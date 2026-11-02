„Къде е чадърът?!“: Забравиха крал Чарлз III под проливния дъжд в Антигуа

К рал Чарлз III бе уловен от камера системно да моли асистентите си за чадър, след като се оказа изоставен под внезапен проливен дъжд по време на кралската си обиколка в Антигуа и Барбуда.

Кралят и кралица Камила пристигнаха на стадион „Сър Вивиан Ричардс“, за да присъстват на 45-ия годишен парад по случай Независимостта на островната държава. Малко след като се качиха на трибуната обаче, небето над Карибите се отвори и над кралската двойка се изля истински порой.

Асистентите забравиха краля

Камила, облечена в бяла рокля, бързо погледна към екипа си и поиска чадър. В рамките на секунди гардовете от личната ѝ охрана се притекоха на помощ с прозрачен чадър и я съпроводиха до защитената от дъжда зона.

Чарлз III обаче се оказа „забравен“ от помощниците си. Мокър до кости в средата на стадиона, кралят бе уловен да размахва ръце и да пита неколкократно: „Къде е чадърът?“.

The absolute INDIGNITY of it all. Camilla is classless. Doesn’t check in with her husband…just completely walks off in her own clueless world. Charles RAGING at her is the cherry on top. The Windsor temper on full display. Well, I guess these two ended up with the marriage they deserved. — The Royal Family Revealed (@royalfamilyrevd) November 2, 2026

В крайна сметка един от неговите адютанти тичешком му донесе малък черен чадър, под който монархът успя да завърши инспекцията на строената почетна рота.

Смях след пороя

Пороят продължи около пет минути и приключи също толкова внезапно, колкото и започна. Връщайки се на сухо при съпругата си и официалните лица, крал Чарлз III не изгуби британското си чувство за хумор и се пошегува: „Толкова се намокрих, че сигурно ще гъбясам“.

'Where's the umbrella?': Moment King Charles gets soaked as torrential rain hits Antigua https://t.co/Lr8h73Wygo — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

Шегата му бе посрещната с бурни аплодисменти от публиката на трибуните.

Кралската обиколка на Чарлз III в Карибския басейн продължава с организирането на срещата на върха на страните от Британската общност (CHOGM). Основна тема на разговорите се очаква да бъде историческото наследство от търговията с роби, като премиерът на Антигуа и Барбуда за пореден път повдигна и въпроса за евентуалното превръщане на страната в република.