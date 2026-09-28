Свят

След срещата между Тръмп и Си: Накъде ще поемат САЩ и Китай

Какви изводи могат да бъдат направени след края на дългоочакваното посещение на Си Цзинпин в САЩ

Русалин Венев Русалин Венев

28 септември 2026, 13:36
След срещата между Тръмп и Си: Накъде ще поемат САЩ и Китай
Източник: БТА

Е два ли някой е изненадан от факта, че приключилото преди дни посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ привлече огромно внимание. То беше белязано от голяма пищност и редица дипломатически жестове, като американския държавен глава Доналд Тръмп посрещна своя гост още на летището. Последваха церемония с участие на близо 500 военнослужещи, въздушен парад, държавна вечеря и разговори по различни теми, като зад всички демонстрации на близост стоеше една основна цел: Вашингтон и Пекин да продължат диалога помежду си, въпреки всички противоречия по теми като търговия, сигурност и технологии. Какви всъщност са резултатите от посещението на китайския президент? И дали може да се очаква затопляне на отношенията между двете световни сили? 

„Хвърляне на прах в очите“

Липса на съществен напредък – така най-кратко могат да бъдат обобщени коментарите след края на визитата на Си. Най-важният резултат несъмнено е удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай с два месеца до 10 януари 2027 г. По този начин беше отложен рискът от ново изостряне на митническия спор между двете страни. Краткият срок, обаче, показва, че те все още са много далеч от сключването на трайно споразумение. Друг въпрос, който е обект на разгорещени дебати, е този за развитието на изкуствения интелект. Държавните ръководители се ангажираха да задълбочат диалога относно свързаните с него ползи и рискове, но без да поемат конкретни ангажименти. По думите на Си, Пекин и Вашингтон са длъжни да гарантират, че изкуствения интелект винаги ще бъде под човешки контрол – изказване, което някои експерти определиха като „хвърляне на прах в очите“. Според тях, бързото развитие на технологиите изправя света пред безпрецедентни предизвикателства, но Тръмп и Си засега не демонстрират желание да се заемат с решаването на този проблем.

По най-чувствителните политически теми също не беше постигнат пробив. Китайският президент за пореден път настоя САЩ да се противопоставят на идеята за независим Тайван, както и да подхождат много внимателно по отношение на бъдещето на острова. Очаквано, в публикуваните съобщения след края на посещението няма дори и намек за промяна в американската позиция, като самият Тръмп беше лаконичен и отбеляза единствено, че Си знае какво е мнението му по този въпрос (официално Вашингтон не признава Тайван за независима държава, но въпреки това поддържа партньорски отношения с Тайпе и осигурява на местните власти средства за самоотбрана). Двамата лидери обсъдиха също продължавашата война срещу Иран, както и конфликтът в Украйна, но без да представят предложения за прекратяване на сраженията и постигане на траен мир.

Световните медии на свой ред не пестят критики по отношение на липсата на напредък по най-важните теми. „Гардиън“, например, подчертава, че показността е надделяла над резултатите. Според изданието, посещението на Си е било богато на символика, но не е допринесло за изглаждането на разногласията между Вашингтон и Пекин. На сходна позиция е и агенция „Ройтерс“, според която митата, търговията с редкоземни елементи и технологичните ограничения ще продължат да бъдат обект на разпалени спорове. Вестник „Саут Чайна Морнинг Поуст“ акцентира върху умерения тон на Си и Тръмп, като допълва, че зад привидно добрите отношения помежду им се крие растящо напрежение и много нерешени въпроси. Китайският „Глобал Таймс“ пък обобщава, че е демонстриран стремеж за изграждането на стабилни връзки между Вашингтон и Пекин, което е от ключово значение за глобалната сигурност. 

Труден диалог

Да се твърди, че приключилото посещение на Си е сигнал за затопляне на отношенията между САЩ и Китай е, меко казано, оптимистично. Двамата президенти демонстрираха готовност да поддържат пряк контакт, удължиха търговското примирие помежду си и заявиха своето желание да работят по конкретни теми. До края на годината се очаква те да се срещнат още два пъти, което потенциално би могло да доведе до пробив по някои от най-важните въпроси, вълнуващи целия свят. За трайно сближаване, обаче, няма как да се говори. Не бива да се забравя, че търговското споразумение има крайна дата, която наближава, въпросът за съдбата на Тайван е обект на нестихващо напрежение, а надпреварата между Вашингтон и Пекин в сферата на технологиите става все по-ожесточена. Анализатори коментират, че най-точното определение за резултата от визитата е постигането на временно стабилизиране на отношенията: двете сили намериха начин да преговарят, но не показаха, че са готови да правят отстъпки и да постигнат консенсус по най-деликатните теми.

От гледна точка на ЕС, липсата на конкретни резултати е повод за известни притеснения. Краткото удължаване на търговското примирие държи световните пазари в състояние на несигурност, като европейските износители и производители към момента избягват да правят дългосрочни планове. В същото време, нестихващото напрежение между САЩ и Китай може да накара азиатската страна да пренасочи по-голяма част от своя износ към държавите от Евросъюза. Това е сериозно изпитание за Брюксел. Европейският комисар по търговията Марош Шефчович наскоро отбеляза, че до началото на следващия месец трябва да бъде постигнат напредък по отношение на търговския дефицит на Общността спрямо Китай и предупреди за „по-строги мерки“ в случай, че преговорите зациклят. Въпросният дисбаланс вече надхвърля внушителната сума от 1 млрд. евро на ден, което кара ЕС да заема все по-твърда позиция спрямо Китай. В средата на октомври лидерите на Евросъюза ще се срещнат, за да обсъдят ситуацията и възможните начини за противодействие на търговските практики на Пекин.

Междувременно, визитата на Си във Вашингтон стана причина и за известно напрежение в редиците на Републиканската партия. Някои съпартийци на Тръмп го обвиниха, че той нарушава обещанията си за по-твърда позиция спрямо Пекин, които даде по време на предизборната си кампания през 2024 г. Сред тях е сенаторът от Северна Каролина Том Тилис. „Погледнете записите от митингите на Тръмп и как всички ликуваха, когато той казваше, че ще се изправи решително срещу Китай“, отбеляза той. Подобни разногласия са лоша новина за републиканците, особено като се има предвид, че след по-малко от два месеца в САЩ ще се състоят ключови междинни избори. Мнозинството на формацията в двете камари на Конгреса е зaложено на карта, поради което е изключително важно тя да демонстрира единство и да убеди избирателите, че води страната в правилната посока. Повечето социологически проучвания, обаче, сочат, че подкрепата за нея намалява, a демократите най-вероятно ще постигнат убедителна победа.

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Автор: Русалин Венев
САЩ-Китай Си Цзинпин Доналд Тръмп Геополитика Търговска война Дипломация Международни отношения Тайван Изкуствен интелект Търговия
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