Свят

Масова треска за 6-минутния пълен мрак, който ще покрие Земята на 2 август 2027 г.

Световният туризъм полудя по „Затъмнението на века“ на 2 август 2027 г. Над 6 минути мрак превръщат Египет и Средиземноморието в арена за ловци на събитието. Местата за магичното шоу изчерпват светкавично, а следващото такова е чак през 2114 година

2 ноември 2026, 11:59
Масова треска за 6-минутния пълен мрак, който ще покрие Земята на 2 август 2027 г.
Източник: EPA/БГНЕС

С ветовният туризъм вече организира масови пътувания за над шестте минути пълно слънчево затъмнение в Египет. Местата за 2 август 2027 г. бързо изчерпват, като най-желаните дестинации са Луксор, Танжер и средиземноморските круизи.

Тони Тогиа е на лунна мисия - не да посети спътника ни, а най-накрая да види как той напълно покрива Слънцето.

Компютърният инженер от Южна Калифорния летя до Ню Йорк през 2024 г., за да наблюдава „Голямото северноамериканско затъмнение“ от Ниагарския водопад. През този август, на кораб край бреговете на испанския остров Ибиса, той чакаше да види пълното слънчево затъмнение, простиращо се от Арктика до Средиземноморието.

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

И двата пъти облаците блокираха гледката му към пълната фаза - ключовият период, в който Луната преминава директно между Земята и Слънцето.

„Природните стихии продължават да заговорничат срещу нас“, казва той.

За пълно отчаяние на съпругата си, той прекарва голяма част от останалата си ваканция на круиза това лято, „обсебен от това да измисли най-добрата стратегия за опит номер три“.

Това ще бъде предстоящото „Затъмнение на века“ на 2 август 2027 г., наречено така заради изключителната продължителност на пълната фаза - над 6 минути и 20 секунди на местата с най-дълго времетраене - и отличните шансове за ясно небе.

Пътят на затъмнението обхваща част от Южна Испания, Северна Африка и Арабския полуостров. Тогиа вече е резервирал място на разпродаден средиземноморски круиз, разположен така, че да осигури най-добрия шанс за пълно изживяване.

Най-дългото затъмнение на Земята през 2027 г.

„Надявам се третият опит да е късметлийски“, казва той.

Ето какво трябва да знаят пътешествениците за улавянето на следващото слънчево затъмнение - или на тези след него.

С какво е специална 2027 година?

Наблюдателите ще имат много голям шанс да видят продължителна пълна фаза в зависимост от мястото, на което се намират. Максимумът от над шест минути и 20 секунди близо до Луксор, Египет, е с почти две минути по-дълъг от най-дългата продължителност на затъмнението през 2024 г., която беше четири минути и 28 секунди.

„В своя пик това е най-дългата пълна фаза практически до края на века“, казва Джефри Бенет, астроном, автор и създател на приложението „Totality“. Той добавя, че „прогнозите за липса на облаци са изключително добри“ за събитието през следващата година.

Най-дългото затъмнение удря Земята през 2027 г.

Метеорологът Матю Капучи написа в „The Washington Post“ по-рано тази година, че никое друго слънчево затъмнение, видимо от сушата, няма да предложи по-дълга пълна фаза чак до 2114 година. Атмосферните шансове, ъгълът на слънцето и широката траектория обещават страхотно шоу.

„С други думи, следващото затъмнение ще бъде грандиозно“, написа Капучи.

Къде можем да отидем?

Най-желаната дестинация е Луксор в Египет, където ще се наблюдава най-дългият период на мрак. Траекторията обаче преминава през цяла редица държави, включително Южна Испания, Мароко, Тунис, Алжир и Саудитска Арабия.

Къде точно да отидете зависи от много фактори.

Бенет съветва пътешествениците да претеглят продължителността на пълната фаза, вероятността за ясно небе и удобството, когато избират своето място. Пътуващите трябва да имат предвид и да са наясно с рисковете и предупрежденията за сигурност. Трябва да се има предвид и времето: температурите в Луксор през август лесно надхвърлят 40 градуса по Целзий.

Александра Джилеспи, съветник по луксозни и приключенски пътувания и собственик на „New Atlas“, споделя, че вижда сериозен скок в запитванията за пътуване до Луксор след затъмнението през август. Някои клиенти обаче са решили да избегнат Египет именно заради жегите.

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Тя насърчава ловците на затъмнения да разгледат целия път на пълната фаза, включително дестинации, „където все още можете да имате висок шанс за ясно небе и да видите наистина дълга пълна фаза, без задължително да се тъпчете в Луксор“. Танжер в Мароко ще има близо 5 минути мрак, докато части от Тунис ще видят над 5 минути и половина.

„Уверете се, че това е дестинация, която ви интересува цялостно“, казва тя, така че пътуването да си заслужава, дори ако затъмнението не се окаже перфектно.

Какви опции за пътуване съществуват?

Търсачите на затъмнения могат да се присъединят към многодневни културни обиколки на Испания, Мароко, Египет, Алжир, Тунис и Саудитска Арабия. Те могат да прекарат затъмнението на речен кораб по Нил или на голям круизен кораб в Средиземно море.

Джилеспи допълва, че има и опции за глемпинг в пустинята, както и наемане на частни яхти в Червено море.

„Бъдете креативни и гъвкави“, съветва тя.

Пътуващите могат да се опитат да организират и сами пътуването си, въпреки че намирането на хотелска стая може да се окаже трудно дори месеци предварително.

Бенет отбелязва, че хората могат да си намерят място за престой достатъчно близо до пътя на затъмнението, така че да могат да пътуват до добра точка за наблюдение в самия ден на събитието.

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„Намерете по-евтино място и пътувайте с кола“, казва той. Джилеспи обаче предупреждава, че туристите трябва предварително да се уверят, че пътищата на съответното място могат да поемат подобен трафик.

Има ли все още свободни места?

Някои турове все още имат свободни места, а много оператори добавят нови екскурзии, за да отговорят на търсенето.

Ричард Скинър, съуправител на „Responsible Travel“ - онлайн компания за туристически пакети, съобщава, че туроператорите, с които работи в дестинациите по пътя на затъмнението, непрекъснато добавят нови групи, когато това е възможно.

„Те се запълват изключително бързо“, заявява той.

В интервю във вторник той сподели, че са останали само три места за къмпинг в пустинята Сахара. Бенет пък добави, че ще бъде лектор в рамките на пътуване до Гибралтар, което е напълно разпродадено от месеци.

Джилеспи посочва, че много хотели имат дълги списъци с чакащи. В момента тя работи по осигуряването на стая за клиент в хотел, който все още се строи и разширява специално за събитието.

Какво предстои след това?

Ако изпуснете шоуто през 2027 г. или просто искате да планирате отсега следващото, пълно слънчево затъмнение ще бъде видимо над Австралия (включително Сидни) и Южния остров на Нова Зеландия през юли 2028 година.

„Никак не е рано отсега. Пътуванията за 2028 г. вече са налични и вероятно се запълват бързо“, казва Бенет. Според него тогава за пътешествениците ще бъде по-лесно сами да организират пътуването си поради изобилието от опции за настаняване в Сидни.

Още по-напред във времето - пълно слънчево затъмнение ще се наблюдава над Южна Африка и Австралия през ноември 2030 година. За тези, които не искат да пътуват прекалено далеч, следващото голямо затъмнение от бряг до бряг в Северна Америка ще бъде чак през 2045 г., когато пътят му ще премине от Калифорния до Флорида, преди да продължи към Карибите и Южна Америка.

„Ако искате да видите пълна фаза - а вие определено искате, невероятно е… ще трябва да пътувате за това по един или друг начин“, казва Бенет.

Той е наблюдавал шестото си пълно слънчево затъмнение в Далас през 2024 г., но това, което наистина помни, е през 1999 г. в Европа, когато прохождащият му тогава син прави първите си стъпки.

„Това е пристрастяващо“, обобщава той.

„Видиш ли едно, искаш да видиш и следващото“, заяви той.

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