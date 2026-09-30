Заговорите, които можеха да променят историята

И сторията се пише от победителите – едва ли има човек, който да не е чувал тези думи, приписвани на британския премиер Уинстън Чърчил. Понякога, обаче, повратен може да се окаже заговор, авторите на който така и не успяват да го осъществят: нападателят не достига целта си, взривът избухва твърде късно или политическо споразумение обезсмисля подготвен преврат. Подобни случаи неизбежно пораждат въпроса какво би станало, ако събитията се бяха развили по друг начин. Разбира се, ние никога няма да научим отговора. Въпреки това, причините за провалите и техните последици могат да бъдат проследени сравнително лесно.

#OTD in 1478, political upheaval in Florence as the Pazzi conspiracy - supported by Pope Sixtus VI - tries to get rid of the Medici family. The plot fails and the Pazzi are banished - although Giuliano de' Medici is killed. pic.twitter.com/zSOMGSD5Ws — Vincenzo DM (@DM_Vincenzo) April 26, 2021

Убийството на Джулиано Медичи

На 26 април 1478 г. заговорници, свързани с влиятелната банкерска фамилия Паци, нападат братята Лоренцо и Джулиано Медичи по време на литургия във флорентинската катедрала „Санта Мария дел Фиоре“. Джулиано е убит, но раненият Лоренцо успява да се спаси. Целта на заговора е да бъде сложен край на господството на Медичите и да се промени управлението на Флоренция. Крайният резултат, обаче, е коренно различен. Яколо де Паци, който е сред организаторите на покушението, се появява на оживен площад заедно с няколко свои приближени и започва да вика „Свобода“. Вместо да бъде аплодиран, както самият той очаква, Яколо е нападнат от тълпата. Един от убийците на Джулиано Медичи, Франческо де Паци, пък е заловен и обесен. След тези събития, редица членове на банкерското семейство са убити или прогонени от Флоренция, а имуществото им е конфискувано. В крайна сметка, Лоренцо, когото заговорниците искат да отстранят, засилва своето политическо влияние. Случаят нагледно показва един от най-големите рискове на политическото насилие: когато водачът оцелее, нападението може да сплоти неговите поддръжници и да му даде възможност да се разправи със своите противници.

Бомбата, която трябваше да убие Наполеон

В късните часове на 24 декември 1800 г. Наполеон Бонапарт, който по това време е първи консул на Франция, пътува към операта в Париж. На улица „Сен Никез“ го очаква взривно устройство, скрито в каруца. Бомбата избухва, но без да го нарани. За късмет на Наполеон, неговата карета се движи твърде бързо и подминава устройството, преди то да се взриви. Невредима остава и съпругата му Жозефин, която пътува в друга карета. Предполага се, че в резултат на експлозията са убити или ранени най-малко 52 души. Организатори на атентата са противници на Наполеон от роялистките среди. Провалът на покушението не означава, че то остава без политически ефект. Първоначално подозренията падат върху други опоненти на Наполеон, като той използва случая, за да засили натиска си върху тях. Така, неуспешният опит за убийството му се превръща в повод за разширяване на репресиите. Наполеон уверено продължава пътя си към върховната власт, като четири години по-късно става император.

George Washington’s former personal bodyguard, Thomas Hickey, is hanged for treason for conspiring to kill Washington last month. pic.twitter.com/acBW38iHFg — 1776 Live (@250YearsAgoLive) June 28, 2026

Джордж Вашингтон и Томас Хики

През юни 1776 г., когато Американската война за независимост е в разгара си, става ясно, че британските власти са в контакт с хора от обкръжението на Джордж Вашингтон (по това време той е главнокомандващ на Континенталната армия). Няколко души са задържани, като сред тях е Томас Хики, член на личната му охрана. Военен съд го признава за виновен в бунт, подстрекателство и връзки с врага. Хики е обесен на 28 юни. Историците често представят случилото се като осуетен план за убийството на Вашингтон. Оцелелите документи, обаче, изискват по-предпазлив подход. Участието на Хики в заговора е безспорно, но доказателства за конкретен план той лично да отнеме живота на Вашингтон няма. Първият президент на САЩ на свой ред пише следното след екзекуцията: „Нещастната съдба на Томас Хики, екзекутиран на този ден за бунт, метеж и предателство, се надявам да бъде предупреждение за всеки войник в армията да избягва подобни престъпления и всички останали действия, толкова позорни за характера на войника и пагубни за страната му, от която получава заплата и чийто хляб яде. И за да се избегнат тези престъпления, най-сигурният метод е да се пази от изкушението им и особено да се избягват развратни жени, които според предсмъртното признание на този беден престъпник първи го въвели в практики, завършили с ненавременната му и позорна смърт“.

Заговор в навечерието на Втората световна война

Годината е 1938-а. Напрежението в Европа ескалира, като все повече хора се притесняват, че с действията си нацисткият режим в Германия, начело на който стои Адолф Хитлер, може да провокира избухването на мащабен военен конфликт. Един от тях е генерал-майорът от Вермахта Ханс Остер. Заедно с група свои съмишленици, той започва да изготвя план как Хитлер да бъде свален от власт, арестуван и дори убит. Заговорът пропада, конкретният повод за което е сключеното през септември 1938 г. Мюнхенско споразумение. Чрез него Германия получава Судетската област от Чехословакия, а самият договор е подписан от Франция и Великобритания. По това време изглежда, че с този ход избухването на война ще бъде избегнато. Териториалната придобивка увеличава доверието на германците в Хитлер и отслабва шансовете на неговите опоненти да привлекат достатъчно голяма подкрепа за планирания заговор. През 1944 г., когато Втората световна война е към своя край, Остер прави нов опит да отстрани Хитлер. Той е сред участниците в т. нар. операция „Валкирия“, целта на която е нацисткият лидер да бъде убит. В заговора са замесени редица високопоставени германски военни, като след провала му Остер е заловен и екзекутиран.

He was Mao Zedong’s chosen successor and one of the most powerful men in China. Then, almost overnight, Lin Biao disappeared. On September 13, 1971, the plane carrying him crashed in Mongolia, killing everyone aboard. What happened remains disputed: 🧵 pic.twitter.com/SuM8agwpVD — The Daily Historian (@_DailyHistorian) September 13, 2026

„Проект 571“

През 1971 г. отношенията между китайския държавен ръководител Мао Дзъдун и сочения за негов наследник Лин Бяо се влошават. Заместник-председателят на Комунистическата партия и неговият син Лин Лиго се свързват с т. нар. „Проект 571“ – заговор за свалянето на Мао от власт и евентуалното му убийство. Името на въпросния план е игра на думи – на китайски числото 571 звучи сходно с фразата „въоръжено въстание“. Заговорниците разчитат на подкрепата на няколко високопоставени военни, но намеренията им са разкрити. Така, те решават да напуснат страната. На 13 септември 1971 г. Лин Бяо, синът му и други членове на неговото семейство се качват на самолет, за който се предполага, че е трябвало да достигне СССР. Това, обаче, така и не се случва. Летателният апарат се разбива близо до град Ондорхаан, намиращ се в Източна Монголия (има основания да се смята, че самолетът всъщност не се е движил в посока към СССР, а се е отдалечавал от страната. Това повдига много въпроси относно истинската цел на пътуването). Според Пекин, причината за инцидента е недостиг на гориво, но повечето експерти не са съгласни с тази теза. Според извършеното от съветските власти разследване, катастрофата е станала в резултат на пилотска грешка.

Още от автора:

След срещата между Тръмп и Си: Накъде ще поемат САЩ и Китай

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Предизвестената победа на крайната десница в Германия

Войната в Украйна и задълбочаващата се зърнена криза

Непозната и шокираща – какво знаем за историята на стоматологията​

Адренохром – истина или измислица е конспиративната теория за „дрогата на елита“

Зверствата, извършени от Съюзниците по време на Втората световна война

Теориите, които се опитват да променят представите ни за Античността

Как изкуственият интелект променя бъдещето на медицината

Ядрен взрив или метеорит: Какво се крие зад инцидента „Вела“

На ръба на масова истерия: НЛО и Студената война

Земята е плоска, а гравитацията не съществува – войната между науката и конспиративните теории

Трагичната история на децата на Сталин

Отнета свобода – мрачната история на робството в Древен Рим

Какво не знаем за живота на основателя на СССР – Владимир Ленин

Колко опасни са снарядите с обеднен уран, които САЩ възнамеряват да предоставят на Украйна

Зоологическите градини, превърнали се в символ на Студената война

Ужасите на Първата световна война: Как химическото оръжие промени историята

Тайните на московското метро и подземните убежища на съветската власт

Индустриалната революция: Краят на една епоха и началото на друга

Между фактите и легендите – как викингите изчезнаха от Гренландия

Изумително: Гигантите, които наследиха динозаврите

САЩ срещу Китай – новата космическа надпревара

Кафето – напитката, която промени света

Масови екзекуции, смъртоносен студ и апокалиптични разрушения: Непознатата история на Корейската война

Сектата „Райски порти“: Масовото самоубийство на поклонниците на „Стар Трек“

Най-странните медицински практики в Древен Рим

Новият крал на Великобритания и церемонията, която светът очаква с нетърпение

Жената, която се опълчи на нацистите и спаси стотици хора от сигурна смърт

Наистина ли използваме едва 10 процента от мозъка си

Между фактите и легендите – истинската история на крал Артур

Изборите в Турция наближават – ще успее ли Ердоган да остане на власт