолозите прогнозират, че в новия парламент противниците на „Ликуд“ ще разполагат с между 54 и 56 депутати, а партньорите на Нетаняху – около 50. За мнозинство в 120-членния Кнесет са необходими 61 места, което означава, че то няма как да бъде постигнато без привличането на допълнителни партии.

Възходът на Айзенкот показва, че избирателите търсят различно лидерство, което съчетава военен авторитет с изпълними обещания за възстановяване на доверието в институциите. Загубил син и двама племенници във войната в Газа, той олицетворява високата цена, която редица жители на Израел плащат за нестихващия конфликт. Същевременно, Айзенкот предлага твърд подход към сигурността, което му позволява да привлича избиратели, които са разочаровани от Нетаняху, но и не подкрепят левицата. За премиера задачата е обратната: да убеди колебаещите се, че именно той остава най-надеждният защитник на страната, независимо от грешките, допуснати в миналото. Той може да разчита на подкрепата на традиционните си партньори – крайнодесните формации на Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич, както и ултраортодоксалните партии.

Опозиционният лагер на свой ред събира различни сили – формацията на бившия министър-председател Нафтали Бенет, „Демократите“ на Яир Голан, както и „Израел – наш дом“ на доскорошния съюзник и съветник на Нетаняху Авигдор Либерман. Общата им цел да отстранят от власт „Ликуд“ не променя факта, че помежду им има сериозни разногласия по теми като религията, военната служба и палестинския въпрос. Анализаторите отбелязват, че към настоящия момент се открояват три възможни сценария: труден компромис за опозиционно управление, широка коалиция между досегашни противници или изпадането в тежка политическа криза. Според някои, арабските партии могат да изиграят решаваща роля. Социолозите им отреждат около 14 места в Кнесета, а лидерът на формацията „Раам“ (тя има консервативна и ислямистка ориентация, като е особено популярна сред бедуините в Израел) Мансур Абас вече заяви готовност за участие в коалиция на промяната. Съществува вероятност и други малки партии да получат достатъчна подкрепа, за да влязат в парламента, което може да размести съотношението между лагерите. С оглед на всичко това, евентуална победа на Айзенкот не означава, че той със сигурност ще е следващият министър-председател на Израел, тъй като съставянето на коалиционно правителство ще бъде повече от сложна задача.

  • Конфликтите в Газа и Иран

Според някои експерти, ако Нетаняху претърпи поражение, това ще улесни постигането на мир в Близкия изток и стабилизирането на ситуацията в Газа. Подобни прогнози, обаче, са твърде оптимистични и пренебрегват някои важни детайли. Позициите на двете основни политически сили са красноречиви. И Нетаняху, и Айзенкот настояват организацията „Хамас“ да се разоръжи, преди израелските сили да се изтеглят от Газа. Нещо повече – и двамата допускат, че може да се стигне до възобновяване на мащабните бойни действия. Според агенция „Ройтерс“, близо година след постигнатото с посредничеството на САЩ примирие, израелската армия контролира около две трети от Газа, а преговорите за разоръжаването на „Хамас“ продължават да са в застой. Липсата на работещо политическо решение е един от основните проблеми, с решаването на който ще трябва да се заеме следващото правителство. На фона на тази безизходица, не бива да се забравя, че хуманитарната ситуация в Газа е катастрофална, като над 90% от местните жители (близо 2 млн. души) са били принудени да напуснат домовете си в резултат на сраженията.

Един от най-важните въпроси в момента е какъв ще бъде съставът на бъдещото правителство. Кабинет, в който Бен-Гвир и Смотрич имат голямо влияние, ще даде нов тласък на исканията за радикално разширяване на израелския контрол върху палестинските територии. Управление на опозицията пък би могло да промени този курс и да постави акцент върху затоплянето на влошилите се в последно време отношения с международните партньори на Тел Авив. Това създава възможност за по-прагматични договорености, но не гарантира нито траен мир, нито консенсус относно бъдещето на Палестина.

По отношение на Иран, на практика всички основни партии споделят едно и също мнение. Според Айзенкот, най-голямата опасност пред Израел е вероятността Ислямската република да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му, това трябва да бъде избегнато на всяка цена, дори и с употребата на сила. Тук трябва да се отбележи, че на 3 ноември в САЩ ще се проведат междинни избори, а според социолозите републиканците най-вероятно ще загубят мнозинството си в двете камари на Конгреса. Резултатите могат да се окажат от решаващо значение за американското участие в нанасянето на удари по цели на територията на Иран. По тази причина, вотът в Израел няма как самостоятелно да определи каква ще бъде следващата фаза на конфликта. Правителство, оглавено от Айзенкот, би могло да поиска повече време за оказване на дипломатически и икономически натиск върху Техеран. В същото време, ако Нетаняху остане на власт, той със сигурност ще продължи агресивната си политика спрямо Иран. Войната може допълнително да усложни и коалиционната аритметика: според цитирани от агенция „Блумбърг“ експерти, нова ескалация би могла да засили натиска за съставяне на правителство на националното единство. Истината е, че постигането на трайна стабилност изисква вземането на някои смели политически решения. Предизборните кампании на основните формации на свой ред предлагат всевъзможни обещания, но не и задоволителни отговори на най-важните въпроси за бъдещето на Израел и Близкия изток.

Автор: Русалин Венев
Избори в Израел Бенямин Нетаняху Гади Айзенкот Коалиционно правителство Война в Газа Хамас Иран Политическа криза Близък изток
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 25 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Свят Преди 36 минути

Доналд Тръмп засили натиска върху Сената на САЩ за приемане на постоянно лятно часово време, определяйки два пъти годишната смяна на стрелките като „нелепа“ и настоявайки, че американците искат повече дневна светлина във вечерните часове

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Уолтър Кьониг

Почина звездата от „Стар Трек“ Уолтър Кьониг

Свят Преди 2 часа

Звездата от емблематичната научнофантастична поредица си отиде на 90-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

България Преди 2 часа

Първите 150 000 дози вече са в България и се разпределят поетапно. Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември

Любляна, Словения

БезГранично: Между Алпите и Адриатика - всичко, което трябва да знаете за живота в Словения

БезГранично Преди 2 часа

Алпийски силуети, речни долини в цвят тюркоаз и спокойствие, което в началото почти плаши. Словения често остава в сянката на по-големите си европейски съседи, но за хората, търсещи подреден, сигурен и хармоничен живот, тя се превръща в пресечна точка между северната организираност и южната топлота

Пробив в онкологията: Нова надежда за болните от рак на панкреаса с революционно лекарство

Пробив в онкологията: Нова надежда за болните от рак на панкреаса с революционно лекарство

Свят Преди 2 часа

Революционна терапия дава надежда на пациенти с напреднал рак на панкреаса. Ново одобрено лекарство удвоява преживяемостта в сравнение със стандартната химиотерапия при едно от най-смъртоносните онкологични заболявания

<p>Българското таекуондо загуби една от знаковите си фигури</p>

Българското таекуондо загуби една от знаковите си фигури - Валентин Трънски

България Преди 2 часа

Той ръководи Българската федерация по таекуондо от 1995 до 2010 г. и има важен принос за развитието на спорта у нас

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg