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„Къде е чадърът?!“: Забравиха крал Чарлз III под проливния дъжд в Антигуа

Крал Чарлз III бе оставен под проливен дъжд в Антигуа, докато кралицата се скри. Монархът бе заснет да размахва ръце за чадър, докато екипажът го забрави на трибуната. След поройната буря той се пошегува, че ще гъбяса

2 ноември 2026, 11:30
„Къде е чадърът?!“: Забравиха крал Чарлз III под проливния дъжд в Антигуа
Източник: Getty Images

К рал Чарлз III бе уловен от камера системно да моли асистентите си за чадър, след като се оказа изоставен под внезапен проливен дъжд по време на кралската си обиколка в Антигуа и Барбуда.

Кралят и кралица Камила пристигнаха на стадион „Сър Вивиан Ричардс“, за да присъстват на 45-ия годишен парад по случай Независимостта на островната държава. Малко след като се качиха на трибуната обаче, небето над Карибите се отвори и над кралската двойка се изля истински порой.

Асистентите забравиха краля

Камила, облечена в бяла рокля, бързо погледна към екипа си и поиска чадър. В рамките на секунди гардовете от личната ѝ охрана се притекоха на помощ с прозрачен чадър и я съпроводиха до защитената от дъжда зона.

Чарлз III обаче се оказа „забравен“ от помощниците си. Мокър до кости в средата на стадиона, кралят бе уловен да размахва ръце и да пита неколкократно: „Къде е чадърът?“.

В крайна сметка един от неговите адютанти тичешком му донесе малък черен чадър, под който монархът успя да завърши инспекцията на строената почетна рота.

Смях след пороя

Пороят продължи около пет минути и приключи също толкова внезапно, колкото и започна. Връщайки се на сухо при съпругата си и официалните лица, крал Чарлз III не изгуби британското си чувство за хумор и се пошегува: „Толкова се намокрих, че сигурно ще гъбясам“.

Шегата му бе посрещната с бурни аплодисменти от публиката на трибуните.

Кралската обиколка на Чарлз III в Карибския басейн продължава с организирането на срещата на върха на страните от Британската общност (CHOGM). Основна тема на разговорите се очаква да бъде историческото наследство от търговията с роби, като премиерът на Антигуа и Барбуда за пореден път повдигна и въпроса за евентуалното превръщане на страната в република.

Източник: Mirror    
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