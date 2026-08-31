Свят

Войната в Украйна и задълбочаващата се зърнена криза

Износът на зърно от Украйна е силно затруднен заради руските удари по пристанища и кораби в Черно море

Русалин Венев Русалин Венев

31 август 2026, 11:01
Войната в Украйна и задълбочаващата се зърнена криза
Източник: iStock/GettyImages

Д окато вниманието на света е насочено към конфликта в Иран и случващото се в района на Ормузкия проток, ситуацията в акваторията на Черно море често остава на заден план, но също е повод за много притеснения. Русия на практика наложи пълна блокада на Украйна, което заплашва тазгодишната зърнена реколта на страната. Залогът далеч не е само нейното икономическо бъдеще, тъй като тя заема ключово място в световните пазари на земеделска продукция. По официални данни, Украйна е сред най-големите износители на пшеница, царевица, ечемик и слънчогледови семена в глобален мащаб. Около 90% от въпросния износ минава през Черно море. От юни насам, руските сили нанесоха десетки удари по украинската пристанищна инфраструктура, както и по голям брой кораби. Една от атаките, извършена на 19 юли, беше насочена срещу плавателен съд близо до Одеса и отне живота на десет души. След нея търговските кораби преустановиха плаванията си до украинските пристанища. Киев отговори с нападения срещу руски пристанища. Сред тях бяха удари по зърнени терминали в Новоросийск – един от най-важните черноморски центрове, контролирани от Москва. С оглед на всичко това, никак не е изненадващо, че опасенията за глобалните доставки на зърно нарастват непрекъснато.

Загуби за няколко милиарда долара

Блокадата, наложена от Русия, вече има сериозни последици за земеделските производители и украинската икономика като цяло. Статистиката сочи, че износът на зърно е намалял с цели 75% на годишна база през първите две седмици на август. Ситуацията е критична, тъй като прибирането на пшеницата вече е в ход, а жътвата на царевицата ще започне съвсем скоро – през септември. По оценки на икономисти, прекъсването на морския износ може да струва на Украйна около 1 – 1,5% от брутния ѝ вътрешен продукт до края на годината. Киев очаква зърнена реколта от приблизително 60 млн. тона. Министърът на земеделието Тарас Висоцки прогнозира, че през финансовата 2026 – 2027 г. страната ще успее да изнесе около 38 – 40 млн. тона зърно. Това е с приблизително 12% по-малко от досегашните очаквания.

Проблемът далеч не се изчерпва със спада на износа. Продължителното блокиране на пристанищата може да предизвика верижна реакция в целия земеделски сектор. В седмиците след приключването на тазгодишната жътва, наличните складови пространства най-вероятно ще се окажат недостатъчни за съхраняването на реколтата. По тази причина Киев вече поиска от международните си партньори специални чували за временно съхранение. Забавянето на доставките означава и риск от неизпълнение на договори с чуждестранни купувачи. Оттам следват по-ниски приходи за фермерите, проблеми с ликвидността и забавяне на данъчните постъпления. Украинската централна банка прогнозира, че блокадата може да лиши страната от приходи в размер на 2,5 млрд. долара. Земеделски организации на свой ред оценяват загубите на около 3 млрд. долара.

Експертите допълват, че селскостопанският сектор формира приблизително 60% от приходите от износ на Украйна. Последиците от продължаващия конфликт са катастрофални. От началото на войната загубите надхвърлят 90 млрд. долара, а обработваемите площи са се свили с почти една четвърт. Съществува и един по-широк аспект на настоящата ситуация. Правозащитни организации обвиняват Русия, че действията ѝ целят не само да нанесат икономически щети на Украйна, но и постепенно да я изместят като водещ доставчик на редица земеделски продукти на международните пазари. Използването на храните като инструмент за оказване на натиск има особено тежък исторически контекст за Киев. След присъединяването на Украйна към СССР през 20-те години на миналия век, съветското ръководство използва продоволствената си политика като средство за контрол. Резултатът от това е масовият глад от 1932–1933 г., останал в историята с името Гладомор.

Регионална криза с глобални последици

Настоящата ситуация напомня за блокадата на украинските пристанища, наложена от Русия след началото на пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г. Тогава, с посредничеството на ООН и Турция, беше сключено временно споразумение между Москва и Киев – т. нар. Черноморска зърнена инициатива, която позволи морският износ да бъде частично възстановен. Само година по-късно, обаче, Русия се оттегли от сделката. Засега ситуацията не е толкова тежка, колкото през първите месеци на войната. През последните години украинският аграрен сектор изгради известна гъвкавост, смекчавайки последиците от кризата. Киев одобри извънреден пакет за подпомагане на фермерите и търси допълнителна подкрепа от ЕК. В същото време, украинското правителство преговаря с Варшава за разширяването на алтернативните маршрути за износ и увеличаването на възможностите за съхранение на реколтата.

Ситуацията е повече от деликатна, тъй като още през 2023 г. в Полша избухнаха масови протести на фермери, породени от опасенията, че евтино зърно ще залее местния пазар. Това накара властите в страната да наложат ембарго върху вноса на украински селскостопански продукти. Междувременно, Киев създаде собствен коридор покрай западното крайбрежие на Черно море и през водите край Румъния и България. Други потенциални маршрути преминават през Унгария и Молдова (Кишинев вече обяви, че до края на годината ще позволи транзита на 600 хил. тона украинско зърно). Всички алтернативи, обаче, имат ясни ограничения. Както железопътният, така и автомобилният транспорт са значително по-скъпи от превоза по море. Допълнителен проблем са ниските нива на река Дунав, които ограничават капацитета на един от най-важните резервни маршрути за украинския износ.

В интерес на истината, не само Киев, но и Москва плаща висока цена за нарушения морски трафик. Руският износ на зърно през август се очаква да спадне с повече от 50% спрямо обичайните за предходни години равнища заради напрежението в Черно и Азовско море. Това създава поне известен икономически стимул за постигане на споразумение между воюващите страни. Перспективите остават несигурни, а продължителността на блокадата ще бъде от решаващо значение. Вече не става дума единствено за украинския селскостопански сектор. Продължителните проблеми с корабоплаването в Черно море могат да ограничат предлагането на световните пазари, да повишат транспортните и застрахователните разходи и да доведат до рязък скок на цените на храните. При подобен сценарий, най-уязвими ще бъдат онези държави, които разчитат в значителна степен на внос на зърно и не разполагат с финансовите възможности, необходими за компенсирането на подобно поскъпване. В резултат, случващото се в Черно море постепенно се превръща в проблем с международни измерения. Ако Москва и Киев не постигнат споразумение за гарантирането на безопасността на корабоплаването, последствията могат да се окажат изключително тежки за регионалната търговия, световните пазари на земеделски суровини, а и за глобалната продоволствена сигурност.

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Автор: Русалин Венев
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